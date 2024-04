Khởi động dự án xây dựng Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa gần 250 tỷ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao TP. Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư 247,85 tỷ đồng.

Hiện tại, Gói thầu số 09 Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình có giá 196,086 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 600 ngày, đang được mời thầu rộng rãi, kế hoạch đóng/mở thầu ngày 16/4/2024. Quý I/2025, Gói thầu số 10 Mua sắm, lắp đặt thiết bị giảng dạy, học tập, hành chính (4,752 tỷ đồng) sẽ được tổ chức đấu thầu.

Quy mô Dự án được hợp khối bởi 3 khối nhà, diện tích xây dựng khoảng 4.978 m2. Mục tiêu đầu tư nhằm hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thiết chế giáo dục ngoài nhà trường; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển bền vững của TP. Thanh Hóa.

Công trình hợp khối Cung văn hóa thiếu nhi TP Thanh Hóa có quy mô 7 tầng bố trí phía Bắc khu đất, với diện tích xây dựng 3.020m2; nhà thi đấu có khán đài 300 chỗ ngồi, bên trong bố trí 2 sân cầu lông và bóng bàn đạt tiêu chuẩn thế giới; sân vận động ngoài trời, khuôn viên cây xanh 1.400m2. Khu Trung tâm thể dục - thể thao bố trí 2 sân bóng đá mini, 2 sân bóng rổ, 1 sân tennis, bể bơi, đường chạy 400m, đường nhảy xa và nhảy 3 bước, khuôn viên sân luyện tập ngoài trời với diện tích 1.400 m2.

Khu mái che nửa kín hoàn thiện bằng thép tạo hình cong 3 chiều uốn lượn. Phần trang trí cánh bướm sử dụng kẽm cắt CNC nhúng nóng sơn epoxy hoặc composit tạo hình; Các công trình phụ trợ như: Bốt bảo vệ, bãi đỗ xe ngoài trời, Cổng, tường rào và hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: Sân đường nội bộ (bao gồm đài phun nước, các hạng mục trang trí sân vườn khác..), cấp điện, cấp thoát nước ngoài nhà, cây xanh điện chiếu sáng…

Dự án này bao gồm các khối chức năng sau: Khối nhà hát măng non (Khối A): Gồm 3 tầng chính khán phòng; Khối nhà phòng học trung tâm (Khối B): Cao 4 tầng; Khối nhà hành chính, phục vụ nội trú (Khối C): Cao 5 tầng; Cung thể thao măng non (Khối D): Phục vụ cho các hoạt động thể thao trong nhà và diễn tập sinh hoạt đội nhóm; Khu sân thể dục thể thao rèn luyện thể chất (Khu E); Hồ bơi ngoài trời (Khu F): Phục vụ việc giảng dạy và thi đấu cho thanh thiếu niên của tỉnh; Quảng trường và biểu diễn nhạc nước nghệ thuật (Khu G); Khu vui chơi thiếu nhi (Khu H).

Trung tâm thể dục thể thao gồm các công trình: Khu bể bơi dành cho tập luyện có 8 làn bơi. Sảnh, khu kiểm soát luồng người ra vào (lễ tân – check in); Khu tắm, thay đồ, khu vệ sinh nam nữ riêng biệt dành cho khu thể thao ngoài trời; Phòng Kỹ thuật điện nước kết hợp kho; Phòng Y tế; Phòng tiếp khách; Phòng hành chính; Khu vệ sinh dành cho bộ phận hành chính nam nữ riêng biệt; 01 sân tenis; 02 sân bóng đá quy mô 07 người; 02 sân bóng rổ. Dự án có quy mô đầu tư 4,01 ha, tổng mức đầu tư: 247,9 tỷ đồng.

Cung văn hóa thiếu nhi chiếm không gian chính trong toàn bộ khu đất, có khoảng không gian lùi, chỉ giới xây dựng tạo ấn tượng và làm nổi bật không gian cảnh quan công trình.

Các hạng mục công trình xây dựng phân luồng giao thông rõ ràng, thuận tiện trong công tác quản lý cũng như kết nối công năng. Đáng chú ý, nhìn tổng thể công trình từ phía ngoài vào vừa đẹp vừa hài hòa giữa các khu chức năng.

Được biết nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn ngân sách thành phố Thanh Hóa. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2025.