FTSE Russell cập nhật danh sách 23 cổ phiếu mới vào FTSE GEIS

FTSE Russell mới đây đã ra thông báo cập nhật về danh sách cổ phiếu khả năng dựa trên điều kiện các cổ phiếu không thành phần. Danh sách mới này hiện bao gồm 23 mã, thay vì 32 mã trong báo cáo trước đây. Ngoài ra, FTSE cũng đã cập nhật thêm về tỷ trọng ước tính của Việt Nam trong các chỉ số liên quan, theo dữ liệu tại ngày 31 tháng 3 2026.

Cụ thể, theo báo cáo mới công bố của SSI Research, FTSE Russell đã cập nhật danh sách các cổ phiếu đáp ứng điều kiện dựa trên nhóm không thuộc rổ thành phần. Danh sách này hiện được rút gọn còn 23 mã gồm các mã như: VIC, HPG, VHM, FPT, MSN, SSI, VNM, STB, VCB, VJC, VRE, VIX, NVL, VCI, SHB, GEX, VND, KBC, KDH, BID, DGC, BSR, GEE.

Cùng với đó, FTSE Russell cũng điều chỉnh ước tính tỷ trọng của Việt Nam trong các bộ chỉ số toàn cầu, dựa trên dữ liệu tại ngày 31/3/2026. Cụ thể, tỷ trọng của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap giảm từ 0,350% xuống 0,329%, trong khi tỷ trọng trong FTSE All-World giảm từ 0,024% xuống còn 0,020%. Tỷ trọng trong FTSE Emerging cũng điều chỉnh từ 0,227% xuống 0,192%.

Danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước kì review FTSE GEIS Tháng 9/2026. Các thay đổi của kỳ review bán niên này sẽ được công bố bắt đầu vào thứ 6, ngày 21 tháng 8 năm 2026.

Với triển vọng nâng hạng MSCI, theo SSI Research, Việt Nam có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi (Watchlist) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6/2026. Hiện tại, thị trường đã đáp ứng 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường của MSCI và đang tiếp tục cải thiện trên tất cả các tiêu chí còn lại.

Các bước tiến đáng chú ý bao gồm việc triển khai hiệu quả cơ chế Non-Prefunding, lộ trình áp dụng cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đang đi đúng kế hoạch, và mở rộng công cụ tạo vị thế bán thông qua hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Đồng thời, mức độ công bố thông tin bằng tiếng Anh từ phía cơ quan quản lý và doanh nghiệp niêm yết cũng được cải thiện rõ rệt.

Về giới hạn sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế trên HOSE đã tăng từ 41,4% lên 46% trong tháng 4/2026, chủ yếu nhờ các doanh nghiệp vốn hóa lớn mới niêm yết với “room ngoại” 100%. Nhờ đó, 17/18 tiêu chí của MSCI hiện đã tiệm cận mức đáp ứng cơ bản.

Thách thức còn lại chủ yếu nằm ở việc tự do hóa thị trường ngoại hối (FX). Dù đây là tiêu chí phức tạp, nhưng không phải là rào cản tuyệt đối, nhiều thị trường mới nổi hiện tại của MSCI cũng chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chí này. Đáng chú ý, các thảo luận gần đây về việc cho phép ngân hàng thương mại cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá (FX hedging) được xem là tín hiệu tích cực, qua đó củng cố thêm triển vọng được đưa vào Watchlist.

Phản ứng với những thông tin trên, cổ phiếu chứng khoán có một phiên bùng nổ hôm nay. Đóng cửa, HCM và VIX bật tăng hết biên độ, nhiều mã tăng mạnh đến rất mạnh như VCI, SSI, VCK, VND...