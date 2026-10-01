VinaCapital: Sau nâng hạng, tâm điểm thị trường quay về yếu tố cơ bản doanh nghiệp

Cụ thể, theo VinaCapital, một trong những điểm đáng chú ý trong tuần đầu sau nâng hạng là dòng vốn ngoại chưa tạo ra sự cải thiện đồng đều trên thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái thận trọng hơn, với giá trị bán ròng trên 2.500 tỷ đồng.
Diễn biến này cho thấy kỳ vọng về dòng vốn ngoại sau sự kiện nâng hạng chưa chuyển hóa ngay thành lực cầu trên diện rộng. Thay vì mua vào theo xu hướng chung của toàn thị trường, dòng tiền có xu hướng chọn lọc hơn và tập trung vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản hoặc động lực tăng trưởng riêng.
Trong bối cảnh đó, diễn biến của thị trường trong giai đoạn sau nâng hạng nhiều khả năng sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp, triển vọng kinh tế vĩ mô và câu chuyện riêng của từng ngành thay vì chỉ dựa vào yếu tố kỳ vọng nâng hạng.
Ở góc độ tiền tệ, các số liệu thống kê của VinaCapital cho thấy một số tín hiệu tích cực đang xuất hiện. Trong đó, lãi suất liên ngân hàng đã giảm mạnh từ mức trên 7% xuống dưới 1%. Đây là biến động đáng kể bởi mặt bằng lãi suất liên ngân hàng phản ánh tương đối nhanh trạng thái thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hỗ trợ thanh khoản thông qua các công cụ điều hành. Giá trị hỗ trợ qua giao dịch hoán đổi đô la Mỹ đạt khoảng 51.300 tỷ đồng, trong khi quy mô hỗ trợ qua nghiệp vụ thị trường mở đạt khoảng 46.100 tỷ đồng.
Những con số này cho thấy nhà điều hành đang sử dụng linh hoạt các công cụ tiền tệ nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn ở mức cao.
Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi được ghi nhận ở mức 10%, cao hơn mức 9% trước đó.
Nếu mặt bằng lãi suất duy trì ổn định và thanh khoản hệ thống tiếp tục được hỗ trợ, điều kiện tài chính có thể trở nên thuận lợi hơn đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, diễn biến này vẫn cần được theo dõi cùng với áp lực tỷ giá, lạm phát và giá hàng hóa, đặc biệt là dầu.
Một điểm nổi bật khác trong tuần đầu sau nâng hạng là dòng tiền không lan tỏa đồng đều mà đang dịch chuyển giữa các nhóm ngành.
Theo VinaCapital, nhóm Bất động sản, Năng lượng và Nguyên vật liệu đang chịu áp lực. Ngược lại, Ngân hàng, Logistics và vận tải biển, cùng Bán lẻ đang thu hút dòng tiền có tính chọn lọc.
Sự phân hóa này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của dòng tiền. Khi câu chuyện nâng hạng không còn là yếu tố mới, nhà đầu tư có xu hướng đánh giá kỹ hơn khả năng tăng trưởng lợi nhuận và các động lực hỗ trợ riêng của từng doanh nghiệp.
Đối với nhóm Bất động sản, áp lực có thể đến từ sự phân hóa về tiến độ triển khai dự án, khả năng ghi nhận doanh thu và nhu cầu vốn. Trong khi đó, nhóm Năng lượng chịu tác động đáng kể từ diễn biến giá dầu, vốn vẫn được đánh giá là biến số khó dự báo.
Nhóm Nguyên vật liệu cũng đối mặt với sự biến động của giá hàng hóa đầu vào và nhu cầu tiêu thụ. Điều này khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn đối với các cổ phiếu mà triển vọng lợi nhuận phụ thuộc lớn vào chu kỳ giá hàng hóa.
Ở chiều ngược lại, Ngân hàng tiếp tục nằm trong nhóm được dòng tiền lựa chọn. Đây là nhóm có quy mô vốn hóa lớn và có khả năng hưởng lợi trực tiếp nếu tăng trưởng tín dụng tiếp tục duy trì tích cực. Việc tín dụng và tiền gửi cùng tăng trưởng 10% cũng tạo cơ sở để kỳ vọng hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng tiếp tục được hỗ trợ.
Logistics và vận tải biển cũng thu hút dòng tiền trong bối cảnh hoạt động thương mại và nhu cầu vận chuyển hàng hóa tiếp tục là một trong những động lực của nền kinh tế. Trong khi đó, nhóm Bán lẻ được hỗ trợ bởi kỳ vọng vào sự cải thiện của sức mua trong nước.
"Trong giai đoạn thị trường trở lại với các yếu tố cơ bản, nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục chú trọng chất lượng doanh nghiệp, triển vọng lợi nhuận và mức định giá, đồng thời cân nhắc phân bổ vốn từng phần phù hợp với mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của mình", VinaCapital nhấn mạnh.
Quán tính giảm tăng tốc trong phiên chiều nay khi nhóm cổ phiếu blue-chips, bao gồm cả các trụ, suy yếu nhiều hơn. VN-Index đóng cửa bốc hơi 1,09% tương đương -19,32 điểm, rơi xuống mức 1749,3 điểm. Điểm sáng hiếm hoi là khối ngoại mua ròng khá tốt, bù lại mức bán ròng buổi sáng.
Sức nặng của VIC đang khiến VN-Index mất điểm đáng kể trong khi các blue-chips còn lại không đủ sức bù đắp. Thanh khoản duy trì cực thấp vẫn đang xác nhận chiến lược mua thụ động và thận trọng cao khiến cơ hội phục hồi càng khó khăn hơn.
Chứng khoán MBS vừa có cập nhật triển vọng kết quả kinh doanh ngành thép và xây dựng theo đó nhấn mạnh: Doanh nghiệp ngành xây dựng ghi nhận lợi nhuận suy giảm trong bối cảnh biên lợi nhuận gộp suy giảm do giá nguyên vật liệu cao hơn và không còn ghi nhận thu nhập từ thoái vốn.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng hợp 849,7 tỷ đồng trong tháng 9. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 4.719,7 tỷ đồng.
Nhưng thị trường không vì thế mà cho rằng ngân hàng trung ương này chỉ nâng lãi suất một lần rồi thôi...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo nhà đầu tư và người dân về việc một số đối tượng đang giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...