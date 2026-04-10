Thứ Sáu, 10/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tin tức tích cực nội tại sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán

Tuệ Lâm

10/04/2026, 14:12

Trong kịch bản tích cực nhất, VN-Index sớm xác nhận vượt đỉnh 1920 sau giai đoạn tích lũy giá trên vùng 1920 điểm. Khi đó, biên độ giá an toàn thị trường có thể đạt tới 2184 điểm. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể gia tăng lượng cổ phiếu sẵn có.

Triển vọng thị trường tháng 4/2026.
Triển vọng thị trường tháng 4/2026.

Chứng khoán An Bình vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán trong tháng 4 với dự kiến thị trường chịu tác động của các yếu tố đan xen. Có nhiều yếu tố tích cực nội tại, nhưng cũng có nhiều yếu tố tác động tiêu cực từ bên ngoài. Tuy nhiên, các yếu tố tiêu cực đang được chính phủ nỗ lực tìm giải pháp và đã có những kết quả khả quan ban đầu.

Xét về các yếu tố tích cực, kinh tế Việt Nam khả quan thể hiện qua mức tăng trưởng GDP Q1/2026 cao nhất trong 15 năm trở lại đây trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn. Điều này là nhờ vào sản xuất giữ vững đà mở rộng, vốn đầu tư nước ngoài cả đăng ký mới và giải ngân đều cao kỷ lục, xuất nhập khẩu bứt phá, lượng khách quốc tế du lịch đến Việt Nam cao kỷ lục,...

Triển vọng kết quả kinh doanh Q1/2026 toàn thị trường là tích cực tại nhiều nhóm ngành, nhất là tại các nhóm ngành có vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công, vật liệu xây dựng, phân bón, dầu khí hạ nguồn... Kế hoạch kinh doanh 2026 tại nhiều doanh nghiệp lớn vẫn có sự tăng trưởng.

Quốc hội khóa XVI mới được bầu họp kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo của đất nước để dẫn dắt Việt Nam trong giai đoạn 5 năm 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hàng năm 2 chữ số. Kỳ họp này cũng thông qua các Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công cho 5 năm giai đoạn 2026-2030... Dự kiến có nhiều luật mới sẽ được thông qua như Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật Thủ đô...

Ban lãnh đạo Chính phủ với các thành viên mới ngay sau khi nhậm chức đã tích cực hành động. Trước mắt, Thủ tướng đã có chỉ đạo gỡ vướng mắc cho hơn 1.500 dự án đang tồn đọng, Ngân hàng Nhà nước đã họp với các Ngân hàng Thương mại và mặt bằng lãi suất huy động, cho vay, liên ngân hàng ngay sau đó đã điều chỉnh giảm...

Việt Nam đã được FTSE thông báo vượt qua kỳ đánh giá tháng 3/2026 và sẽ chính thức được nâng hạng lên Thị trường mới nổi, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Ước tính dòng vốn thụ động khoảng 1,7 tỷ USD từ các quỹ ETF toàn cầu sẽ đổ vào thị trường, dự kiến giải ngân theo lộ trình 4 giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027 nhằm hạn chế biến động và giảm thiểu xáo trộn cho thị trường. Ngoài ra, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút lượng vốn từ các quỹ chủ động lên đến 4-5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến các chỉ số tài chính – tiền tệ đang được tích cực giải quyết. Xung đột tại Trung Đông gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng dầu khí và làm giá dầu thế giới tăng vọt. Điều này ngay lập tức gây áp lực lên giá cả và nguồn cung xăng dầu trong nước, gián tiếp ảnh hưởng đến lạm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Tuy vậy, Chính phủ đã có nhiều giải pháp gia tăng nguồn cung (tăng công suất lọc hóa dầu trong nước, tìm các nguồn cung dầu khí thay thế từ Nga, Đông Nam Á, châu Phi...), bình ổn giá xăng dầu (sử dụng quỹ bình ổn giá, miễn thuế nhập khẩu xăng dầu...).

Nhờ vậy, Việt Nam không chỉ bảo đảm nguồn cung mà còn duy trì mức giá thấp hơn trung bình thế giới khoảng 1,3 USD/lít, và thậm chí thấp hơn cả các nước có chung đường biên giới. Mặc dù vậy, lạm phát trong tháng 3 đã tăng lên 4,65% so với cùng kỳ và vẫn là một vấn đề cần ưu tiên tìm giải pháp.

Căn cứ vào các yếu tố đề cập phía trên, An Bình đề xuất 2 kịch bản cho thị trường chứng khoán.

Kịch bản 1: Thị trường tạo vùng hỗ trợ trung hạn thành công ở 1600 điểm, xây dựng cấu trúc đi ngang với biên độ 1600-1880 điểm. Nhà đầu tư ưu tiên giao dịch trên khung ngày, đối với cổ phiếu giữ vững hỗ trợ, hoặc có chiết khấu sâu ở pha điều chỉnh vừa qua.

Đối với kịch bản này nhà đầu tư cần chú ý mốc hỗ trợ đề xuất ở 1586-1606 điểm, đây cũng là điều kiện cần ban đầu cho các giao dịch mua.

 Kịch bản 2: Trong kịch bản tích cực nhất, VN-Index sớm xác nhận vượt đỉnh 1920 sau giai đoạn tích lũy giá trên vùng 1920 điểm. Khi đó, biên độ giá an toàn thị trường có thể đạt tới 2184 điểm. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể gia tăng lượng cổ phiếu sẵn có.

Sau cú sốc Trung Đông, hiệu suất VN-Index tụt hạng, đứng thứ 11 trong khu vực

09:55, 10/04/2026

Sau cú sốc Trung Đông, hiệu suất VN-Index tụt hạng, đứng thứ 11 trong khu vực

53 cổ phiếu bị cắt margin trên HNX trong quý 2/2026

09:54, 10/04/2026

53 cổ phiếu bị cắt margin trên HNX trong quý 2/2026

Cá nhân tiếp tục "xuống tiền" mạnh, mua ròng 2.200 tỷ

22:08, 09/04/2026

Cá nhân tiếp tục

Từ khóa:

các yếu tố tác động thị trường Dòng vốn ETF vào Việt Nam giá xăng dầu trong nước Kịch bản thị trường chứng khoán lạm phát tháng 3/2026 Nâng hạng thị trường mới nổi Quốc hội Khóa XVI Tăng trưởng kinh tế Việt Nam thủ tướng chính phủ phạm Minh chính triển vọng thị trường chứng khoán 2026

Đọc thêm

Khởi động bình chọn “Doanh nghiệp niêm yết” trong bối cảnh thu hút dòng vốn ngoại từ thị trường mới nổi

Khởi động bình chọn “Doanh nghiệp niêm yết” trong bối cảnh thu hút dòng vốn ngoại từ thị trường mới nổi

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cam kết minh bạch, các doanh nghiệp niêm yết có thể tận dụng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu trong bối cảnh nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026…

ADB cảnh báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp lệ thuộc kép vào ngân hàng

ADB cảnh báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp lệ thuộc kép vào ngân hàng

ADB cảnh báo một trong những điểm nghẽn lớn nhất của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam là mức độ tập trung quá cao ở cả phía tổ chức phát hành lẫn cơ sở nhà đầu tư. Cụ thể, nhóm tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bất động sản chi phối hơn 90% lượng phát hành trong giai đoạn 2024–2025, trong khi ở phía đầu tư, các ngân hàng thương mại nắm khoảng 55% tổng dư nợ, tạo ra sự mất cân đối mang tính hệ thống trên thị trường tài chính...

Dự kiến ban hành nghị định sửa đổi về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 4

Dự kiến ban hành nghị định sửa đổi về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 4

Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, dự kiến ban hành trong tháng 4/2026 nhằm tăng cường minh bạch, siết kỷ cương thị trường và đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp…

Sau cú sốc Trung Đông, hiệu suất VN-Index tụt hạng, đứng thứ 11 trong khu vực

Sau cú sốc Trung Đông, hiệu suất VN-Index tụt hạng, đứng thứ 11 trong khu vực

Lũy kế từ đầu năm 2026, chỉ số VN-Index giảm 6,2%, tụt từ thứ 6/13 (cuối tháng 2) xuống thứ 11/13, chỉ trên Ấn Độ (–14,5%) và Indonesia (–18,5%). Hàn Quốc vẫn dẫn đầu với +19,9%, tiếp theo là Thái Lan (+15,0%) và Singapore (+5,1%).

53 cổ phiếu bị cắt margin trên HNX trong quý 2/2026

53 cổ phiếu bị cắt margin trên HNX trong quý 2/2026

Như vậy so với quý 1/2026, thì danh sách này đã giảm 8 mã chứng khoán bị cắt margin trên HNX

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chất lượng trải nghiệm sống: Tiêu chí mới cho bất động sản cao cấp

Bất động sản

2

ADB cảnh báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp lệ thuộc kép vào ngân hàng

Tài chính

3

TP. Hồ Chí Minh triển khai miễn vé xe buýt, khuyến khich người dân sử dụng vận tải công cộng

Đầu tư

4

Sửa đổi Luật Bưu chính trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử

Dân sinh

5

Tranh luận về chiếc túi xách kỳ quặc được gắn mác "hàng hiệu"

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy