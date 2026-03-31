Thị trường phân hóa, cổ phiếu chứng khoán tăng “nóng”
Kim Phong
31/03/2026, 15:33
Phiên giao dịch cuối cùng của quý 1/2026 cũng không có hiện tượng “làm đẹp” danh mục rõ rệt. Dòng tiền quá thận trọng khiến thị trường chỉ có thể duy trì trạng thái phân hóa. Dù vậy cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn duy trì được sức nóng vượt trội, đặc biệt trong nhóm chứng khoán.
Chiều nay thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng nhẹ gần 10% so
với buổi sáng nhưng độ rộng không cải thiện theo. Đóng cửa, VN-Index ghi nhận
179 mã tăng/144 mã giảm (chốt phiên sáng là 185 mã tăng/123 mã giảm). Chỉ số đóng
cửa tăng 0,72% tương đương 11,95 điểm (phiên sáng tăng 0,67%/+11,1 điểm).
VN-Index không thay đổi nhiều chiều nay dù cổ phiếu có tín
hiệu suy yếu nhiều hơn. Ví dụ rổ VN30 ghi nhận 18 mã tụt giá so với mức chốt buổi
sáng, 12 mã tăng cao hơn. Nguyên nhân là các trụ lớn lên xuống giằng co triệt
tiêu lẫn nhau. Phía tăng VIC xuất hiện màn đánh thốc ATC đẩy giá tăng vọt
4,25%. Tính riêng chiều nay VIC tăng 2,58% so với phiên sáng. Chỉ riêng VIC đã đem
về hơn 9 điểm. Phía giảm có VCB lùi 0,68%, chỉ còn nhỉnh hơn tham chiếu 0,17%.
GAS lao dốc mạnh thêm 2,73% chiều nay và giảm tổng cộng 3,09%. Tuy nhiên cổ phiếu
này chỉ khiến VN-Index mất hơn 1 điểm…
Dù vậy mặt bằng giá của nhóm VN30 thực sự đã suy yếu, chỉ còn
9 mã tăng hơn 1% trong khi phiên sáng là 11 mã. Nhóm tăng tốt vẫn là các cổ phiếu
tầm trung và có ảnh hưởng nhiều hơn tới VN30-Index thay vì VN-Index. Tiêu biểu
là DGC tăng 2,24%, TPB tăng 2,19%, STB tăng 1,63%... Trong nhóm trụ ngoài VIC
chỉ thêm MBB tăng 2,72%, VPB tăng 2,3% và CTG tăng 1,62% là đáng kể. VN30-Index
đóng cửa tăng 0,98% với thanh khoản chỉ chiếm 48,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn
HoSE.
Trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, GEE, FTS, PET, BSI, SMC chốt
giá kịch trần với thanh khoản khá lớn. Đây là các mã đã mạnh sẵn từ sáng. Khá
nhiều mã hai nhóm này tăng từ 2% tới 6% và thanh khoản cao như TCH tăng 6,42%,
VGC tăng 4,69%, DPG tăng 4,58%, VDS tăng 3,56%, GEL tăng 3,43%, CTS tăng 3,21%,
TAL tăng 2,91%...
Cổ phiếu chứng khoán đang gây chú ý khi là nhóm ngành tăng đều
nhất. Toàn bộ nhóm này ở các sàn chỉ vài mã đỏ như VUA, TCX, WSS, VFS, HAC, VCK
nhưng tới gần 30 mã tăng quá 1%. Các cổ phiếu tầm trung tới nhỏ cũng là những mã
khỏe nhất: FTS, BSI kịch trần, BMS, CSI, ABW, VDS, CTS, TVS là những mã tăng trên
3%. Trong khi đó SSI tăng 1,51%, VCI tăng 2,1%, VND tăng 1,94%, HCM tăng
1,79%... Về thanh khoản, SSI, VIX, VCI là những cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt
nhất, giao dịch đều trên 300 tỷ đồng.
Với độ rộng không quá tốt ở thời điểm đóng cửa và VN-Index hầu
như không thay đổi, thị trường không tích cực trên diện rộng. Tuy vậy dòng tiền
vẫn hoạt động mạnh ở nhiều cổ phiếu và tạo sự phân hóa đáng kể về sức mạnh.
