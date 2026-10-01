VinaCapital: Sau nâng hạng, tâm điểm thị trường quay về yếu tố cơ bản doanh nghiệp

Khi phần lớn kỳ vọng quanh sự kiện nâng hạng FTSE đã được phản ánh, sự chú ý của thị trường đang dần chuyển từ dòng tiền theo sự kiện sang nền tảng doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận.

Cụ thể, theo VinaCapital, một trong những điểm đáng chú ý trong tuần đầu sau nâng hạng là dòng vốn ngoại chưa tạo ra sự cải thiện đồng đều trên thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái thận trọng hơn, với giá trị bán ròng trên 2.500 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy kỳ vọng về dòng vốn ngoại sau sự kiện nâng hạng chưa chuyển hóa ngay thành lực cầu trên diện rộng. Thay vì mua vào theo xu hướng chung của toàn thị trường, dòng tiền có xu hướng chọn lọc hơn và tập trung vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản hoặc động lực tăng trưởng riêng.

Trong bối cảnh đó, diễn biến của thị trường trong giai đoạn sau nâng hạng nhiều khả năng sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp, triển vọng kinh tế vĩ mô và câu chuyện riêng của từng ngành thay vì chỉ dựa vào yếu tố kỳ vọng nâng hạng.

Ở góc độ tiền tệ, các số liệu thống kê của VinaCapital cho thấy một số tín hiệu tích cực đang xuất hiện. Trong đó, lãi suất liên ngân hàng đã giảm mạnh từ mức trên 7% xuống dưới 1%. Đây là biến động đáng kể bởi mặt bằng lãi suất liên ngân hàng phản ánh tương đối nhanh trạng thái thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hỗ trợ thanh khoản thông qua các công cụ điều hành. Giá trị hỗ trợ qua giao dịch hoán đổi đô la Mỹ đạt khoảng 51.300 tỷ đồng, trong khi quy mô hỗ trợ qua nghiệp vụ thị trường mở đạt khoảng 46.100 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy nhà điều hành đang sử dụng linh hoạt các công cụ tiền tệ nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn ở mức cao.

Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi được ghi nhận ở mức 10%, cao hơn mức 9% trước đó.

Nếu mặt bằng lãi suất duy trì ổn định và thanh khoản hệ thống tiếp tục được hỗ trợ, điều kiện tài chính có thể trở nên thuận lợi hơn đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, diễn biến này vẫn cần được theo dõi cùng với áp lực tỷ giá, lạm phát và giá hàng hóa, đặc biệt là dầu.

Một điểm nổi bật khác trong tuần đầu sau nâng hạng là dòng tiền không lan tỏa đồng đều mà đang dịch chuyển giữa các nhóm ngành.

Theo VinaCapital, nhóm Bất động sản, Năng lượng và Nguyên vật liệu đang chịu áp lực. Ngược lại, Ngân hàng, Logistics và vận tải biển, cùng Bán lẻ đang thu hút dòng tiền có tính chọn lọc.

Sự phân hóa này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của dòng tiền. Khi câu chuyện nâng hạng không còn là yếu tố mới, nhà đầu tư có xu hướng đánh giá kỹ hơn khả năng tăng trưởng lợi nhuận và các động lực hỗ trợ riêng của từng doanh nghiệp.

Đối với nhóm Bất động sản, áp lực có thể đến từ sự phân hóa về tiến độ triển khai dự án, khả năng ghi nhận doanh thu và nhu cầu vốn. Trong khi đó, nhóm Năng lượng chịu tác động đáng kể từ diễn biến giá dầu, vốn vẫn được đánh giá là biến số khó dự báo.

Nhóm Nguyên vật liệu cũng đối mặt với sự biến động của giá hàng hóa đầu vào và nhu cầu tiêu thụ. Điều này khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn đối với các cổ phiếu mà triển vọng lợi nhuận phụ thuộc lớn vào chu kỳ giá hàng hóa.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng tiếp tục nằm trong nhóm được dòng tiền lựa chọn. Đây là nhóm có quy mô vốn hóa lớn và có khả năng hưởng lợi trực tiếp nếu tăng trưởng tín dụng tiếp tục duy trì tích cực. Việc tín dụng và tiền gửi cùng tăng trưởng 10% cũng tạo cơ sở để kỳ vọng hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng tiếp tục được hỗ trợ.

Logistics và vận tải biển cũng thu hút dòng tiền trong bối cảnh hoạt động thương mại và nhu cầu vận chuyển hàng hóa tiếp tục là một trong những động lực của nền kinh tế. Trong khi đó, nhóm Bán lẻ được hỗ trợ bởi kỳ vọng vào sự cải thiện của sức mua trong nước.

"Trong giai đoạn thị trường trở lại với các yếu tố cơ bản, nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục chú trọng chất lượng doanh nghiệp, triển vọng lợi nhuận và mức định giá, đồng thời cân nhắc phân bổ vốn từng phần phù hợp với mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của mình", VinaCapital nhấn mạnh.