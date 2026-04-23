Hơn 4,3 tỷ USD đang nằm chờ mua ở các công ty chứng khoán

Theo thống kê từ FiinTrade, tiền chờ mua chứng khoán tăng nhẹ trở lại trong 1/2026. Theo đó, tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán ghi nhận mức tăng nhẹ trong quý 1/2026 tương ứng tăng 15,3% so với quý liền kề trước đó, lên gần 114,3 nghìn tỷ đồng.

Dữ liệu này cho thấy dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại sau nhịp rút mạnh trong quý 4/2025. Trước đó, trong quý 4/2025, lượng tiền chờ mua chứng khoán tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán ghi nhận mức sụt giảm mạnh, giảm gần 29% xuống còn khoảng 98,7 nghìn tỷ đồng, sau khi đạt đỉnh trong quý 3/2025.

Tuy nhiên, quy mô tiền chờ mua trong quý 1/2026 vẫn thấp hơn khoảng 17,6% so với đỉnh lịch sử (~138,8 nghìn tỷ), cho thấy lực cầu tiềm năng chưa được khôi phục hoàn toàn.

Tiền chờ tăng trong bối cảnh thanh khoản thị trường chứng khoán trong quý 1 tăng cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện phần nào. Tính chung từ đầu năm đến hết quý I/2026, giá trị giao dịch bình quân đạt 35.004 tỷ đồng/phiên, tăng 19,9% so với bình quân năm 2025.

Mặc dù vậy, tâm lý thị trường vẫn duy trì trạng thái thận trọng do những rủi ro khu vực Trung Đông mang lại, qua đó hạn chế khả năng hình thành các nhịp tăng mạnh mang tính lan tỏa.

Một lý do khác cho thấy tiền chờ tăng là xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền mặt của các quỹ đầu tư.

Áp lực rút ròng của các quỹ đầu tư gia tăng trong tháng 3/2026, với quy mô rút ròng hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng 59% so với tháng 2/2026, cũng theo thống kê của FiinTrade. Xu hướng ròng tiếp tục tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ Cổ phiếu, chiếm 64% và tập trung ở nhóm quỹ ETF.

Sau giai đoạn vào ròng kể từ tháng 12/2025, dòng tiền rút ròng trở lại hơn 3,2 nghìn tỷ đồng ở nhóm quỹ ETF trong tháng 3/2026, ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 8/2025. Trong đó, lực rút ròng tập trung chủ yếu ở quỹ ngoại VanEck Vietnam ETF (-1,9 nghìn tỷ đồng) - mức rút ròng kỷ lục của quỹ và quỹ nội ETF DCVFMVN DIAMOND (-1 nghìn tỷ đồng) sau khi vào ròng hơn 163 tỷ đồng trong tháng trước.

Trong tháng 3/2026, xu hướng giảm giải ngân quay trở lại tại phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (20/36 quỹ), sau giai đoạn hạ tỷ trọng tiền trong tháng 2. Diễn biến này phản ánh sự gia tăng thận trọng của các nhà quản lý quỹ trong bối cảnh VN-Index giảm khoảng -11% so với tháng trước.

Đáng chú ý, xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền tập trung chủ yếu ở các quỹ quy mô lớn (NAV khoảng 5-8 nghìn tỷ đồng), trong khi các quỹ giảm tỷ trọng tiền có quy mô nhỏ hơn. Diễn biến này ghi nhận tại một số quỹ đáng chú ý như DCDS, VINACAPITAL-VMEEF. Đây cũng là hai quỹ ghi nhận đã huy động được gần 197 tỷ đồng và 111 tỷ đồng trong tháng 3/2026.