Trong 179 mã xanh vẫn có 96 mã tăng vượt 1%. Phiên sáng trong 185 mã xanh cũng
có 95 mã tăng hơn 1%. Điều này cho thấy khả năng nâng đỡ và ổn định giá vẫn còn,
bất chấp sức ép khiến số khác lùi lại.
Hiện tượng phân hóa và cầu mạnh cục bộ phát tín hiệu tích cực,
khi nhà đầu tư vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Thậm chí thanh khoản tập trung ở
nhóm tăng tốt nhất nói trên vẫn chiếm 44,5% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.
Ở nhóm giảm giá lộ diện những cổ phiếu chịu sức ép lớn hơn đáng
kể. Buổi sáng VN-Index mới có 12 mã giảm quá 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng
trở lên, trong đó 3 mã khớp trên trăm tỷ. Đóng cửa, con số này đã tới 25 mã,
trong đó 12 mã giao dịch vượt trăm tỷ đồng. BSR, DCM, DPM là những cổ phiếu kém
từ sáng. Chiều nay thêm PC1 giảm 2,92%, PDR giảm 1,51%, PVD giảm 3,87%, REE giảm
2,14%, EVF giảm 2,07%, TCX giảm 2,29%.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua mạnh 117% trên sàn HoSE phiên
chiều, giúp đảo ngược vị thế thành mua ròng 78,3 tỷ đồng. Phiên sáng khối này bán
ròng 927,6 tỷ. Các mã được mua tốt hơn là VIC +72 tỷ, FPT +63,7 tỷ, TCH +62,1 tỷ,
MWG +45,4 tỷ, CTG +40,4 tỷ. Phía bán ròng có chứng chỉ quỹ FUEVFVND -530,7 tỷ,
BSR -122,9 tỷ, HDB -86,2 tỷ, VCB -81,6 tỷ, ACB -65,9 tỷ, TCX -51,8 tỷ.
Dự báo lợi nhuận nhóm bất động sản tăng 400%, cổ phiếu sớm được tái định giá?
13:50, 31/03/2026
Thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam luôn ở top 2 khu vực ASEAN
13:49, 31/03/2026
Đà tăng trong nghi ngờ tiếp diễn, cổ phiếu vừa và nhỏ hút dòng tiền
Đồng yên Nhật “thoát hiểm” sau cảnh báo can thiệp, USD không ngừng mạnh lên
Trong khi đồng USD tiến tới hoàn tất tháng tăng giá mạnh nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây, đồng yên Nhật phiên sáng nay (31/3) đã thoát khỏi mức đáy của gần 2 năm nhờ cảnh báo can thiệp từ nhà chức trách Nhật Bản...
Chứng khoán Kafi mở rộng hợp tác với Taipei Fubon
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển dịch quan trọng, việc nâng cao chất lượng dòng vốn và mở rộng kết nối với các định chế tài chính quốc tế đang trở thành một trong những trọng tâm đối với các tổ chức trung gian tài chính.
Dự báo lợi nhuận nhóm bất động sản tăng 400%, cổ phiếu sớm được tái định giá?
Cấu trúc dịch chuyển lành mạnh của thị trường trong chu kỳ mới, cùng với triển vọng lợi nhuận rõ ràng và mức định giá hấp dẫn hiện tại, sẽ là những yếu tố quan trọng giúp ngành được tái định giá tích cực trong thời gian tới.
Thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam luôn ở top 2 khu vực ASEAN
Hiện nay có 1.548 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch trên 2 sở giao dịch chứng khoán với nhiều con số rất tích cực về vốn hóa, thanh khoản. Đặc biệt thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam luôn ở top 2 khu vực ASEAN.
Đà tăng trong nghi ngờ tiếp diễn, cổ phiếu vừa và nhỏ hút dòng tiền
Đà tăng có phần chậm lại với thanh khoản cải thiện nhẹ trong phiên sáng nay, nhưng hướng dao động chủ yếu vẫn là đi lên. Sức mạnh của nhóm cổ phiếu dẫn dắt thiếu đồng thuận, bù lại dòng tiền có tín hiệu duy trì tốt hơn trong nhóm vừa và nhỏ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: