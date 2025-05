Khối ngành du lịch, dịch vụ là bệ đỡ giúp kinh tế Đà Nẵng tiếp tục đà tăng trưởng bứt phá

Theo Chi cục Thống kê Đà Nẵng, hiện khối ngành kinh tế du lịch, dịch vụ của thành phố chiếm hơn 71% cơ cấu kinh tế Đà Nẵng, là bệ đỡ nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng bứt phá. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, ngành du lịch Đà Nẵng phục vụ hơn 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 18,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có hơn 1,7 triệu lượt khách quốc tế.

Doanh thu nhóm ngành dịch vụ đạt 11.827 tỷ đồng, tăng 54,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tăng trưởng ấn tượng là dịch vụ kinh doanh bất động sản tăng 106%; dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 41%; dịch vụ nghệ thuật - vui chơi giải trí tăng 39%; giáo dục - đào tạo tăng 34,5%;...‏

Biển Mỹ Khê thu hút khách du lịch trong những ngày hè. Ảnh Ngô Anh Văn

Các hoạt động nổi bật trong tháng 4, đó là Đà Nẵng tổ chức Đại hội Du lịch golf châu Á (AGTC); khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2025; tổ chức sự kiện “Gặp gỡ ASEAN tại Đà Nẵng”; đón các chuyến bay thẳng đầu tiên từ một số nước thuộc khối Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) như Kazakhstan, Uzbekistan,... Nhờ đó, tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong tháng đạt 2.828 tỷ đồng, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 27,4% so cùng kỳ năm trước.‏

‏Hoạt động thương mại vẫn giữ nhịp tăng trưởng khởi sắc, lĩnh vực bán lẻ, các nhóm hàng thiết yếu tăng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố Đà Nẵng trong 4 tháng đầu năm đạt 51.913 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước.‏..

Về chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2025 của thành phố tăng hơn 7,4% so với tháng trước, trong đó nổi bật 4 nhóm ngành chính đều đạt tăng trưởng cao. Cụ thể, nhóm ngành công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 7,4% so với tháng trước, tăng 10,6% so với tháng 4/2024, với sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành sản xuất đồ uống, trang phục, chế biến dăm gỗ xuất khẩu, sản phẩm từ cao su, sản xuất thép, sản phẩm lắp ráp điện tử mới của doanh nghiệp FDI.‏

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, sản xuất công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng đạt tốc độ tăng trưởng 11,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó nhóm ngành chế biến - chế tạo tăng hơn 12% là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố tăng trưởng khởi sắc.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 4 tháng qua đạt hơn 1,12 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu 161 triệu USD.

Sản phẩm OCOP của các địa phương tại Hội chợ được đông đảo người tiêu dùng quan tâm mua sắm.

‏Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 1.373 doanh nghiệp; thu hút 9.578 tỷ đồng tổng vốn đầu tư các dự án nằm ngoài khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ khởi công mới, hoàn thành các công trình trọng điểm; tháo gỡ vướng mắc để giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 2.103 tỷ đồng, tăng hơn 28% so cùng kỳ năm trước. Một số doanh nghiệp, nhà máy mở rộng quy mô sản xuất đã góp phần thúc đẩy gia tăng khối lượng sản xuất sản phẩm trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng cũng đã ban hành và thực hiện các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, như: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế trong Khu công viên phần mềm Đà Nẵng, Khu công nghệ cao Đà Nẵng...

Theo nhìn nhận của lãnh đạo Chi cục Thống kê Đà Nẵng, hiện khối ngành du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành phố chiếm hơn 71% cơ cấu kinh tế Đà Nẵng, là bệ đỡ cho nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng bứt phá, trong đó đóng vai trò quan trọng nhất là các ngành du lịch, thương mại, vận tải,… Đây là tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế Đà Nẵng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025 do HĐND thành phố đã đặt ra.