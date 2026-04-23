Khối ngoại bất ngờ mạnh tay bán ròng 1.700 tỷ

Lại là một phiên xanh vỏ đỏ lòng nhưng hôm nay ngoài nhóm Vingroup còn có thêm sự trợ giúp đắc lực của một số nhà băng lớn. Dù gặp áp lực rung lắc mạnh cuối phiên nhưng đóng cửa chỉ số vẫn tăng thêm 13 điểm nữa tiến sâu về vùng giá 1.870,36 chủ yếu được kéo bởi trụ cứng.

Top cổ phiếu đóng góp tới 22 điểm cho VN-Index hôm nay vẫn dẫn đầu bởi VIC kéo 11,90 điểm, tiếp theo là VCB kéo 6 điểm nữa khi bật tăng mạnh 5,72% có lục kịch trần nhờ thông tin bán vốn cho đối tác. Các cổ phiếu ngân hàng khác cũng mạnh theo như BID, CTG, TCB, MBB.

Lác đác một vài cổ phiếu khác tím như SAB hay CTD trong khi đó hầu hết cả thị trường đang cho tín hiệu tiêu cực. Cổ phiếu điện hôm nay bất ngờ bị bán ra rơi thảm hàng loạt, PC1 còn lau sàn với dư bán 14,5 triệu cổ phiếu.

Nhóm dầu khí năng lượng tiếp tục bay màu ở các cổ phiếu như BSR, GAS, PVS. Các nhóm ngành khác tương tự như công nghệ thông tin, tiêu dùng bán lẻ, hàng không vận tải, nguyên vật liệu sản xuất. Chứng khoán và thép buổi sáng còn tích cực nhưng bước sang chiều cũng mất giá hàng loạt.

Nhìn chung, càng về đến đích tâm lý nhà đầu tư càng thận trọng trong bối cảnh margin đang kỷ lục và căng ở một vài công ty chứng khoán. Chỉ cần nhóm VIC buông tay, cả sàn không loại trừ khả năng bay màu đẫm máu.

Điểm tích cực là thanh khoản có tăng, cho thấy tiền bắt đầu dập dòm vào bắt đáy. Ba sàn khớp lệnh đạt gần 31.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại bất ngờ xả ròng 1.715,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.651,9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Y tế. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: PVT, VNM, DCM, HCM, NVL, SAB, BAF, MSN, PC1, TCB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, ACB, VHM, VCB, CTG, GEX, MWG, VPB, VRE.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 574,8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1.332,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, VHM, VIC, FPT, MSB, ACB, CTG, SHB, VCB, VPB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Hóa chất. Top bán ròng có: GEL, EIB, HDB, HCM, DCM, HAH, VNM, STB, GMD.

Tự doanh bán ròng 479,2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 501,7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, KBC, EIB, E1VFVN3O, GEX, HPG, BAF, CII, VCI, GEL.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm SHB, VCB, STB, TCB, VIC, MBB, SSI, HAH, LPB, SIP.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1.563,8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 820,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, MSB, VIC, VIB, PVT, VJC, TCB, BAF, EVF, SAB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SHB, FPT, VCB, HDB, GEL, STB, ACB, EIB, GEX, VRE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận: 2.723,3 tỷ đồng, giảm 40,6%, chiếm 8,7% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VIC với 3,8 triệu cổ phiếu, tương đương 787,4 tỷ đồng được cá nhân trong nước bán cho tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó cổ phiếu SHB được giao dịch với hơn 17,5 triệu cổ phiếu, tương đương 264,7 tỷ đồng được giao dịch trao tay giữa Cá nhân trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Kho bãi, Vận tải Thủy, Điện, Dầu khí trong khi giảm ở Bất động sản, Thép, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm, Khai khoáng, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và đi ngang ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.