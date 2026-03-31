Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ, tự doanh "xuống tiền" gom

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 541,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 873,7 tỷ đồng. Tự doanh bất ngờ mua ròng 1164.0 tỷ đồng...

Thị trường tăng trong nghi ngờ khi dòng tiền lớn vẫn chưa thực sự nhập cuộc, nhưng VN-Index vẫn ghi nhận thêm gần 12 điểm, lên 1.674,49 điểm. Độ rộng cải thiện rõ rệt với 179 mã tăng so với 144 mã giảm, cho thấy lực cầu đang dần lan tỏa, dù chưa đủ tạo sự bùng nổ.

Điểm đáng chú ý là sự dịch chuyển dòng tiền từ nhóm vốn hóa vừa sang nhóm vốn hóa lớn, thể hiện qua việc VN30 tăng mạnh 17,67 điểm, lên 1.829 điểm. Ngân hàng và chứng khoán trở thành hai trụ cột chính dẫn dắt thị trường. Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng như MBB, VPB, CTG, STB, VCB tăng tích cực, phản ánh kỳ vọng lợi nhuận quý 1/2026 khả quan cùng với định hướng ổn định mặt bằng lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước.

Nhóm chứng khoán cũng hưởng lợi từ triển vọng thanh khoản cải thiện và câu chuyện nâng hạng, đặc biệt trong bối cảnh chỉ còn khoảng một tuần trước thời điểm FTSE Russell công bố kết quả đánh giá. Các mã như SSI, VCI, VPX, VND, MBS đều ghi nhận mức tăng tốt, cho thấy dòng tiền đầu cơ đang quay trở lại.

Bất động sản tiếp tục duy trì sức mạnh với các cổ phiếu lớn như VIC, VRE, NVL, DXG, KBC, góp phần củng cố đà tăng của chỉ số. Đồng thời, một số nhóm ngành khác như điện với GEE tăng trần, công nghệ và tiêu dùng với FPT, MWG, SAB, MSN cũng đồng thuận đi lên, cho thấy thị trường đang có sự lan tỏa tích cực hơn so với giai đoạn trước.

Ở chiều ngược lại, áp lực chốt lời xuất hiện rõ ở nhóm dầu khí và năng lượng khi các mã BSR, PLX, PVD, GAS đồng loạt giảm mạnh. Nhóm cao su như GVR và hàng không như VJC, HVN cũng suy yếu, phản ánh sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành.

Thanh khoản toàn thị trường đạt 26.600 tỷ đồng, tăng so với các phiên trước, cho thấy dòng tiền đang dần “sốt ruột” quay lại.

Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng 541,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 873,7 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, FPT, TCH, MWG, CTG, SHB, GMD, PC1, DXG, DCM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Chứng khoán. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: BSR, HDB, VCB, ACB, BID, MSB, PVD, GAS.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 388,9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 161,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Chứng khoán. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VNM, ACB, BSR, VCB, HCM, VPB, PVD, REE, MSB, GAS.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Du lịch và Giải trí. Top bán ròng có: SHB, GEE, VJC, VIC, MWG, HDB, HPG, GEX, PVT.

Tự doanh mua ròng 1164.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 455.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, GEL, MBB, MWG, VIX, VCI, TPB, KBC, VTP, KDH.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VNM, FPT, SHB, HPG, VIC, VCB, ACB, NVL, VPB, STB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 703,9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 257,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Chứng khoán. Top bán ròng có VPB, HCM, REE, GEL, VNM, PC1, TCH, VCI, VND, DCM.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SHB, HDB, VJC, GEE, BSR, VCB, MSN, HPG, TCX, BID.

Giá trị giao dịch thỏa thuận: 4.346,2 tỷ đồng, tăng 80,6%, chiếm 15,7% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu EIB với hơn 25,6 triệu cổ phiếu, tương đương 586,4 tỷ đồng được trao tay giữa tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó cổ phiếu STB với 9,56 triệu cổ phiếu, tương đương 549,7 tỷ đồng được trao tay giữa các cá nhân trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thiết bị điện, Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí, Vật liệu xây dựng, Ô tô & phụ tùng trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Hóa chất, Phần mềm, Điện.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID.