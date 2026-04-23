Thứ Năm, 23/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Hơn 4,3 tỷ USD đang nằm chờ mua ở các công ty chứng khoán

Thu Minh

23/04/2026, 14:03

Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán ghi nhận mức tăng nhẹ trong quý 1/2026 tương ứng tăng 15,3% so với quý liền kề trước đó, lên gần 114,3 nghìn tỷ đồng.

VnEconomy

Theo thống kê từ FiinTrade, tiền chờ mua chứng khoán tăng nhẹ trở lại trong 1/2026. Theo đó, tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán ghi nhận mức tăng nhẹ trong quý 1/2026 tương ứng tăng 15,3% so với quý liền kề trước đó, lên gần 114,3 nghìn tỷ đồng.

Dữ liệu này cho thấy dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại sau nhịp rút mạnh trong quý 4/2025. Trước đó, trong quý 4/2025, lượng tiền chờ mua chứng khoán tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán ghi nhận mức sụt giảm mạnh, giảm gần 29% xuống còn khoảng 98,7 nghìn tỷ đồng, sau khi đạt đỉnh trong quý 3/2025.

Tuy nhiên, quy mô tiền chờ mua trong quý 1/2026 vẫn thấp hơn khoảng 17,6% so với đỉnh lịch sử (~138,8 nghìn tỷ), cho thấy lực cầu tiềm năng chưa được khôi phục hoàn toàn.

Tiền chờ tăng trong bối cảnh thanh khoản thị trường chứng khoán trong quý 1 tăng cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện phần nào. Tính chung từ đầu năm đến hết quý I/2026, giá trị giao dịch bình quân đạt 35.004 tỷ đồng/phiên, tăng 19,9% so với bình quân năm 2025.

Mặc dù vậy, tâm lý thị trường vẫn duy trì trạng thái thận trọng do những rủi ro khu vực Trung Đông mang lại, qua đó hạn chế khả năng hình thành các nhịp tăng mạnh mang tính lan tỏa.

Một lý do khác cho thấy tiền chờ tăng là xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền mặt của các quỹ đầu tư. 

Áp lực rút ròng của các quỹ đầu tư gia tăng trong tháng 3/2026, với quy mô rút ròng hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng 59% so với tháng 2/2026, cũng theo thống kê của FiinTrade. Xu hướng ròng tiếp tục tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ Cổ phiếu, chiếm 64% và tập trung ở nhóm quỹ ETF.

Sau giai đoạn vào ròng kể từ tháng 12/2025, dòng tiền rút ròng trở lại hơn 3,2 nghìn tỷ đồng ở nhóm quỹ ETF trong tháng 3/2026, ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 8/2025. Trong đó, lực rút ròng tập trung chủ yếu ở quỹ ngoại VanEck Vietnam ETF (-1,9 nghìn tỷ đồng) - mức rút ròng kỷ lục của quỹ và quỹ nội ETF DCVFMVN DIAMOND (-1 nghìn tỷ đồng) sau khi vào ròng hơn 163 tỷ đồng trong tháng trước.

Trong tháng 3/2026, xu hướng giảm giải ngân quay trở lại tại phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (20/36 quỹ), sau giai đoạn hạ tỷ trọng tiền trong tháng 2. Diễn biến này phản ánh sự gia tăng thận trọng của các nhà quản lý quỹ trong bối cảnh VN-Index giảm khoảng -11% so với tháng trước.

Đáng chú ý, xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền tập trung chủ yếu ở các quỹ quy mô lớn (NAV khoảng 5-8 nghìn tỷ đồng), trong khi các quỹ giảm tỷ trọng tiền có quy mô nhỏ hơn. Diễn biến này ghi nhận tại một số quỹ đáng chú ý như DCDS, VINACAPITAL-VMEEF. Đây cũng là hai quỹ ghi nhận đã huy động được gần 197 tỷ đồng và 111 tỷ đồng trong tháng 3/2026.

Từ khóa:

dòng tiền đầu tư giá trị giao dịch quỹ đầu tư ETF rút ròng quỹ đầu tư tâm lý nhà đầu tư thị trường chứng khoán 2026 thống kê FiinTrade Tiền chờ mua chứng khoán

Đọc thêm

Trong khi khối ngoại xả mạnh cổ phiếu ngân hàng, dòng tiền trong nước còn khỏe hơn, đẩy giá các mã dẫn dắt nhóm này tăng bùng nổ. Thanh khoản nhóm ngân hàng sàn HoSE chiếm tới 43,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn này sáng nay, tỷ trọng cao kỷ lục.

Các nhà giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu đang rút lui khỏi đặt cược vào sự tăng giá của đồng USD, khi những tia hy vọng về việc chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang làm giảm sức hấp dẫn của bạc xanh với tư cách một “hầm trú ẩn” an toàn...

Số lượng người siêu giàu (UHNWI) tại Việt Nam tăng trưởng thuộc hàng nhanh nhất thế giới (khoảng 10-15%/năm). Như vậy, số lượng khách hàng và nhu cầu quản lý tài sản tại Việt Nam đang trở nên ngày càng cấp thiết hơn.

Kỳ hạn bình quân của nhóm bất động sản trong quý 1 là 5,9 năm. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: Công ty TNHH Đầu tư Marina Center 10,2 nghìn tỷ đồng...

Với S&P 500 cao kỷ lục và Nasdaq cũng đang ở gần mức kỷ lục, nhà đầu tư đang bỏ lại phía sau mối lo về cuộc xung đột ở Trung Đông...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loạt cổ phiếu trụ ngân hàng đột ngột hút dòng tiền

Chứng khoán

2

UDIC tiếp tục khẳng định vị thế Top 10 công ty bất động sản 2026

Bất động sản

3

Huế: Đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ khi tỷ lệ lấp đầy tăng vượt 80%

Hạ tầng

4

SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam

Tài chính

5

TP. Hồ Chí Minh - EFTA hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy