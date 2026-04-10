Tin tức tích cực nội tại sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán

Chứng khoán An Bình vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán trong tháng 4 với dự kiến thị trường chịu tác động của các yếu tố đan xen. Có nhiều yếu tố tích cực nội tại, nhưng cũng có nhiều yếu tố tác động tiêu cực từ bên ngoài. Tuy nhiên, các yếu tố tiêu cực đang được chính phủ nỗ lực tìm giải pháp và đã có những kết quả khả quan ban đầu.

Xét về các yếu tố tích cực, kinh tế Việt Nam khả quan thể hiện qua mức tăng trưởng GDP Q1/2026 cao nhất trong 15 năm trở lại đây trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn. Điều này là nhờ vào sản xuất giữ vững đà mở rộng, vốn đầu tư nước ngoài cả đăng ký mới và giải ngân đều cao kỷ lục, xuất nhập khẩu bứt phá, lượng khách quốc tế du lịch đến Việt Nam cao kỷ lục,...

Triển vọng kết quả kinh doanh Q1/2026 toàn thị trường là tích cực tại nhiều nhóm ngành, nhất là tại các nhóm ngành có vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công, vật liệu xây dựng, phân bón, dầu khí hạ nguồn... Kế hoạch kinh doanh 2026 tại nhiều doanh nghiệp lớn vẫn có sự tăng trưởng.

Quốc hội khóa XVI mới được bầu họp kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo của đất nước để dẫn dắt Việt Nam trong giai đoạn 5 năm 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hàng năm 2 chữ số. Kỳ họp này cũng thông qua các Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công cho 5 năm giai đoạn 2026-2030... Dự kiến có nhiều luật mới sẽ được thông qua như Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật Thủ đô...

Ban lãnh đạo Chính phủ với các thành viên mới ngay sau khi nhậm chức đã tích cực hành động. Trước mắt, Thủ tướng đã có chỉ đạo gỡ vướng mắc cho hơn 1.500 dự án đang tồn đọng, Ngân hàng Nhà nước đã họp với các Ngân hàng Thương mại và mặt bằng lãi suất huy động, cho vay, liên ngân hàng ngay sau đó đã điều chỉnh giảm...

Việt Nam đã được FTSE thông báo vượt qua kỳ đánh giá tháng 3/2026 và sẽ chính thức được nâng hạng lên Thị trường mới nổi, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Ước tính dòng vốn thụ động khoảng 1,7 tỷ USD từ các quỹ ETF toàn cầu sẽ đổ vào thị trường, dự kiến giải ngân theo lộ trình 4 giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027 nhằm hạn chế biến động và giảm thiểu xáo trộn cho thị trường. Ngoài ra, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút lượng vốn từ các quỹ chủ động lên đến 4-5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến các chỉ số tài chính – tiền tệ đang được tích cực giải quyết. Xung đột tại Trung Đông gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng dầu khí và làm giá dầu thế giới tăng vọt. Điều này ngay lập tức gây áp lực lên giá cả và nguồn cung xăng dầu trong nước, gián tiếp ảnh hưởng đến lạm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Tuy vậy, Chính phủ đã có nhiều giải pháp gia tăng nguồn cung (tăng công suất lọc hóa dầu trong nước, tìm các nguồn cung dầu khí thay thế từ Nga, Đông Nam Á, châu Phi...), bình ổn giá xăng dầu (sử dụng quỹ bình ổn giá, miễn thuế nhập khẩu xăng dầu...).

Nhờ vậy, Việt Nam không chỉ bảo đảm nguồn cung mà còn duy trì mức giá thấp hơn trung bình thế giới khoảng 1,3 USD/lít, và thậm chí thấp hơn cả các nước có chung đường biên giới. Mặc dù vậy, lạm phát trong tháng 3 đã tăng lên 4,65% so với cùng kỳ và vẫn là một vấn đề cần ưu tiên tìm giải pháp.

Căn cứ vào các yếu tố đề cập phía trên, An Bình đề xuất 2 kịch bản cho thị trường chứng khoán.

Kịch bản 1: Thị trường tạo vùng hỗ trợ trung hạn thành công ở 1600 điểm, xây dựng cấu trúc đi ngang với biên độ 1600-1880 điểm. Nhà đầu tư ưu tiên giao dịch trên khung ngày, đối với cổ phiếu giữ vững hỗ trợ, hoặc có chiết khấu sâu ở pha điều chỉnh vừa qua.

Đối với kịch bản này nhà đầu tư cần chú ý mốc hỗ trợ đề xuất ở 1586-1606 điểm, đây cũng là điều kiện cần ban đầu cho các giao dịch mua.

Kịch bản 2: Trong kịch bản tích cực nhất, VN-Index sớm xác nhận vượt đỉnh 1920 sau giai đoạn tích lũy giá trên vùng 1920 điểm. Khi đó, biên độ giá an toàn thị trường có thể đạt tới 2184 điểm. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể gia tăng lượng cổ phiếu sẵn có.