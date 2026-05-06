Khối ngoại bán ròng thêm 1.115 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?
Thu Minh
06/05/2026, 21:21
Thanh khoản trên ba sàn hôm nay tăng nhẹ lên 25.500 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng thêm 1.115 tỷ đồng, riêng giao dịch khớp lệnh ghi nhận mức bán ròng 1.039,4 tỷ đồng.
Thông tin cập nhật mới nhất về tiến trình nâng hạng thị trường của FTSE Russell đã trở thành cú hích đúng thời điểm, giúp thị trường chứng khoán Việt Nam thoát khỏi trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” kéo dài trong nhiều phiên trước đó. VN-Index đóng cửa tăng mạnh 16,35 điểm, lên 1.891,20 điểm và tiến sát vùng đỉnh cũ.
Điểm tích cực nằm ở độ rộng thị trường khi có tới 202 cổ phiếu tăng giá, vượt xa 110 mã giảm — tín hiệu cho thấy dòng tiền đã bắt đầu mở rộng thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu trụ như giai đoạn trước. Đây là diễn biến quan trọng bởi thị trường chỉ thực sự bền vững khi đà tăng được xác nhận bởi sự đồng thuận của nhiều nhóm ngành.
Nhóm cổ phiếu họ Vin không còn giữ vai trò dẫn dắt tuyệt đối. VIC đứng giá tham chiếu, trong khi VHM chỉ giảm nhẹ. Sự “nghỉ ngơi” của nhóm này lại vô tình tạo dư địa cho các nhóm cổ phiếu khác bứt phá mạnh hơn.
Tâm điểm dòng tiền chuyển sang nhóm ngân hàng và chứng khoán sau khi FTSE Russell công bố danh sách 23 cổ phiếu mới nhất.Nhóm chứng khoán bùng nổ mạnh với HCM, VIX tăng kịch trần, trong khi VCI, SSI, VND, VCK đồng loạt tăng từ mạnh đến rất mạnh. Một số cổ phiếu khác nằm trong danh sách cũng tăng trần như GEX, GEE.
Nhóm ngân hàng cũng lấy lại vai trò nâng đỡ chỉ số với sự hồi phục của VCB, BID, CTG, TCB, STB, ACB. Ở các nhóm ngành khác, cổ phiếu tiêu dùng đồng loạt khởi sắc với MSN, MWG, VNM, trong khi nhóm thép tiếp tục hưởng lợi từ câu chuyện giá thép tăng với HPG duy trì sắc xanh. Ngược lại, nhóm dầu khí, năng lượng và công nghệ thông tin chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng nóng, với BSR, PLX, PVS, FPT, PVD đồng loạt điều chỉnh.
Thanh khoản trên ba sàn tăng nhẹ lên 25.500 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng thêm 1.115 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh ghi nhận mức bán ròng 1.039,4 tỷ đồng.
Hoạt động mua ròng khớp lệnh của khối ngoại tập trung chủ yếu ở nhóm điện, nước và xăng dầu khí đốt, cùng nhóm thực phẩm và đồ uống. Các mã được mua ròng mạnh gồm POW, MSN, DGC, GEX, MWG, VIX, STB, PC1, VRE, DXG.
Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ thông tin là nhóm bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán ròng nhiều gồm FPT, ACB, HPG, VIC, KDH, VCB, VPB, KBC, VHM.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 517,8 tỷ đồng, trong đó giá trị mua ròng qua khớp lệnh đạt 758,3 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng tại 10/18 ngành, chủ yếu tập trung ở nhóm bất động sản. Các mã được mua ròng mạnh gồm FPT, HPG, VIC, ACB, HCM, VHM, VHC, NVL, KDH, VPB.
Ở chiều bán ròng, nhà đầu tư cá nhân bán ròng tại 8/18 ngành, chủ yếu ở nhóm điện, nước và xăng dầu khí đốt, cùng nhóm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp. Các mã bị bán ròng gồm POW, STB, MSN, DGC, GEE, GEX, VRE, HDB, VIX.
Khối tự doanh mua ròng 262,3 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh ghi nhận mức mua ròng 218,9 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 9/18 ngành, mạnh nhất ở nhóm ngân hàng và bất động sản. Các mã được mua ròng mạnh gồm VPB, TCB, ACB, HPG, FPT, MSN, VIC, VHM, VJC, VNM.
Ở chiều ngược lại, nhóm dịch vụ tài chính bị bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán ròng gồm VCI, STB, VIX, MWG, SSI, PC1, TPB, PLX, GEX, HAH.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 322,6 tỷ đồng, trong đó nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh thì mua ròng 62,2 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng tại 9/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc về nhóm thực phẩm và đồ uống. Các mã bị bán ròng nhiều gồm HCM, MWG, VHM, VHC, MSN, TPB, SSI, VPB, DXG, VPI.
Ở chiều mua ròng, nhóm công nghệ thông tin ghi nhận giá trị cao nhất. Các mã được mua ròng gồm FPT, STB, GEE, VCI, KDH, VCB, VND, CTG, ACB, GMD.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.882,1 tỷ đồng, giảm 25,2% và chiếm 11% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tập trung ở SHB với hơn 21,2 triệu cổ phiếu, tương đương 316 tỷ đồng, được nhà đầu tư cá nhân trong nước trao tay và bán cho tổ chức trong nước.
Bên cạnh đó, HCM ghi nhận giao dịch thỏa thuận 7,6 triệu cổ phiếu, tương đương 190 tỷ đồng được trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước. NVL cũng ghi nhận giá trị giao dịch thỏa thuận 176,6 tỷ đồng giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước.
Về xu hướng dòng tiền, tỷ trọng phân bổ vốn tăng ở các nhóm chứng khoán, thực phẩm, công nghệ thông tin, bán lẻ, thiết bị điện, tiện ích, nuôi trồng nông nghiệp và hải sản, hàng không, vật liệu xây dựng.
Trong khi đó, tỷ trọng dòng tiền giảm ở các nhóm bất động sản, ngân hàng, thép, xây dựng, dầu khí, vận tải, dịch vụ giải trí và hàng cá nhân.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: