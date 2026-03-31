Thị trường phân hóa, cổ phiếu chứng khoán tăng “nóng”

Phiên giao dịch cuối cùng của quý 1/2026 cũng không có hiện tượng “làm đẹp” danh mục rõ rệt. Dòng tiền quá thận trọng khiến thị trường chỉ có thể duy trì trạng thái phân hóa. Dù vậy cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn duy trì được sức nóng vượt trội, đặc biệt trong nhóm chứng khoán.

Chiều nay thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng nhẹ gần 10% so với buổi sáng nhưng độ rộng không cải thiện theo. Đóng cửa, VN-Index ghi nhận 179 mã tăng/144 mã giảm (chốt phiên sáng là 185 mã tăng/123 mã giảm). Chỉ số đóng cửa tăng 0,72% tương đương 11,95 điểm (phiên sáng tăng 0,67%/+11,1 điểm).

VN-Index không thay đổi nhiều chiều nay dù cổ phiếu có tín hiệu suy yếu nhiều hơn. Ví dụ rổ VN30 ghi nhận 18 mã tụt giá so với mức chốt buổi sáng, 12 mã tăng cao hơn. Nguyên nhân là các trụ lớn lên xuống giằng co triệt tiêu lẫn nhau. Phía tăng VIC xuất hiện màn đánh thốc ATC đẩy giá tăng vọt 4,25%. Tính riêng chiều nay VIC tăng 2,58% so với phiên sáng. Chỉ riêng VIC đã đem về hơn 9 điểm. Phía giảm có VCB lùi 0,68%, chỉ còn nhỉnh hơn tham chiếu 0,17%. GAS lao dốc mạnh thêm 2,73% chiều nay và giảm tổng cộng 3,09%. Tuy nhiên cổ phiếu này chỉ khiến VN-Index mất hơn 1 điểm…

Dù vậy mặt bằng giá của nhóm VN30 thực sự đã suy yếu, chỉ còn 9 mã tăng hơn 1% trong khi phiên sáng là 11 mã. Nhóm tăng tốt vẫn là các cổ phiếu tầm trung và có ảnh hưởng nhiều hơn tới VN30-Index thay vì VN-Index. Tiêu biểu là DGC tăng 2,24%, TPB tăng 2,19%, STB tăng 1,63%... Trong nhóm trụ ngoài VIC chỉ thêm MBB tăng 2,72%, VPB tăng 2,3% và CTG tăng 1,62% là đáng kể. VN30-Index đóng cửa tăng 0,98% với thanh khoản chỉ chiếm 48,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, GEE, FTS, PET, BSI, SMC chốt giá kịch trần với thanh khoản khá lớn. Đây là các mã đã mạnh sẵn từ sáng. Khá nhiều mã hai nhóm này tăng từ 2% tới 6% và thanh khoản cao như TCH tăng 6,42%, VGC tăng 4,69%, DPG tăng 4,58%, VDS tăng 3,56%, GEL tăng 3,43%, CTS tăng 3,21%, TAL tăng 2,91%...

Cổ phiếu chứng khoán đang gây chú ý khi là nhóm ngành tăng đều nhất. Toàn bộ nhóm này ở các sàn chỉ vài mã đỏ như VUA, TCX, WSS, VFS, HAC, VCK nhưng tới gần 30 mã tăng quá 1%. Các cổ phiếu tầm trung tới nhỏ cũng là những mã khỏe nhất: FTS, BSI kịch trần, BMS, CSI, ABW, VDS, CTS, TVS là những mã tăng trên 3%. Trong khi đó SSI tăng 1,51%, VCI tăng 2,1%, VND tăng 1,94%, HCM tăng 1,79%... Về thanh khoản, SSI, VIX, VCI là những cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt nhất, giao dịch đều trên 300 tỷ đồng.

Với độ rộng không quá tốt ở thời điểm đóng cửa và VN-Index hầu như không thay đổi, thị trường không tích cực trên diện rộng. Tuy vậy dòng tiền vẫn hoạt động mạnh ở nhiều cổ phiếu và tạo sự phân hóa đáng kể về sức mạnh. Trong 179 mã xanh vẫn có 96 mã tăng vượt 1%. Phiên sáng trong 185 mã xanh cũng có 95 mã tăng hơn 1%. Điều này cho thấy khả năng nâng đỡ và ổn định giá vẫn còn, bất chấp sức ép khiến số khác lùi lại.

Hiện tượng phân hóa và cầu mạnh cục bộ phát tín hiệu tích cực, khi nhà đầu tư vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Thậm chí thanh khoản tập trung ở nhóm tăng tốt nhất nói trên vẫn chiếm 44,5% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.

Ở nhóm giảm giá lộ diện những cổ phiếu chịu sức ép lớn hơn đáng kể. Buổi sáng VN-Index mới có 12 mã giảm quá 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên, trong đó 3 mã khớp trên trăm tỷ. Đóng cửa, con số này đã tới 25 mã, trong đó 12 mã giao dịch vượt trăm tỷ đồng. BSR, DCM, DPM là những cổ phiếu kém từ sáng. Chiều nay thêm PC1 giảm 2,92%, PDR giảm 1,51%, PVD giảm 3,87%, REE giảm 2,14%, EVF giảm 2,07%, TCX giảm 2,29%.

Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua mạnh 117% trên sàn HoSE phiên chiều, giúp đảo ngược vị thế thành mua ròng 78,3 tỷ đồng. Phiên sáng khối này bán ròng 927,6 tỷ. Các mã được mua tốt hơn là VIC +72 tỷ, FPT +63,7 tỷ, TCH +62,1 tỷ, MWG +45,4 tỷ, CTG +40,4 tỷ. Phía bán ròng có chứng chỉ quỹ FUEVFVND -530,7 tỷ, BSR -122,9 tỷ, HDB -86,2 tỷ, VCB -81,6 tỷ, ACB -65,9 tỷ, TCX -51,8 tỷ.