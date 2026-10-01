Thứ Năm, 01/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Khối ngoại mua ròng hơn 3.100 tỷ nhờ thỏa thuận MSR

T Thu Minh

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3150,5 tỷ đồng trên cả 3 sàn, trong đó giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MSR với 3.239,8 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng hơn 3.100 tỷ nhờ thỏa thuận MSR

Thị trường vẫn đang cưa chân bàn dưới sức ép của cả khối ngoại lẫn nhóm VIC cùng sự hạn hán của dòng tiền. Kết phiên chỉ số VN-Index giảm 1% tương ứng giảm 19 điểm về vùng thấp nhất ngày, riêng VIC góp đến gần 13 điểm giảm tức phần còn lại của thị trường giảm khoảng 6 điểm.

Độ rộng có sự cải thiện trong phiên ATC theo hướng cân bằng trở lại với 177 đỏ/186 vàng xanh tương đương với hôm qua cho thấy tuy giảm điểm ở chỉ số nhưng đã có sự giằng co ở nhiều cổ phiếu tại vùng giá hiện tại. Thanh khoản vẫn ở mức thấp và tương đương với hôm qua là 12.200 tỷ đồng, trong đó giảm 11% trong phiên sáng trước khi cải thiện trở lại trong phiên chiều khi áp lực bán tăng mạnh hơn va chạm với lực cầu bắt đáy giá đỏ.

Nếu loại trừ giao dịch mua thỏa thuận đột biến tại MSR và SBT thì khối ngoại có phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp với giá trị 230 tỷ đồng. Tổng thể thị trường tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn khi dòng tiền đầu cơ ngày càng thu hẹp sau khi chịu những thiệt hại liên tục thời gian qua.

Những diễn biến ngược dòng lẻ tẻ ở một số cổ phiếu vừa và nhỏ thanh khoản thấp không làm thay đổi thực trạng rủi ro vẫn ở mức cao trên toàn thị trường.

Tuy vậy với việc thị trường đã có trọn vẹn 4 phiên giảm liên tiếp trong tuần này thì xác suất cao ngày mai sẽ có sự hồi phục kỹ thuật nhất định. Điều này không làm thay đổi tình thế hiện nay. Chế độ phòng thủ vẫn cần được ưu tiên khi khối ngoại vẫn còn bán ròng, nhóm VIC suy yếu và dòng tiền nội suy kiệt.

Xét theo ngành, giá và thanh khoản cùng giảm ở Bất động sản, Bán lẻ, Thiết bị điện, Vật liệu xây dựng, Cao su, Tiện ích. Ngược lại, giá và thanh khoản cùng tăng ở Thực phẩm và đồ uống, Khai khoáng, trong khi đó Ngân hàng, Chứng khoán ghi nhận giá giảm với thanh khoản gia tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3150,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 150,6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, HDB, PLX, MSN, FRT, VIB, FPT, GMD, VPI, MBB. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, VNM, PNJ, STB, GEE, VIC, VPB, BSR, GEX

Tự doanh bán ròng 287,4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 80,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Thực phấm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, STB, VCB, BID, SSI, FPT, MSN, SAB, VIC, CII.

Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cố phiếu được bán ròng gồm FRT, HPG, HDB, E1VFVN30, MBB, LPB, VHM, SHB, VTP, DCL

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 7.487,3 tỷ đồng, tăng 86,1%, chiếm 37,8% tổng giá trị giao dịch. 

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MSR với 3.239,8 tỷ đồng và SBT với 160,3 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài mua từ nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó cổ phiếu MWG với 171,4 tỷ đồng được trao tay bởi nước ngoài.

Ngoài ra cổ phiếu VPB với 210,9 tỷ đồng, TCB với 192 tỷ đồng được bán thỏa thuận bởi Tự doanh. Trong khi giao dịch thỏa thuận ở các cổ phiếu: HCM, EIB, PVP, SSI, SHB được thực hiện chủ yếu giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thực phẩm và đồ uống, Dầu khí, Xây dựng, Khai khoáng, CNTT, Hàng không, Chuyển phát nhanh, Dược phẩm, Viễn thông; trong khi giảm ở Bất động sản, Bán lẻ, Kho bãi, Thiết bị điện, Thép, Hóa chất, Tiện ích, Vật liệu xây dựng, Bảo hiểm, Hàng cá nhân.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

cổ phiếu ngân hàng VnEconomy cổ phiếu VIC VnEconomy dòng tiền đầu tư VnEconomy giao dịch thỏa thuận VnEconomy khối ngoại bán ròng VnEconomy nhà đầu tư nước ngoài VnEconomy thị trường chứng khoán Việt Nam VnEconomy tình hình thị trường VnEconomy tự doanh VnEconomy VN-Index giảm điểm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Blog chứng khoán: Dòng tiền đủng đỉnh đợi

Blog chứng khoán: Dòng tiền đủng đỉnh đợi

Lại thêm gần trăm cổ phiếu nữa điều chỉnh giảm hơn 1% trong phiên hôm nay, xác nhận áp lực cắt lỗ đang lan nhanh. Khi lực cầu đỡ giá quá sâu, cách duy nhất để bên bán có đủ khối lượng là hạ giá xuống.

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Ngành gỗ Việt Nam cần chuyển từ gia công sang làm chủ chuỗi giá trị

VnEconomy Ngành gỗ Việt Nam cần chuyển từ gia công sang làm chủ chuỗi giá trị

Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy