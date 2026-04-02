Khối ngoại mua ròng đột biến 3.000 tỷ, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?
Thu Minh
02/04/2026, 21:19
Đáng chú ý, khối ngoại bất ngờ mua ròng 3.000 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 969,6 tỷ đồng...
Trái với kỳ vọng của giới đầu tư, phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đẩy thị trường vào trạng thái rủi ro kéo dài, thay vì tạo lực đỡ tâm lý. VN-Index không những không duy trì được đà tích cực mà nhanh chóng quay đầu giảm, chốt phiên mất 8,11 điểm, lùi về 1.964,82 điểm.
Độ rộng thị trường xấu đi rõ rệt với 244 mã giảm so với chỉ 82 mã tăng, phản ánh áp lực bán chiếm ưu thế trên diện rộng. Thay vì phân hóa, áp lực điều chỉnh lan tỏa gần như toàn thị trường, với hàng trăm cổ phiếu giảm trên 1%, cho thấy trạng thái “risk-off” quay trở lại khá rõ nét.
Các nhóm ngành trụ cột như ngân hàng, bất động sản, công nghệ thông tin, năng lượng, dầu khí, viễn thông, hàng không và tiêu dùng đều chịu áp lực chốt lời ngắn hạn, kéo chỉ số suy yếu. Điểm sáng hiếm hoi nằm ở một số cổ phiếu có câu chuyện riêng. VHM và DGC bật tăng kịch trần, trong đó DGC gây chú ý khi hồi phục mạnh sau chuỗi giảm sàn và đi ngang liên quan đến biến động nhân sự cấp cao, với dư mua 2,6 triệu cổ phiếu.
Điều này cho thấy dòng tiền vẫn tồn tại nhưng mang tính chọn lọc cao, chủ yếu tập trung vào các cơ hội riêng lẻ thay vì lan tỏa rộng. Một số nhóm ngành như chứng khoán (VCK, HCM), thép (HPG) và phân bón (DCM, DPM) duy trì được sắc xanh nhờ kỳ vọng riêng về triển vọng ngành.
Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức thấp, chỉ đạt 25.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát, chưa sẵn sàng quay lại mạnh mẽ.
Đáng chú ý, khối ngoại bất ngờ mua ròng 3.000 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 969,6 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Chứng khoán, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, VCK, DGC, MWG, SSI, VCI, HDG, VPB, CII, HCM
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, MBB, VCB, VIC, BSR, HDB, VNM, GMD, NLG.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2.287,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1.058,9 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, MBB, STB, SHB, VJC, GEE, BSR, HCM, VCB, VNM.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Chứng khoán, Hóa chất. Top bán ròng có: VCK, VIX, VPB, MSN, EIB, VND, DGC, DXG, HDG.
Tự doanh bán ròng 811,7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 808,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hóa chất, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIX, VHM, GVR, GEE, NVL, HHV, KBC, CHI, DIG, TCH.
Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu bán ròng gồm MWG, FPT, MSN, VIC, TCB, ACB, VPB, STB, PNJ, HDB.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 170,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 719,3 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu Top bán ròng có SHB, GEE, HCM, VCI, STB, DGC, SSI, CII, GEX, HDG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VHM, FPT, VIC, VCK, GMD, MWG, BID, MBB, HDB, VIX.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 6.820,9 tỷ đồng, giảm 4,4%, chiếm 23,4% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPL với hơn 49,1 triệu cổ phiếu, tương đương 3.921 tỷ đồng được Cá nhân và Tổ chức trong nước bán cho nhà đầu tư nước ngoài.
Bên cạnh đó cổ phiếu VJC với hơn 3,1 triệu cổ phiếu, tương đương 500 tỷ đồng được tổ chức trong nước bán cho cá nhân trong nước. Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng,
Bất động sản, Thép, Bán lẻ, Bảo hiểm, Kho bãi trong khi giảm ở Chứng khoán, Xây dựng & vật liệu, Thực phẩm, Thiết bị điện, Dầu khí, Hóa chất. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
Mức tăng trưởng GDP quý 1/2026 tới 7,83% cho thấy sự ổn định vĩ mô vẫn tích cực, dù đi kèm một chút bất lợi khi CPI tháng 3 lập đỉnh 5 năm. Tuần tới FTSE cũng sẽ công bố kết quả rà soát giữa kỳ nâng hạng thị trường, hứa hẹn triển vọng lạc quan…
SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng nâng hạng chứng khoán Việt Nam. Báo cáo này do có đóng góp chuyên môn từ FTSE Russell.
Sau báo cáo này, thị trường về cơ bản giữ nguyên dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không hạ lãi suất trong năm nay...
Áp lực bán hôm nay không hẳn là lớn, nhưng dòng tiền mua đỡ quá kém nên giá cổ phiếu giảm sâu rất nhiều. Ngay cả khi không có những bất định gia tăng từ bên ngoài thì rủi ro điều chỉnh vẫn xảy ra, khi quá trình tích lũy chưa hoàn tất.
Những lo lắng về nguy cơ xung đột leo thang trong những tuần tới khiến dòng tiền có lý do để từ chối mua. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay lại rơi xuống mức dưới 20 ngàn tỷ với 153 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: