Dòng tiền bất ngờ vào mạnh, cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay đột ngột tăng vọt 54% so với buổi sáng và hiệu ứng mua chủ động kéo giá xanh trên diện rộng. Làn sóng hưng phấn được kích thích từ giao dịch của nhóm cổ phiếu chứng khoán, một số còn tăng kịch trần.

Hiệu ứng tăng giá này thể hiện rõ nhất ở độ rộng: Chốt phiên sáng sàn HoSE mới có 127 mã tăng/164 mã giảm nhưng đóng cửa tới 202 mã tăng/110 mã giảm. Không chỉ vậy, số lượng cổ phiếu tăng mạnh vượt 1% lên tới 109 mã trong khi chốt phiên sáng mới có 50 mã.

Tiến triển giá nói trên kết hợp với mức thanh khoản tăng 54% xác nhận bên mua đã hành động quyết liệt. Thanh khoản tăng khá đều, không chỉ tập trung vào nhóm duy nhất nào. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh tuyệt đối tăng thêm chiều nay ở HoSE khoảng 4.618 tỷ đồng thì rổ VN30 cũng chỉ tăng thêm 2.321 tỷ đồng.

Điểm nhấn chiều nay là giao dịch của nhóm cổ phiếu chứng khoán. Thông tin lan truyền về việc 5 công ty được chấp thuận cấp phép mở sàn giao dịchtài sản mã hóa đã hỗ trợ nhóm này tăng giá mạnh. Thực tế mỗi khi nhóm chứng khoán tăng đồng loạt, thị trường đều có phản ứng mạnh về tâm lý, tạo sự hưng phấn chung.

Gần như toàn bộ nhóm chứng khoán đều tăng mạnh hôm nay, trừ CSI giảm 2,94% và VIG, PHS tham chiếu. Tới 26 cổ phiếu nhóm này tăng vượt 2%, trong đó VIX và HCM kịch trần. Loạt cổ phiếu khác cũng tăng rất ấn tượng trên 3% là SHS, SSI, BVS, ORS, TCI, VND, PSI, VCI, CTS, IVS.

Không chỉ vậy, nhóm này tăng giá có dòng tiền mạnh thực sự. VIX, SSI lọt vào Top 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường với tương ứng 872,7 tỷ đồng và 781,6 tỷ đồng. HCM, VCI, VND cũng giao dịch cực lớn.

VN-Index không được kéo nhiều từ nhóm chứng khoán vì vốn hóa hạn chế. SSI tăng 4,4%, TCX tăng 2,61% có ảnh hưởng nhất thì cũng chỉ đem về khoảng 1,3 điểm. Chỉ số này đóng cửa tăng 0,87% tương đương +16,35 điểm, khá yếu so với trạng thái tăng giá cổ phiếu do thiếu đi nhóm trụ. VIC nỗ lực cũng chỉ quay lại tham chiếu còn VHM vẫn giảm 0,13%. FPT chịu sức ép mạnh từ khối ngoại, vẫn giảm 1,35% so với tham chiếu. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index chỉ có VCB tăng 1%, TCB tăng 1,8%, HPG tăng 1,1%, GAS tăng 1,93% là mạnh.

Từ góc độ thanh khoản, dòng tiền vào mạnh kéo giá cổ phiếu tăng khá tốt.

Dù vậy nhóm blue-chips cũng cải thiện rõ nét. Thống kê chiều nay rổ VN30 có tới 26 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 3 mã tụt giá. Trong đó, 14 cổ phiếu cải thiện giá từ 1% trở lên. Chốt phiên VN30-Index tăng mạnh 1,04% với 24 mã tăng/3 mã giảm, 16 mã tăng từ 1% trở lên. Tiếc rằng loạt cổ phiếu mạnh khỏe nhất nhóm này vốn hóa cũng bình thường: DGC tăng 5,28%, SSI tăng 4,4%, VRE tăng 3,98%, STB tăng 3,45%, LPB tăng 2,7%, MSN tăng 2,35%, VPL tăng 2,27%, ACB tăng 2,21%.

Với phần còn lại, chỉ riêng số lượng 109 mã tăng vượt 1% cũng đã cho thấy không khí giao dịch rất hưng phấn. Hơn một nửa số này (60 mã) tăng từ 2% trở lên (rổ VN30 đóng góp 8 mã) và rổ Midcap chiếm ưu thế rõ rệt. Chỉ số VNMidcap đóng cửa tăng 1,71% và rất nhiều mã tăng nóng, thanh khoản cao. VIX, HCM, GEE, GEX nổi bật ở giá kịch trần, thanh khoản cực lớn. GEL tăng 5,55%, POW tăng 5,13%, KDC tăng 4,4%, ORS tăng 4,18%, VND tăng 4,06%, VCI tăng 3,52%, PC1 tăng 3,39%, DIG tăng 3,15%... cũng với thanh khoản mạnh.

Trong nhóm giảm giá, sự hưng phấn chung cũng giúp khá nhiều cổ phiếu phục hồi. Toàn sàn HoSE chỉ còn 9 cổ phiếu giảm quá 1% với giao dịch 10 tỷ đồng trở lên. NVL tiếp tục nổi bật, giá chiều nay suy yếu thêm một chút so với phiên sáng, đóng cửa giảm 3,65%, thanh khoản cực lớn 1.282,3 tỷ đồng. FPT giảm 1,35% khớp 693,5 tỷ. VPI giảm 2,88% với 381,8 tỷ; VHC giảm 1,6% với 139,2 tỷ; PVT giảm 1,05% với 135,7 tỷ; PVD giảm 1,52% với 133 tỷ là những cổ phiếu giao dịch lớn nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều đã tăng mua 125% so với phiên sáng, đạt gần 1.949 tỷ đồng nhưng phía bán cũng tăng 53% đạt 2.371 tỷ. Tính chung cả ngày khối này rút ròng thêm 1.106,7 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán mạnh là FPT -453,9 tỷ, ACB -213,8 tỷ, HPG -212,2 tỷ, VIC -187,4 tỷ, KDH -112 tỷ, NVL -86,7 tỷ, VCB -83,7 tỷ. Phía mua ròng có POW +202 tỷ, MSN +144,7 tỷ, DGC +78,2 tỷ, GEX +69,4 tỷ, MWG +57,9 tỷ…