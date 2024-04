Đâu là điểm sáng trong bức tranh kinh tế tỉnh Thanh Hóa Quý 1/2024?

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp, huy động vốn đầu tư phát triển và thu ngân sách nhà nước là những điểm sáng so với cùng kỳ.

NHIỀU SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC TĂNG TRƯỞNG MẠNH

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 3/2024 tăng 19,39% so với tháng trước, tăng 12,33% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 20,01% so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm chủ yếu quý I/2024 so với cùng kỳ như sau: Xăng các loại 1.024,6 nghìn tấn, tăng 54,2%; dầu diesel 1.616,7 nghìn tấn, tăng 52,9%; đường kết tinh 57,9 nghìn tấn, tăng71,5%; bia các loại 3,1 triệu lít, giảm 39,8%; thuốc lá bao 64,8 triệu bao, tăng 5,7%; quần áo các loại 136,5 triệu cái, tăng 6,3%; giày, dép thể thao 59,6 triệu đôi, tăng 14,3%; xi măng 4,25 triệu tấn, tăng10,5%; clinker 2 triệu tấn, giảm 13,6%; sắt, thép 1.053,5 nghìn tấn, tăng 4,4%; điện sản xuất 3.244 triệu kwh, tăng 51,2%; nước máy 12,5 triệu m3, tăng 0,1%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2024 dự kiến tăng 21,39% so với tháng trước, giảm 6,53% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng7,34% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2024 dự kiến tăng 6,02% so với tháng trước, tăng20,15% so với tháng cùng kỳ.

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 3/2024 dự kiến tăng1,31% so với tháng trước, tăng13,13% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 7,91% so với cùng kỳ.

THU NGÂN SÁCH TĂNG 31% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao chi tiết cho các chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư giải ngân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Quý I/2024, các chủ đầu tư và nhà thầu chủ yếu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, công trình chuyển tiếp.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I/2024 ước đạt 31.681 tỷ đồng, đạt 23,5% kế hoạch năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương ước đạt 1.873 tỷ đồng, đạt 15,5% kế hoạch, tăng 10,6% so cùng kỳ năm trước.

Phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm; đến ngày 14/3/2024, có 526 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 17,5% kế hoạch, tăng 9,4% so với cùng kỳ, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và thứ 8 cả nước, vốn điều lệ đăng ký đạt 5.943 tỷ đồng, tăng 57,2%; có 267 doanh nghiệp tái gia nhập thị trường, giảm 1,1%; có 613 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 27,4%11.

Nộp ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp quý I ước đạt 3.982 tỷ đồng, chiếm 46% tổng thu nội địa và tăng 17% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 14/3, toàn tỉnh đã thu hút được 25 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 4 dự án FDI), tăng 75,5% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.419 tỷ đồng và 60,6 triệu USD.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I ước đạt 13.356 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, tăng 31,5% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địaphương quý I/2024 (lũy kế đến ngày 15/3/2024) ước đạt 9.072 tỷ đồng, đạt 21,1% dự toán, giảm 19,2% so với quý I/2023 (lũy kế đến ngày 31/3/2023).

XUẤT NHẬP KHẨU TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

Các ngành dịch vụ đạt kết quả nổi bật, nhất là giá trị xuất khẩu tăng 40,1%. Đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 4 năm trở lại đây.

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, ước tính đến 31/3/2024, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) đạt 172.114 tỷ đồng, tăng 0,6% so với 31/12/2023.

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 71% tổng nguồn vốn, tiền gửi của các tổ chức kinh tế chiếm 27,3%, phát hành giấy tờ có giá chiếm 1,7% tổng nguồn vốn huy động, nguồn vốn huy động bằng VND chiếm 98,5%; tổng dư nợ (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) đạt 193.799 tỷ đồng, tăng 0,2% so với 31/12/2023, trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 54% tổng dư nợ, dư nợ trung, dài hạn chiếm 46% tổng dư nợ.

Quý I/2024, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 36.326,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 16.580,1 tỷ đồng, tăng 13,8%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 3.848,5 tỷ đồng, tăng 12,8%; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) 1.321,3 tỷ đồng, giảm10,0%; xăng, dầu các loại 4.709,1 tỷ đồng, tăng 14,0%...

Quý I/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 858,7 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 3.194,6 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt 46,3 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 5.431,4 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Quý I/2024, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 4.721,8 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 864,7 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ, hành khách vận chuyển 5,8 triệu người, hành khách luân chuyển 613,1 triệu người; tăng 11,3% về hành khách vận chuyển, tăng 12,7% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ.

Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 2.445,6 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ; hàng hoá vận chuyển 13,5 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 803,6 triệu tấn.km, tăng 10,0% về hàng hóa vận chuyển, tăng 10,8% về hàng hóa luân chuyển so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.391,4 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát ước đạt 20,1 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ.