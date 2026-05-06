Blog chứng khoán: Hưng phấn bất ngờ

Tình trạng suy yếu của hai cổ phiếu trụ nhóm Vin tưởng như đã cản trở nỗ lực neo cao của chỉ số hôm nay. Bất ngờ sang chiều dòng tiền vào tăng vọt trên diện rộng, nhóm blue-chips lớn khác phục hồi tích cực, kích hoạt một đợt tăng giá ấn tượng.
Phản ứng của thị trường trong buổi chiều không đến từ yếu tố
bên ngoài, vì những gì tích cực nhất đã biết từ sáng và thị trường thậm chí còn
suy yếu. Kết quả kinh doanh quý 1/2026 cũng không có gì mới. Động lực có lẽ đến
từ danh mục cập nhật của FTSE, đồng thời việc một số công ty chứng khoán tiến gần
hơn tới việc được cấp phép mở sàn giao dịch tài sản mã hóa.
Dù vậy lý do cũng chỉ là một căn cứ, quan trọng nhất là dòng
tiền. Thanh khoản hai sàn niêm yết trong buổi chiều đã tăng vọt gần 54% so với
phiên sáng, xác nhận có sự thay đổi thực chất. Bất kể lý do là gì, tiền hành động
luôn là một tín hiệu tin cậy, nhất là khi hành động một cách quyết liệt.
Sự chủ động từ bên mua đồng nghĩa với giá chào mua được nâng
cao dần lên. Điều này có thể kiểm chứng từ hướng dao động và biên độ dao động của
giá khớp. Cụ thể, hơn 27% số cổ phiếu có giao dịch trên HSX tăng từ 2% trở lên
so với giá Low và nếu tính từ biên độ +1% thì tới 55,2%. Mẫu dao động giá này kết
hợp với tỷ lệ tăng/giảm tới 1,84/1 khẳng định bên mua đã “cầm trịch” dao động.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn cả ngày đạt 22,8k tỷ chưa tính thỏa thuận, cao nhất
6 phiên.
Mức giao dịch này thực ra cũng chưa phải là lớn, chỉ tương đương
ngưỡng trung bình của các tuần trước kỳ nghỉ. Tuy vậy điểm tốt là độ rộng có sự
xác nhận về tính lan tỏa. Các trụ VIC, VHM suy yếu không tác động nhiều đến tâm
lý chung, thậm chí so sánh thời gian intraday thì hai cổ phiếu này còn bị lôi kéo
phục hồi chậm hơn một nhịp so với VNI.
Thị trường chứng khoán thế giới đang có những phản ứng khá tích
cực trước các tuyên bố có khả năng duy trì trạng thái hòa hoãn, giá dầu cũng điều
chỉnh khá mạnh. Kịch bản cả hai bên cùng tuyên bố “chiến thắng” là rất khả thi để
cuối cùng đi đến một thỏa thuận nào đó mà không xuất hiện thêm xung đột nóng.
Trong nước, kết quả kinh doanh quý 1/2026 tuy không giúp tạo sóng nhưng giúp làm
giảm mức định giá cổ phiếu, đặc biệt khi không tính đến tác động của VIC, VHM. Dù
vậy bức tranh lớn vẫn không có động lực rõ ràng nào để khởi động một sóng tăng
dài, kịch bản khả dĩ hơn là hoạt động đầu cơ riêng lẻ.
Hiện tượng nóng lên của nhóm cổ phiếu chứng khoán hôm nay là
một diễn biến thú vị. Mỗi lần nhóm này tăng đều thì thị trường thường khá hưng
phấn. Vấn đề là khả năng kéo dài trạng thái cần dòng tiền mạnh và ổn định. Tiền
ít thì chỉ có thể tạo sóng ở các cổ phiếu trung bình tới nhỏ. Cơ hội ngắn hạn tới
đây sẽ tập trung vào các mã này.
Thị trường phái sinh hôm nay duy trì basis dương ở F1 nhưng
chênh lệch không lớn, trừ những phút đầu tiên khi thị trường dự phóng cho phản ứng
tốt theo thế giới đêm qua. Trong lúc chờ VN30, F1 chênh lệch trung bình tới gần
33 điểm. Chỉ số này mở cửa nhảy thẳng lên quanh 2041.xx và không có tiến tiến
thêm, với VIC và VHM suy yếu. Setup Short khá tốt với lợi thế nhỏ về basis
nhưng hiệu quả không cao vì VN30 trượt giảm không có quán tính mạnh, đồng thời
basis vẫn duy trì trạng thái dương.
Ở nhịp VN30 vượt qua 2041.xx Setup Long chịu thiệt khoảng 4 điểm
basis, tức là ngưỡng cắt lỗ sẽ phải căn cứ một nửa vào mức lỗ 4 điểm từ giá mua
và nửa còn lại căn cứ vào tín hiệu VN30 lùi lại xuống dưới 2041.xx. Bù lại nếu
kịch bản tốt, phần lợi nhuận kỳ vọng là VN30 lên 2059.xx. Tương quan như vậy là
chấp nhận được. Thực tế F1 còn chạy xa hơn, khi VN30 lên sát 2059 thì F1 lên quãng
2065.
Mặc dù thị trường cơ sở hôm nay khá hưng phấn nhưng dòng tiền
chưa mạnh, chỉ là tăng tốt từ mặt bằng thấp nhưng phiên gần đây. Động lực hỗ trợ
cũng không rõ ràng, trừ lợi thế là nhiều cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn
nhưng mặt bằng giá vẫn khá thấp và chưa tăng nhiều. Điều này có thể dẫn đến tình
trạng áp lực giảm giá không mạnh, bán ít nhưng sức tăng cũng chỉ mang tính phân
hóa và cơ hội đơn lẻ.
VN30 đóng cửa tại 2053.41. Cản gần nhất ngày mai là 2061;
2073; 2086; 2100; 2116; 2130. Hỗ trợ 2043; 2029; 2015; 2000; 1983.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
FTSE Russell cập nhật danh sách 23 cổ phiếu mới vào FTSE GEIS
FTSE Russell đã cập nhật danh sách các cổ phiếu đáp ứng điều kiện dựa trên nhóm không thuộc rổ thành phần. Danh sách này hiện được rút gọn còn 23 mã gồm các mã như: VIC, HPG, VHM, FPT, MSN, SSI...
Dòng tiền bất ngờ vào mạnh, cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ
Thanh khoản sàn HoSE chiều nay đột ngột tăng vọt 54% so với buổi sáng và hiệu ứng mua chủ động kéo giá xanh trên diện rộng. Làn sóng hưng phấn được kích thích từ giao dịch của nhóm cổ phiếu chứng khoán, một số còn tăng kịch trần.
Bộ Tài chính thông tin về 5 hồ sơ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa
Theo nguồn tin của VnEconomy, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa...
Giá bất động sản áp lực giảm sâu hơn do lãi suất và nguồn cung đều tăng?
Nguồn cung dự kiến tiếp tục gia tăng từ các dự án trong tương lai có thể tạo áp lực giảm lên mặt bằng giá chung, đặc biệt tại thị trường thứ cấp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: