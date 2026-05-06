Khối ngoại bán ròng thêm 1.115 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Thu Minh

06/05/2026, 21:21

Thanh khoản trên ba sàn hôm nay tăng nhẹ lên 25.500 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng thêm 1.115 tỷ đồng, riêng giao dịch khớp lệnh ghi nhận mức bán ròng 1.039,4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Thông tin cập nhật mới nhất về tiến trình nâng hạng thị trường của FTSE Russell đã trở thành cú hích đúng thời điểm, giúp thị trường chứng khoán Việt Nam thoát khỏi trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” kéo dài trong nhiều phiên trước đó. VN-Index đóng cửa tăng mạnh 16,35 điểm, lên 1.891,20 điểm và tiến sát vùng đỉnh cũ.

Điểm tích cực nằm ở độ rộng thị trường khi có tới 202 cổ phiếu tăng giá, vượt xa 110 mã giảm — tín hiệu cho thấy dòng tiền đã bắt đầu mở rộng thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu trụ như giai đoạn trước. Đây là diễn biến quan trọng bởi thị trường chỉ thực sự bền vững khi đà tăng được xác nhận bởi sự đồng thuận của nhiều nhóm ngành.

Nhóm cổ phiếu họ Vin không còn giữ vai trò dẫn dắt tuyệt đối. VIC đứng giá tham chiếu, trong khi VHM chỉ giảm nhẹ. Sự “nghỉ ngơi” của nhóm này lại vô tình tạo dư địa cho các nhóm cổ phiếu khác bứt phá mạnh hơn.

Tâm điểm dòng tiền chuyển sang nhóm ngân hàng và chứng khoán sau khi FTSE Russell công bố danh sách 23 cổ phiếu mới nhất.Nhóm chứng khoán bùng nổ mạnh với HCM, VIX tăng kịch trần, trong khi VCI, SSI, VND, VCK đồng loạt tăng từ mạnh đến rất mạnh. Một số cổ phiếu khác nằm trong danh sách cũng tăng trần như GEX, GEE.

Nhóm ngân hàng cũng lấy lại vai trò nâng đỡ chỉ số với sự hồi phục của VCB, BID, CTG, TCB, STB, ACB. Ở các nhóm ngành khác, cổ phiếu tiêu dùng đồng loạt khởi sắc với MSN, MWG, VNM, trong khi nhóm thép tiếp tục hưởng lợi từ câu chuyện giá thép tăng với HPG duy trì sắc xanh. Ngược lại, nhóm dầu khí, năng lượng và công nghệ thông tin chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng nóng, với BSR, PLX, PVS, FPT, PVD đồng loạt điều chỉnh.

Thanh khoản trên ba sàn tăng nhẹ lên 25.500 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng thêm 1.115 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh ghi nhận mức bán ròng 1.039,4 tỷ đồng.

Hoạt động mua ròng khớp lệnh của khối ngoại tập trung chủ yếu ở nhóm điện, nước và xăng dầu khí đốt, cùng nhóm thực phẩm và đồ uống. Các mã được mua ròng mạnh gồm POW, MSN, DGC, GEX, MWG, VIX, STB, PC1, VRE, DXG.

Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ thông tin là nhóm bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán ròng nhiều gồm FPT, ACB, HPG, VIC, KDH, VCB, VPB, KBC, VHM.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 517,8 tỷ đồng, trong đó giá trị mua ròng qua khớp lệnh đạt 758,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng tại 10/18 ngành, chủ yếu tập trung ở nhóm bất động sản. Các mã được mua ròng mạnh gồm FPT, HPG, VIC, ACB, HCM, VHM, VHC, NVL, KDH, VPB.

Ở chiều bán ròng, nhà đầu tư cá nhân bán ròng tại 8/18 ngành, chủ yếu ở nhóm điện, nước và xăng dầu khí đốt, cùng nhóm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp. Các mã bị bán ròng gồm POW, STB, MSN, DGC, GEE, GEX, VRE, HDB, VIX.

Khối tự doanh mua ròng 262,3 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh ghi nhận mức mua ròng 218,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 9/18 ngành, mạnh nhất ở nhóm ngân hàng và bất động sản. Các mã được mua ròng mạnh gồm VPB, TCB, ACB, HPG, FPT, MSN, VIC, VHM, VJC, VNM.

Ở chiều ngược lại, nhóm dịch vụ tài chính bị bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán ròng gồm VCI, STB, VIX, MWG, SSI, PC1, TPB, PLX, GEX, HAH.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 322,6 tỷ đồng, trong đó nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh thì mua ròng 62,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng tại 9/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc về nhóm thực phẩm và đồ uống. Các mã bị bán ròng nhiều gồm HCM, MWG, VHM, VHC, MSN, TPB, SSI, VPB, DXG, VPI.

Ở chiều mua ròng, nhóm công nghệ thông tin ghi nhận giá trị cao nhất. Các mã được mua ròng gồm FPT, STB, GEE, VCI, KDH, VCB, VND, CTG, ACB, GMD.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.882,1 tỷ đồng, giảm 25,2% và chiếm 11% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tập trung ở SHB với hơn 21,2 triệu cổ phiếu, tương đương 316 tỷ đồng, được nhà đầu tư cá nhân trong nước trao tay và bán cho tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, HCM ghi nhận giao dịch thỏa thuận 7,6 triệu cổ phiếu, tương đương 190 tỷ đồng được trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước. NVL cũng ghi nhận giá trị giao dịch thỏa thuận 176,6 tỷ đồng giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước.

Về xu hướng dòng tiền, tỷ trọng phân bổ vốn tăng ở các nhóm chứng khoán, thực phẩm, công nghệ thông tin, bán lẻ, thiết bị điện, tiện ích, nuôi trồng nông nghiệp và hải sản, hàng không, vật liệu xây dựng.

Trong khi đó, tỷ trọng dòng tiền giảm ở các nhóm bất động sản, ngân hàng, thép, xây dựng, dầu khí, vận tải, dịch vụ giải trí và hàng cá nhân.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Blog chứng khoán: Hưng phấn bất ngờ

FTSE Russell cập nhật danh sách 23 cổ phiếu mới vào FTSE GEIS

Dòng tiền bất ngờ vào mạnh, cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ

Giá dầu thế giới giảm hơn 6% và giá vàng tăng hơn 150 USD/oz vào chiều nay (6/5), sau khi có tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh...

Tình trạng suy yếu của hai cổ phiếu trụ nhóm Vin tưởng như đã cản trở nỗ lực neo cao của chỉ số hôm nay. Bất ngờ sang chiều dòng tiền vào tăng vọt trên diện rộng, nhóm blue-chips lớn khác phục hồi tích cực, kích hoạt một đợt tăng giá ấn tượng.

FTSE Russell đã cập nhật danh sách các cổ phiếu đáp ứng điều kiện dựa trên nhóm không thuộc rổ thành phần. Danh sách này hiện được rút gọn còn 23 mã gồm các mã như: VIC, HPG, VHM, FPT, MSN, SSI...

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay đột ngột tăng vọt 54% so với buổi sáng và hiệu ứng mua chủ động kéo giá xanh trên diện rộng. Làn sóng hưng phấn được kích thích từ giao dịch của nhóm cổ phiếu chứng khoán, một số còn tăng kịch trần.

Theo nguồn tin của VnEconomy, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy