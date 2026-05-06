Thứ Tư, 06/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Dòng tiền bất ngờ vào mạnh, cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ

Kim Phong

06/05/2026, 15:34

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay đột ngột tăng vọt 54% so với buổi sáng và hiệu ứng mua chủ động kéo giá xanh trên diện rộng. Làn sóng hưng phấn được kích thích từ giao dịch của nhóm cổ phiếu chứng khoán, một số còn tăng kịch trần.

VN-Index đang "thay trụ".
VN-Index đang "thay trụ".

Hiệu ứng tăng giá này thể hiện rõ nhất ở độ rộng: Chốt phiên sáng sàn HoSE mới có 127 mã tăng/164 mã giảm nhưng đóng cửa tới 202 mã tăng/110 mã giảm. Không chỉ vậy, số lượng cổ phiếu tăng mạnh vượt 1% lên tới 109 mã trong khi chốt phiên sáng mới có 50 mã.

Tiến triển giá nói trên kết hợp với mức thanh khoản tăng 54% xác nhận bên mua đã hành động quyết liệt. Thanh khoản tăng khá đều, không chỉ tập trung vào nhóm duy nhất nào. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh tuyệt đối tăng thêm chiều nay ở HoSE khoảng 4.618 tỷ đồng thì rổ VN30 cũng chỉ tăng thêm 2.321 tỷ đồng.

Điểm nhấn chiều nay là giao dịch của nhóm cổ phiếu chứng khoán. Thông tin lan truyền về việc 5 công ty được chấp thuận cấp phép mở sàn giao dịchtài sản mã hóa đã hỗ trợ nhóm này tăng giá mạnh. Thực tế mỗi khi nhóm chứng khoán tăng đồng loạt, thị trường đều có phản ứng mạnh về tâm lý, tạo sự hưng phấn chung.

Gần như toàn bộ nhóm chứng khoán đều tăng mạnh hôm nay, trừ CSI giảm 2,94% và VIG, PHS tham chiếu. Tới 26 cổ phiếu nhóm này tăng vượt 2%, trong đó VIX và HCM kịch trần. Loạt cổ phiếu khác cũng tăng rất ấn tượng trên 3% là SHS, SSI, BVS, ORS, TCI, VND, PSI, VCI, CTS, IVS.

Không chỉ vậy, nhóm này tăng giá có dòng tiền mạnh thực sự. VIX, SSI lọt vào Top 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường với tương ứng 872,7 tỷ đồng và 781,6 tỷ đồng. HCM, VCI, VND cũng giao dịch cực lớn.

VN-Index không được kéo nhiều từ nhóm chứng khoán vì vốn hóa hạn chế. SSI tăng 4,4%, TCX tăng 2,61% có ảnh hưởng nhất thì cũng chỉ đem về khoảng 1,3 điểm. Chỉ số này đóng cửa tăng 0,87% tương đương +16,35 điểm, khá yếu so với trạng thái tăng giá cổ phiếu do thiếu đi nhóm trụ. VIC nỗ lực cũng chỉ quay lại tham chiếu còn VHM vẫn giảm 0,13%. FPT chịu sức ép mạnh từ khối ngoại, vẫn giảm 1,35% so với tham chiếu. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index chỉ có VCB tăng 1%, TCB tăng 1,8%, HPG tăng 1,1%, GAS tăng 1,93% là mạnh.

Từ góc độ thanh khoản, dòng tiền vào mạnh kéo giá cổ phiếu tăng khá tốt.
Từ góc độ thanh khoản, dòng tiền vào mạnh kéo giá cổ phiếu tăng khá tốt.

Dù vậy nhóm blue-chips cũng cải thiện rõ nét. Thống kê chiều nay rổ VN30 có tới 26 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 3 mã tụt giá. Trong đó, 14 cổ phiếu cải thiện giá từ 1% trở lên. Chốt phiên VN30-Index tăng mạnh 1,04% với 24 mã tăng/3 mã giảm, 16 mã tăng từ 1% trở lên. Tiếc rằng loạt cổ phiếu mạnh khỏe nhất nhóm này vốn hóa cũng bình thường: DGC tăng 5,28%, SSI tăng 4,4%, VRE tăng 3,98%, STB tăng 3,45%, LPB tăng 2,7%, MSN tăng 2,35%, VPL tăng 2,27%, ACB tăng 2,21%.

Với phần còn lại, chỉ riêng số lượng 109 mã tăng vượt 1% cũng đã cho thấy không khí giao dịch rất hưng phấn. Hơn một nửa số này (60 mã) tăng từ 2% trở lên (rổ VN30 đóng góp 8 mã) và rổ Midcap chiếm ưu thế rõ rệt. Chỉ số VNMidcap đóng cửa tăng 1,71% và rất nhiều mã tăng nóng, thanh khoản cao. VIX, HCM, GEE, GEX nổi bật ở giá kịch trần, thanh khoản cực lớn. GEL tăng 5,55%, POW tăng 5,13%, KDC tăng 4,4%, ORS tăng 4,18%, VND tăng 4,06%, VCI tăng 3,52%, PC1 tăng 3,39%, DIG tăng 3,15%... cũng với thanh khoản mạnh.

Trong nhóm giảm giá, sự hưng phấn chung cũng giúp khá nhiều cổ phiếu phục hồi. Toàn sàn HoSE chỉ còn 9 cổ phiếu giảm quá 1% với giao dịch 10 tỷ đồng trở lên. NVL tiếp tục nổi bật, giá chiều nay suy yếu thêm một chút so với phiên sáng, đóng cửa giảm 3,65%, thanh khoản cực lớn 1.282,3 tỷ đồng. FPT giảm 1,35% khớp 693,5 tỷ. VPI giảm 2,88% với 381,8 tỷ; VHC giảm 1,6% với 139,2 tỷ; PVT giảm 1,05% với 135,7 tỷ; PVD giảm 1,52% với 133 tỷ là những cổ phiếu giao dịch lớn nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều đã tăng mua 125% so với phiên sáng, đạt gần 1.949 tỷ đồng nhưng phía bán cũng tăng 53% đạt 2.371 tỷ. Tính chung cả ngày khối này rút ròng thêm 1.106,7 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán mạnh là FPT -453,9 tỷ, ACB -213,8 tỷ, HPG -212,2 tỷ, VIC -187,4 tỷ, KDH -112 tỷ, NVL -86,7 tỷ, VCB -83,7 tỷ. Phía mua ròng có POW +202 tỷ, MSN +144,7 tỷ, DGC +78,2 tỷ, GEX +69,4 tỷ, MWG +57,9 tỷ…

Bộ Tài chính thông tin về 5 hồ sơ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa

14:37, 06/05/2026

Bộ Tài chính thông tin về 5 hồ sơ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa

Trụ tiếp tục “đè” chỉ số, cổ phiếu vừa và nhỏ chống đỡ tốt

12:01, 06/05/2026

Trụ tiếp tục “đè” chỉ số, cổ phiếu vừa và nhỏ chống đỡ tốt

Nếu loại ảnh hưởng của nhóm trụ, P/E của chứng khoán Việt Nam chỉ là 10,3x

09:51, 06/05/2026

Nếu loại ảnh hưởng của nhóm trụ, P/E của chứng khoán Việt Nam chỉ là 10,3x

Từ khóa:

cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu ssi cổ phiếu VIX công ty chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Bộ Tài chính thông tin về 5 hồ sơ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa

Bộ Tài chính thông tin về 5 hồ sơ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa

Theo nguồn tin của VnEconomy, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa...

Giá bất động sản áp lực giảm sâu hơn do lãi suất và nguồn cung đều tăng?

Giá bất động sản áp lực giảm sâu hơn do lãi suất và nguồn cung đều tăng?

Nguồn cung dự kiến tiếp tục gia tăng từ các dự án trong tương lai có thể tạo áp lực giảm lên mặt bằng giá chung, đặc biệt tại thị trường thứ cấp.

Trụ tiếp tục “đè” chỉ số, cổ phiếu vừa và nhỏ chống đỡ tốt

Trụ tiếp tục “đè” chỉ số, cổ phiếu vừa và nhỏ chống đỡ tốt

Thị trường đã không thể “hưởng ứng” diễn biến tích cực của thế giới đêm qua. Nguyên nhân một phần do các cổ phiếu trụ tiếp tục giảm, phần khác do dòng tiền suy yếu. Dù vậy khả năng phân hóa vẫn đang cho thấy sức ép bán ra không mạnh.

Vinamilk: Doanh thu quý 1/2026 tăng 24,6% nhờ tái cấu trúc

Vinamilk: Doanh thu quý 1/2026 tăng 24,6% nhờ tái cấu trúc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng.

Mỹ tính bỏ quy định doanh nghiệp đại chúng phải báo cáo tài chính theo quý

Mỹ tính bỏ quy định doanh nghiệp đại chúng phải báo cáo tài chính theo quý

Đề xuất của SEC có thể chấm dứt quy định đã tồn tại 55 năm, vốn yêu cầu các công ty đại chúng tại Mỹ công bố báo cáo tài chính chi tiết 4 lần mỗi năm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kinh tế Indonesia tăng trưởng mạnh nhất gần 3 năm, chuyên gia cảnh báo khó bền vững

Thế giới

2

Kỷ niệm 80 năm Ngành Thống Kê Việt Nam: Đẩy mạnh số hóa, hướng tới tầm nhìn 2045

Đầu tư

3

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi): Đề xuất cho vay dựa trên dòng tiền

Dân sinh

4

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cụ thể hóa Luật Thủ đô, xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” từ cơ sở

Tiêu điểm

5

Thanh kiểm tra các “điểm nóng” khai thác khoáng sản

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy