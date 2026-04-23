Blog chứng khoán: Xoay trụ?

3 cổ phiếu ngân hàng có vốn nhà nước đột ngột tăng mạnh và nhận được dòng tiền rất lớn hôm nay đã hỗ trợ VIC đẩy VNI lên cao hơn. Tiếc rằng phần lớn cổ phiếu khác vẫn điều chỉnh khá mạnh.

VHM và một số trụ khác như nhóm dầu khí, thép giảm giá đã hạn chế hiệu ứng xoay trụ này. VNI đóng cửa tăng nhẹ 0,7% nhưng vẫn đủ sức tiến vào vùng đỉnh lịch sử quanh 1900 điểm. Khoảng cách còn 30 điểm nữa và nếu sức mạnh của nhóm trụ ngân hàng vẫn tốt, cộng thêm VIC, VHM không quay đầu thì chỉ số vẫn duy trì được xu hướng.

Dù vậy VNI không đem lại lợi nhuận, danh mục nhà đầu tư hôm nay xác suất cao là thua lỗ. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu chỉ là 0,5/1, còn kém hơn hôm qua, trong đó hơn trăm mã giảm vượt 1%. Thậm chí không ít mã rơi 2-4% với thanh khoản hàng trăm tỷ đồng, xác nhận có lực bán mạnh xuất hiện.

Nhìn tổng thể hôm nay thanh khoản HSX tăng mạnh gần 54% so với hôm qua, đạt xấp xỉ 27k tỷ và 60% tập trung ở nhóm giảm giá. Như vậy áp lực từ bên bán vẫn mạnh hơn và có tính chủ động cao. Thị trường không còn giữ được trạng thái phân hóa là tín hiệu xấu, bất chấp VNI lên điểm.

Cơ hội ngắn hạn vẫn có nhưng dường như được tận dụng một cách quyết liệt. Rất ít cổ phiếu có thanh khoản lớn và tăng giá mạnh, nhưng hầu hết những cổ phiếu khỏe đều giao dịch hàng trăm tỷ đồng, thậm chí như VCB khớp kỷ lục 2.195 tỷ. Ngoài VIC và 3 mã ngân hàng nhà nước, NVL, PVT, VPI, VCG, VCI, CTD, SAB, HHV, HAH, TCH đang được đánh lên quyết liệt, thanh khoản bỏ xa phần còn lại. Đây là các địa chỉ có dòng tiền mạnh hoạt động.

Hiện bối cảnh chung không có gì mới, căng thẳng Trung Đông vẫn đang trong thế giằng co và không bên nào chịu lùi. Tuy nhiên các thị trường vẫn đang chấp nhận sự căng thẳng đó, miễn là không đột biến xấu đi. Với khả năng kéo dài ngừng bắn và chuyển sang sức ép về kinh tế, trừ phi có điểm nổ xung đột nóng, còn không thị trường coi như đã quen với trạng thái này trong ngắn hạn.

Vẫn giữ quan điểm lúc này nên thận trọng và chỉ đầu cơ nhanh, nếu đã chớp đúng cổ phiếu thì chỉ nên giao dịch một lần dứt khoát. Hãy nhìn vào các cổ phiếu mạnh hôm nay, lệnh lô lớn quyết liệt. Bất kể VNI có vượt vùng đỉnh hay điều chỉnh thì cung cầu tại các cổ phiếu đang được dòng tiền mạnh đầu cơ mới quan trọng.

Thị trường phái sinh diễn biến lạ khi mức chênh lệch rất lớn cuối phiên hôm qua không được cân bằng lại ngay khi mở cửa, thậm chí trong lúc chờ VN30 basis còn lên 20-22 điểm. Đây là lúc các trụ phiếu ngân hàng chưa có gì đặc biệt, VCB phải đến 9h45 mới bốc.

Vào phiên basis đã được VN30 bù lại. Sau khi cổ phiếu ngân hàng rực lên đến khoảng 10h15 thì VN30 tạo hai đỉnh lửng lơ giữa 2041.xx và 2050.xx. Basis có khoảng 10 phút đảo âm với thanh khoản tăng nhanh, lô lớn nhiều. Đó là tín hiệu đang có tích lũy Short. Chênh lệch khoảng 4 điểm vẫn có thể Short được với Stoploss khi VN30 quay lại lên trên 2041.xx hoặc lỗ 4 điểm từ giá Short.

Thời gian còn lại các trụ ngân hàng không mạnh thêm được mà từ từ bị ép xuống. F1 chấp nhận mở rộng chiết khấu basis. Ngoài một đợt Short cover phút cuối phiên sáng kéo basis về dưới -1 điểm, còn lại đều có áp lực mới từ bên Short đẩy rộng chiết khấu. Tuy nhiên dao động ở F1 và VN30 khá rộng và nhiễu đầu phiên chiều dễ khiến trailing stop nổ. Chỉ số cũng chỉ 2 lần xuống tới sát 2014.xx. Đây là thời điểm rất cực đoan trong giao dịch phái sinh: Lần test 2014.xx thứ nhất basis chiết khấu hơn 11 điểm, lần thứ hai về sát mốc này thì chiết khấu tới hơn 17 điểm, F1 thậm chí về tới 1997.xx, tức là sát một ngưỡng mở biên kế tiếp của VN30. Đây là setup có thể Long được với stoploss trong trường hợp VN30 thủng 2014.xx hoặc F1 thủng 1997. Tuy nhiên thời gian không còn nhiều nên thận trọng bằng cách hạn chế quy mô.

Diễn biến các cổ phiếu ngân hàng lớn hôm nay có tín hiệu đã bị kiềm chế giá trong phần lớn thời gian. VCB bị ép xuống khoảng 1,1%, BID và CTG trả lại quá 3% so với giá High. Cả ba cổ phiếu này đột biến gần như đồng thời nhưng VCB ổn nhất, giai đoạn tích lũy biên độ hẹp kéo dài và thanh khoản rất cạn, hôm nay mới là phiên bùng nổ đầu tiên. Khả năng đồng pha của 3 trụ này là tốt nhất cho VNI, còn không thì xác suất giảm điểm là cao. Chiến lược là tập trung vào các cổ phiếu đang có, không mua thêm, chỉ đầu cơ ngắn hạn. Phái sinh Long/Short linh hoạt.

VN30 đóng cửa tại 2024.74. Cản gần nhất ngày mai là 2028; 2040; 2051; 2063; 2073; 2081; 2099. Hỗ trợ 2015; 1998; 1983; 1969; 1954.

