Khối ngoại xả ồ ạt nhóm vốn hóa lớn, bán ròng thêm gần 3.000 tỷ phiên nay

Ba sàn hôm nay khớp lệnh gần 41.000 tỷ trong đó khối ngoại vẫn bán ra ác liệt, giá trị bán ròng 2.884 tỷ chủ yếu vẫn xả HPG gần 1.000 tỷ ngoài ra còn bán VPB, FPT, MWG, MSN, SSI, CTG, VIX, KBC.

Thị trường đang trong giai đoạn khó nhằn hơn khi VN-Index gần đến mốc 1.700 điểm, cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn có dấu hiệu chững lại, quay đầu giảm. Chỉ số đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên sau lễ giảm nhẹ 0,91 điểm dù trong phiên có lúc rớt mạnh hơn gần 10 điểm.

Nhóm vốn hóa lớn bị bán ra. Ngân hàng điều chỉnh mạnh ở VCB -2,33%; VPB -1,43%; CTG và ACB cũng giảm hơn 1%. Trong khi đó, tiền dạt sang nhóm vừa và nhỏ hơn như MBB, BID, STB, EIB. Tương tự ở nhóm bất động sản họ nhà Vin hôm nay đỏ lửa, VIC giảm 2,57%; VHM giảm 1,72%; VRE giảm 0,82% ngược lại 3 cổ phiếu bật tăng hết biên độ như PDR, DXS, DIG. Nhóm nhà ở cũng rất mạnh ở KDH, NVL, DXG, CEO, HDC.

Chứng khoán tiêu điều hơn khi hàng loạt cổ phiếu chìm trong biển lửa như SHS, MBS, DSE, CTS, SSI, VCI, VIX bất chấp nỗ lực của SSI khi ra thông tin chào bán cổ phần cho 18 nhà đầu tư chiến lược cũng không cứu vãn được tình thế, riêng SSI giảm 2%.

Tiền đang có xu hướng thoát khỏi cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng, chứng khoán bất động sản sau một thời gian bộ ba nỗ lực kéo Vn-Index lập đỉnh liên tiếp. Bữa tiệc đang diễn ở nhóm sản xuất, công nghệ thông tin, năng lượng.

Cổ phiếu nhóm này hôm nay rất tốt như thép có HPG tăng 2,4%; Công nghệ thông tin có FPT tăng 1,57%; Năng lượng dầu khí có BSR tăng gần 4%; PVS và PVD tăng hơn 3,3%. Đầu tư công cũng trỗi dậy với hàng loạt mã tăng mạnh như VCG, PC1, SJG, CC1, SAM, C4G.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2935.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2873.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Hàng cá nhân & Gia dụng.

Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: PDR, CHI, NKG, NVL, DIG, VNM, TCB, VCG, HDC, BMP.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VPB, FPT, MSN, MWG, CTG, VIX, KBC, DGC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1619.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1433.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, SHB, VPB, KBC, VIX, FPT, MBB, DGC, VIC, KDH.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Hàng cá nhân & Gia dụng. Top bán ròng có: MSB, NKG, HDB, PDR, VPI, VCG, STB, RYG, AGR.

Tự doanh mua ròng 578.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 616.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Ngân hàng.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MBB, HPG, GEX, FUEVFVND, DXG, KDH, E1VFVN30, MSN, CTG, ACB. Top bán ròng là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm EIB, PNJ, VIC, LPB, VPB, TCB, NVL, VJC, PDR, KBC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 680.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 823.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có SHB, MBB, NVL, TCB, KBC, HSG, VNM, GEX, CII, DIG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng cÓ MSB, FPT, MWG, SSI, HPG, CTG, MSN, VCB, VHM, STB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.989,4 tỷ đồng, tăng +2,2% so với phiên liền trước và đóng góp 4,8% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cố phiếu EIB, với hơn 9,4 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 283,2 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Ngoài ra còn có giao dịch giữa các tổ chức nước ngoài ở cổ phiếu FPT, với gần 2,3 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 235,4 tỷ đồng được sang tay.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Thép, Thực phẩm trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.