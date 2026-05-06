Blog chứng khoán: Hưng phấn bất ngờ

Tình trạng suy yếu của hai cổ phiếu trụ nhóm Vin tưởng như đã cản trở nỗ lực neo cao của chỉ số hôm nay. Bất ngờ sang chiều dòng tiền vào tăng vọt trên diện rộng, nhóm blue-chips lớn khác phục hồi tích cực, kích hoạt một đợt tăng giá ấn tượng.

Phản ứng của thị trường trong buổi chiều không đến từ yếu tố bên ngoài, vì những gì tích cực nhất đã biết từ sáng và thị trường thậm chí còn suy yếu. Kết quả kinh doanh quý 1/2026 cũng không có gì mới. Động lực có lẽ đến từ danh mục cập nhật của FTSE, đồng thời việc một số công ty chứng khoán tiến gần hơn tới việc được cấp phép mở sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Dù vậy lý do cũng chỉ là một căn cứ, quan trọng nhất là dòng tiền. Thanh khoản hai sàn niêm yết trong buổi chiều đã tăng vọt gần 54% so với phiên sáng, xác nhận có sự thay đổi thực chất. Bất kể lý do là gì, tiền hành động luôn là một tín hiệu tin cậy, nhất là khi hành động một cách quyết liệt.

Sự chủ động từ bên mua đồng nghĩa với giá chào mua được nâng cao dần lên. Điều này có thể kiểm chứng từ hướng dao động và biên độ dao động của giá khớp. Cụ thể, hơn 27% số cổ phiếu có giao dịch trên HSX tăng từ 2% trở lên so với giá Low và nếu tính từ biên độ +1% thì tới 55,2%. Mẫu dao động giá này kết hợp với tỷ lệ tăng/giảm tới 1,84/1 khẳng định bên mua đã “cầm trịch” dao động. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn cả ngày đạt 22,8k tỷ chưa tính thỏa thuận, cao nhất 6 phiên.

Mức giao dịch này thực ra cũng chưa phải là lớn, chỉ tương đương ngưỡng trung bình của các tuần trước kỳ nghỉ. Tuy vậy điểm tốt là độ rộng có sự xác nhận về tính lan tỏa. Các trụ VIC, VHM suy yếu không tác động nhiều đến tâm lý chung, thậm chí so sánh thời gian intraday thì hai cổ phiếu này còn bị lôi kéo phục hồi chậm hơn một nhịp so với VNI.

Thị trường chứng khoán thế giới đang có những phản ứng khá tích cực trước các tuyên bố có khả năng duy trì trạng thái hòa hoãn, giá dầu cũng điều chỉnh khá mạnh. Kịch bản cả hai bên cùng tuyên bố “chiến thắng” là rất khả thi để cuối cùng đi đến một thỏa thuận nào đó mà không xuất hiện thêm xung đột nóng. Trong nước, kết quả kinh doanh quý 1/2026 tuy không giúp tạo sóng nhưng giúp làm giảm mức định giá cổ phiếu, đặc biệt khi không tính đến tác động của VIC, VHM. Dù vậy bức tranh lớn vẫn không có động lực rõ ràng nào để khởi động một sóng tăng dài, kịch bản khả dĩ hơn là hoạt động đầu cơ riêng lẻ.

Hiện tượng nóng lên của nhóm cổ phiếu chứng khoán hôm nay là một diễn biến thú vị. Mỗi lần nhóm này tăng đều thì thị trường thường khá hưng phấn. Vấn đề là khả năng kéo dài trạng thái cần dòng tiền mạnh và ổn định. Tiền ít thì chỉ có thể tạo sóng ở các cổ phiếu trung bình tới nhỏ. Cơ hội ngắn hạn tới đây sẽ tập trung vào các mã này.

Thị trường phái sinh hôm nay duy trì basis dương ở F1 nhưng chênh lệch không lớn, trừ những phút đầu tiên khi thị trường dự phóng cho phản ứng tốt theo thế giới đêm qua. Trong lúc chờ VN30, F1 chênh lệch trung bình tới gần 33 điểm. Chỉ số này mở cửa nhảy thẳng lên quanh 2041.xx và không có tiến tiến thêm, với VIC và VHM suy yếu. Setup Short khá tốt với lợi thế nhỏ về basis nhưng hiệu quả không cao vì VN30 trượt giảm không có quán tính mạnh, đồng thời basis vẫn duy trì trạng thái dương.

Ở nhịp VN30 vượt qua 2041.xx Setup Long chịu thiệt khoảng 4 điểm basis, tức là ngưỡng cắt lỗ sẽ phải căn cứ một nửa vào mức lỗ 4 điểm từ giá mua và nửa còn lại căn cứ vào tín hiệu VN30 lùi lại xuống dưới 2041.xx. Bù lại nếu kịch bản tốt, phần lợi nhuận kỳ vọng là VN30 lên 2059.xx. Tương quan như vậy là chấp nhận được. Thực tế F1 còn chạy xa hơn, khi VN30 lên sát 2059 thì F1 lên quãng 2065.

Mặc dù thị trường cơ sở hôm nay khá hưng phấn nhưng dòng tiền chưa mạnh, chỉ là tăng tốt từ mặt bằng thấp nhưng phiên gần đây. Động lực hỗ trợ cũng không rõ ràng, trừ lợi thế là nhiều cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn nhưng mặt bằng giá vẫn khá thấp và chưa tăng nhiều. Điều này có thể dẫn đến tình trạng áp lực giảm giá không mạnh, bán ít nhưng sức tăng cũng chỉ mang tính phân hóa và cơ hội đơn lẻ.

VN30 đóng cửa tại 2053.41. Cản gần nhất ngày mai là 2061; 2073; 2086; 2100; 2116; 2130. Hỗ trợ 2043; 2029; 2015; 2000; 1983.

