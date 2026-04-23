Blog chứng khoán: Xoay trụ?

3 cổ phiếu ngân hàng có vốn nhà nước đột ngột tăng mạnh và nhận được dòng tiền rất lớn hôm nay đã hỗ trợ VIC đẩy VNI lên cao hơn. Tiếc rằng phần lớn cổ phiếu khác vẫn điều chỉnh khá mạnh.
VHM và một số trụ khác như nhóm dầu khí, thép giảm giá đã hạn
chế hiệu ứng xoay trụ này. VNI đóng cửa tăng nhẹ 0,7% nhưng vẫn đủ sức tiến vào
vùng đỉnh lịch sử quanh 1900 điểm. Khoảng cách còn 30 điểm nữa và nếu sức mạnh
của nhóm trụ ngân hàng vẫn tốt, cộng thêm VIC, VHM không quay đầu thì chỉ số vẫn
duy trì được xu hướng.
Dù vậy VNI không đem lại lợi nhuận, danh mục nhà đầu tư hôm
nay xác suất cao là thua lỗ. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu chỉ là 0,5/1, còn kém
hơn hôm qua, trong đó hơn trăm mã giảm vượt 1%. Thậm chí không ít mã rơi 2-4% với
thanh khoản hàng trăm tỷ đồng, xác nhận có lực bán mạnh xuất hiện.
Nhìn tổng thể hôm nay thanh khoản HSX tăng mạnh gần 54% so với
hôm qua, đạt xấp xỉ 27k tỷ và 60% tập trung ở nhóm giảm giá. Như vậy áp lực từ
bên bán vẫn mạnh hơn và có tính chủ động cao. Thị trường không còn giữ được trạng
thái phân hóa là tín hiệu xấu, bất chấp VNI lên điểm.
Cơ hội ngắn hạn vẫn có nhưng dường như được tận dụng một cách
quyết liệt. Rất ít cổ phiếu có thanh khoản lớn và tăng giá mạnh, nhưng hầu hết
những cổ phiếu khỏe đều giao dịch hàng trăm tỷ đồng, thậm chí như VCB khớp kỷ lục
2.195 tỷ. Ngoài VIC và 3 mã ngân hàng nhà nước, NVL, PVT, VPI, VCG, VCI, CTD,
SAB, HHV, HAH, TCH đang được đánh lên quyết liệt, thanh khoản bỏ xa phần còn lại.
Đây là các địa chỉ có dòng tiền mạnh hoạt động.
Hiện bối cảnh chung không có gì mới, căng thẳng Trung Đông vẫn
đang trong thế giằng co và không bên nào chịu lùi. Tuy nhiên các thị trường vẫn
đang chấp nhận sự căng thẳng đó, miễn là không đột biến xấu đi. Với khả năng kéo
dài ngừng bắn và chuyển sang sức ép về kinh tế, trừ phi có điểm nổ xung đột nóng,
còn không thị trường coi như đã quen với trạng thái này trong ngắn hạn.
Vẫn giữ quan điểm lúc này nên thận trọng và chỉ đầu cơ
nhanh, nếu đã chớp đúng cổ phiếu thì chỉ nên giao dịch một lần dứt khoát. Hãy
nhìn vào các cổ phiếu mạnh hôm nay, lệnh lô lớn quyết liệt. Bất kể VNI có vượt
vùng đỉnh hay điều chỉnh thì cung cầu tại các cổ phiếu đang được dòng tiền mạnh
đầu cơ mới quan trọng.
Thị trường phái sinh diễn biến lạ khi mức chênh lệch rất lớn
cuối phiên hôm qua không được cân bằng lại ngay khi mở cửa, thậm chí trong lúc
chờ VN30 basis còn lên 20-22 điểm. Đây là lúc các trụ phiếu ngân hàng chưa có gì
đặc biệt, VCB phải đến 9h45 mới bốc.
Vào phiên basis đã được VN30 bù lại. Sau khi cổ phiếu ngân hàng
rực lên đến khoảng 10h15 thì VN30 tạo hai đỉnh lửng lơ giữa 2041.xx và 2050.xx.
Basis có khoảng 10 phút đảo âm với thanh khoản tăng nhanh, lô lớn nhiều. Đó là
tín hiệu đang có tích lũy Short. Chênh lệch khoảng 4 điểm vẫn có thể Short được
với Stoploss khi VN30 quay lại lên trên 2041.xx hoặc lỗ 4 điểm từ giá Short.
Thời gian còn lại các trụ ngân hàng không mạnh thêm được mà
từ từ bị ép xuống. F1 chấp nhận mở rộng chiết khấu basis. Ngoài một đợt Short cover
phút cuối phiên sáng kéo basis về dưới -1 điểm, còn lại đều có áp lực mới từ bên
Short đẩy rộng chiết khấu. Tuy nhiên dao động ở F1 và VN30 khá rộng và nhiễu đầu
phiên chiều dễ khiến trailing stop nổ. Chỉ số cũng chỉ 2 lần xuống tới sát 2014.xx.
Đây là thời điểm rất cực đoan trong giao dịch phái sinh: Lần test 2014.xx thứ
nhất basis chiết khấu hơn 11 điểm, lần thứ hai về sát mốc này thì chiết khấu tới
hơn 17 điểm, F1 thậm chí về tới 1997.xx, tức là sát một ngưỡng mở biên kế tiếp
của VN30. Đây là setup có thể Long được với stoploss trong trường hợp VN30 thủng
2014.xx hoặc F1 thủng 1997. Tuy nhiên thời gian không còn nhiều nên thận trọng
bằng cách hạn chế quy mô.
Diễn biến các cổ phiếu ngân hàng lớn hôm nay có tín hiệu đã
bị kiềm chế giá trong phần lớn thời gian. VCB bị ép xuống khoảng 1,1%, BID và
CTG trả lại quá 3% so với giá High. Cả ba cổ phiếu này đột biến gần như đồng thời
nhưng VCB ổn nhất, giai đoạn tích lũy biên độ hẹp kéo dài và thanh khoản rất cạn,
hôm nay mới là phiên bùng nổ đầu tiên. Khả năng đồng pha của 3 trụ này là tốt
nhất cho VNI, còn không thì xác suất giảm điểm là cao. Chiến lược là tập trung
vào các cổ phiếu đang có, không mua thêm, chỉ đầu cơ ngắn hạn. Phái sinh
Long/Short linh hoạt.
VN30 đóng cửa tại 2024.74. Cản gần nhất ngày mai là 2028;
2040; 2051; 2063; 2073; 2081; 2099. Hỗ trợ 2015; 1998; 1983; 1969; 1954.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Hơn 4,3 tỷ USD đang nằm chờ mua ở các công ty chứng khoán
Tăng thêm 13,06 điểm lúc đóng cửa, VN-Index đã lên tới 1870,36 điểm, tương đương với mức đỉnh hồi cuối tháng 2 vừa qua và đi vào vùng dao động tạo đỉnh lịch sử đầu năm 2026. Tuy nhiên cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh diện rộng.
Không chỉ đặt mục tiêu doanh thu vượt 15.653 tỷ đồng và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay trong năm 2026, Viettel Construction còn hé lộ chiến lược mở rộng sang nhà ở xã hội với thương hiệu Viettel Home, đồng thời tăng tốc đầu tư năng lượng tái tạo và nâng cấp vị thế trong lĩnh vực xây dựng – hạ tầng tại Việt Nam.
Năm 2026, ban lãnh đạo Công ty cổ phần phát triển bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) sẽ tập trung nguồn lực tăng tốc bán hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án cốt lõi như Vlasta Premier – Phú Thuận, Vlasta – Thủy Nguyên, Vlasta Premier – Phú Hội... qua đó hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế cả năm ở mức 900 tỷ đồng và 720 tỷ đồng.
Tỷ lệ dư nợ margin/Vốn chủ sở hữu toàn ngành ở mức 99,7% nhưng trên thực tế đã tiệm cận mức tối đa được phép (200%) ở nhiều công ty chứng khoán, bao gồm HCM (195,4%), MBS (177,6%), Mirae Asset (167,9%).
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán ghi nhận mức tăng nhẹ trong quý 1/2026 tương ứng tăng 15,3% so với quý liền kề trước đó, lên gần 114,3 nghìn tỷ đồng.
