Khối ngoại mua ròng hơn 3.100 tỷ nhờ thỏa thuận MSR

Thị trường vẫn đang cưa chân bàn dưới sức ép của cả khối ngoại lẫn nhóm VIC cùng sự hạn hán của dòng tiền. Kết phiên chỉ số VN-Index giảm 1% tương ứng giảm 19 điểm về vùng thấp nhất ngày, riêng VIC góp đến gần 13 điểm giảm tức phần còn lại của thị trường giảm khoảng 6 điểm.
Độ rộng có sự cải thiện trong phiên ATC theo hướng cân bằng trở lại với 177 đỏ/186 vàng xanh tương đương với hôm qua cho thấy tuy giảm điểm ở chỉ số nhưng đã có sự giằng co ở nhiều cổ phiếu tại vùng giá hiện tại. Thanh khoản vẫn ở mức thấp và tương đương với hôm qua là 12.200 tỷ đồng, trong đó giảm 11% trong phiên sáng trước khi cải thiện trở lại trong phiên chiều khi áp lực bán tăng mạnh hơn va chạm với lực cầu bắt đáy giá đỏ.
Nếu loại trừ giao dịch mua thỏa thuận đột biến tại MSR và SBT thì khối ngoại có phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp với giá trị 230 tỷ đồng. Tổng thể thị trường tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn khi dòng tiền đầu cơ ngày càng thu hẹp sau khi chịu những thiệt hại liên tục thời gian qua.
Những diễn biến ngược dòng lẻ tẻ ở một số cổ phiếu vừa và nhỏ thanh khoản thấp không làm thay đổi thực trạng rủi ro vẫn ở mức cao trên toàn thị trường.
Tuy vậy với việc thị trường đã có trọn vẹn 4 phiên giảm liên tiếp trong tuần này thì xác suất cao ngày mai sẽ có sự hồi phục kỹ thuật nhất định. Điều này không làm thay đổi tình thế hiện nay. Chế độ phòng thủ vẫn cần được ưu tiên khi khối ngoại vẫn còn bán ròng, nhóm VIC suy yếu và dòng tiền nội suy kiệt.
Xét theo ngành, giá và thanh khoản cùng giảm ở Bất động sản, Bán lẻ, Thiết bị điện, Vật liệu xây dựng, Cao su, Tiện ích. Ngược lại, giá và thanh khoản cùng tăng ở Thực phẩm và đồ uống, Khai khoáng, trong khi đó Ngân hàng, Chứng khoán ghi nhận giá giảm với thanh khoản gia tăng.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3150,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 150,6 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, HDB, PLX, MSN, FRT, VIB, FPT, GMD, VPI, MBB.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, VNM, PNJ, STB, GEE, VIC, VPB, BSR, GEX
Tự doanh bán ròng 287,4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 80,5 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Thực phấm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, STB, VCB, BID, SSI, FPT, MSN, SAB, VIC, CII.
Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cố phiếu được bán ròng gồm FRT, HPG, HDB, E1VFVN30, MBB, LPB, VHM, SHB, VTP, DCL
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 7.487,3 tỷ đồng, tăng 86,1%, chiếm 37,8% tổng giá trị giao dịch.
Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MSR với 3.239,8 tỷ đồng và SBT với 160,3 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài mua từ nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó cổ phiếu MWG với 171,4 tỷ đồng được trao tay bởi nước ngoài.
Ngoài ra cổ phiếu VPB với 210,9 tỷ đồng, TCB với 192 tỷ đồng được bán thỏa thuận bởi Tự doanh. Trong khi giao dịch thỏa thuận ở các cổ phiếu: HCM, EIB, PVP, SSI, SHB được thực hiện chủ yếu giữa các nhà đầu tư trong nước.
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thực phẩm và đồ uống, Dầu khí, Xây dựng, Khai khoáng, CNTT, Hàng không, Chuyển phát nhanh, Dược phẩm, Viễn thông; trong khi giảm ở Bất động sản, Bán lẻ, Kho bãi, Thiết bị điện, Thép, Hóa chất, Tiện ích, Vật liệu xây dựng, Bảo hiểm, Hàng cá nhân.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
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