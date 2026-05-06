Dòng tiền bất ngờ vào mạnh, cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ
Kim Phong
06/05/2026, 15:34
Thanh khoản sàn HoSE chiều nay đột ngột tăng vọt 54% so với buổi sáng và hiệu ứng mua chủ động kéo giá xanh trên diện rộng. Làn sóng hưng phấn được kích thích từ giao dịch của nhóm cổ phiếu chứng khoán, một số còn tăng kịch trần.
Hiệu ứng tăng giá này thể hiện rõ nhất ở độ rộng: Chốt phiên
sáng sàn HoSE mới có 127 mã tăng/164 mã giảm nhưng đóng cửa tới 202 mã tăng/110
mã giảm. Không chỉ vậy, số lượng cổ phiếu tăng mạnh vượt 1% lên tới 109 mã trong
khi chốt phiên sáng mới có 50 mã.
Tiến triển giá nói trên kết hợp với mức thanh khoản tăng 54%
xác nhận bên mua đã hành động quyết liệt. Thanh khoản tăng khá đều, không chỉ tập
trung vào nhóm duy nhất nào. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh tuyệt đối tăng thêm
chiều nay ở HoSE khoảng 4.618 tỷ đồng thì rổ VN30 cũng chỉ tăng thêm 2.321 tỷ đồng.
Gần như toàn bộ nhóm chứng khoán đều tăng mạnh hôm nay, trừ
CSI giảm 2,94% và VIG, PHS tham chiếu. Tới 26 cổ phiếu nhóm này tăng vượt 2%,
trong đó VIX và HCM kịch trần. Loạt cổ phiếu khác cũng tăng rất ấn tượng trên
3% là SHS, SSI, BVS, ORS, TCI, VND, PSI, VCI, CTS, IVS.
Không chỉ vậy, nhóm này tăng giá có dòng tiền mạnh thực sự. VIX,
SSI lọt vào Top 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường với tương ứng 872,7 tỷ
đồng và 781,6 tỷ đồng. HCM, VCI, VND cũng giao dịch cực lớn.
VN-Index không được kéo nhiều từ nhóm chứng khoán vì vốn hóa
hạn chế. SSI tăng 4,4%, TCX tăng 2,61% có ảnh hưởng nhất thì cũng chỉ đem về khoảng
1,3 điểm. Chỉ số này đóng cửa tăng 0,87% tương đương +16,35 điểm, khá yếu so với
trạng thái tăng giá cổ phiếu do thiếu đi nhóm trụ. VIC nỗ lực cũng chỉ quay lại
tham chiếu còn VHM vẫn giảm 0,13%. FPT chịu sức ép mạnh từ khối ngoại, vẫn giảm
1,35% so với tham chiếu. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index chỉ có VCB tăng 1%,
TCB tăng 1,8%, HPG tăng 1,1%, GAS tăng 1,93% là mạnh.
Dù vậy nhóm blue-chips cũng cải thiện rõ nét. Thống kê chiều
nay rổ VN30 có tới 26 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 3 mã tụt giá. Trong
đó, 14 cổ phiếu cải thiện giá từ 1% trở lên. Chốt phiên VN30-Index tăng mạnh
1,04% với 24 mã tăng/3 mã giảm, 16 mã tăng từ 1% trở lên. Tiếc rằng loạt cổ phiếu
mạnh khỏe nhất nhóm này vốn hóa cũng bình thường: DGC tăng 5,28%, SSI tăng
4,4%, VRE tăng 3,98%, STB tăng 3,45%, LPB tăng 2,7%, MSN tăng 2,35%, VPL tăng
2,27%, ACB tăng 2,21%.
Với phần còn lại, chỉ riêng số lượng 109 mã tăng vượt 1% cũng
đã cho thấy không khí giao dịch rất hưng phấn. Hơn một nửa số này (60 mã) tăng
từ 2% trở lên (rổ VN30 đóng góp 8 mã) và rổ Midcap chiếm ưu thế rõ rệt. Chỉ số
VNMidcap đóng cửa tăng 1,71% và rất nhiều mã tăng nóng, thanh khoản cao. VIX,
HCM, GEE, GEX nổi bật ở giá kịch trần, thanh khoản cực lớn. GEL tăng 5,55%, POW
tăng 5,13%, KDC tăng 4,4%, ORS tăng 4,18%, VND tăng 4,06%, VCI tăng 3,52%, PC1
tăng 3,39%, DIG tăng 3,15%... cũng với thanh khoản mạnh.
Trong nhóm giảm giá, sự hưng phấn chung cũng giúp khá nhiều
cổ phiếu phục hồi. Toàn sàn HoSE chỉ còn 9 cổ phiếu giảm quá 1% với giao dịch
10 tỷ đồng trở lên. NVL tiếp tục nổi bật, giá chiều nay suy yếu thêm một chút
so với phiên sáng, đóng cửa giảm 3,65%, thanh khoản cực lớn 1.282,3 tỷ đồng. FPT
giảm 1,35% khớp 693,5 tỷ. VPI giảm 2,88% với 381,8 tỷ; VHC giảm 1,6% với 139,2
tỷ; PVT giảm 1,05% với 135,7 tỷ; PVD giảm 1,52% với 133 tỷ là những cổ phiếu
giao dịch lớn nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều đã tăng mua 125% so với
phiên sáng, đạt gần 1.949 tỷ đồng nhưng phía bán cũng tăng 53% đạt 2.371 tỷ. Tính
chung cả ngày khối này rút ròng thêm 1.106,7 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán mạnh
là FPT -453,9 tỷ, ACB -213,8 tỷ, HPG -212,2 tỷ, VIC -187,4 tỷ, KDH -112 tỷ, NVL
-86,7 tỷ, VCB -83,7 tỷ. Phía mua ròng có POW +202 tỷ, MSN +144,7 tỷ, DGC +78,2
tỷ, GEX +69,4 tỷ, MWG +57,9 tỷ…
Nếu loại ảnh hưởng của nhóm trụ, P/E của chứng khoán Việt Nam chỉ là 10,3x
Bộ Tài chính thông tin về 5 hồ sơ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa
Theo nguồn tin của VnEconomy, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa...
Giá bất động sản áp lực giảm sâu hơn do lãi suất và nguồn cung đều tăng?
Nguồn cung dự kiến tiếp tục gia tăng từ các dự án trong tương lai có thể tạo áp lực giảm lên mặt bằng giá chung, đặc biệt tại thị trường thứ cấp.
Trụ tiếp tục "đè" chỉ số, cổ phiếu vừa và nhỏ chống đỡ tốt
Thị trường đã không thể “hưởng ứng” diễn biến tích cực của thế giới đêm qua. Nguyên nhân một phần do các cổ phiếu trụ tiếp tục giảm, phần khác do dòng tiền suy yếu. Dù vậy khả năng phân hóa vẫn đang cho thấy sức ép bán ra không mạnh.
Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng.
Mỹ tính bỏ quy định doanh nghiệp đại chúng phải báo cáo tài chính theo quý
Đề xuất của SEC có thể chấm dứt quy định đã tồn tại 55 năm, vốn yêu cầu các công ty đại chúng tại Mỹ công bố báo cáo tài chính chi tiết 4 lần mỗi năm...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: