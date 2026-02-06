Thứ Bảy, 07/02/2026

Thị trường tiếp tục “chìm” sâu, cổ phiếu blue-chips “ăn vạ”

06/02/2026, 15:31

Lực đỡ yếu ớt từ VIC và GAS là không đủ cưỡng lại áp lực bán cực mạnh phiên cuối tuần. Số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 5,3 lần số tăng, chưa kể tới 38% sàn giảm giá vượt 2%, mức tổn thương nặng nề tới danh mục.

VN-Index đã hoàn toàn phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1800 điểm.
VN-Index đã hoàn toàn phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1800 điểm.

VN-Index đóng cửa bốc hơi 1,52%, tương đương giảm 27,07 điểm, độ rộng ghi nhận 55 mã tăng/292 mã giảm. Riêng nhóm blue-chips VN30 giảm 1,3%, với 13 cổ phiếu cũng “bay” từ 2% trở lên. Trên toàn sàn HoSE, có tới 142 mã giảm với cường độ này, chiếm 38% số cổ phiếu có giao dịch.

Các con số này xác nhận cơ hội danh mục thoát khỏi ảnh hưởng giảm giá trị là rất hẹp. Thậm chí nếu nhìn từ góc độ thanh khoản, rất nhiều cổ phiếu giao dịch lớn giảm cũng cực mạnh: VCB giảm 4,82%, SSI giảm 3,55%, CTG giảm 3,11%, VIX giảm 4,5%, HDB giảm 3,81%, PNJ giảm 6,28%... Những cổ phiếu này khớp từ 500 tỷ tới cả ngàn tỷ đồng. Các cổ phiếu thanh khoản cao cũng thường được phân bổ tỷ trọng lớn trong danh mục nên ảnh hưởng cụ thể tới từng nhà đầu tư còn nhiều hơn nữa.

Nhóm cổ phiếu VN30 đã không thể hỗ trợ được thị trường phiên này khi độ rộng cũng rất tệ, với 4 mã tăng/24 mã giảm. Ngoài 13 cổ phiếu của rổ này giảm quá 2%, còn có 6 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Phía tăng chỉ có GAS tăng 2,68%, LPB tăng 2,2%, MBB tăng 1,11% và VIC tăng 0,69%.

Sức ép từ phía bán càng về cuối phiên càng mạnh hơn. Buổi sáng VN30-Index mới giảm 0,62% với 8 mã tăng/21 mã giảm. Thống kê cho thấy có tới 21 cổ phiếu rổ này đã tụt giá thấp thêm, chỉ 8 mã có cải thiện. Nhiều trụ cũng trượt rất sâu như VCB giảm riêng chiều nay khoảng 1,21%, CTG giảm thêm 1,71%, FPT giảm thêm 1,81%, HPG giảm thêm 3,25%... Bất ngờ là thanh khoản rổ VN30 buổi chiều lại giảm mạnh 24,5% so với phiên sáng. Như vậy dòng tiền bắt đáy đã thoái lui đáng kể, mở đường cho giá trượt giảm.

Mở rộng ra cả sàn HoSE, thanh khoản phiên chiều cũng giảm 19,3% so với phiên sáng và mặt bằng giá thấp hơn. Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index có 104 cổ phiếu giảm từ 2% trở lên thì đóng cửa lên tới 142 mã. Phiên sáng nhóm giảm trên 3% là 49 mã, đóng cửa là 85 mã. Dù thống kê với tỷ lệ nào thì biên độ giảm chiều này cũng sâu hơn nhiều so với buổi sáng. Điều này cũng cho thấy dòng tiền mua suy yếu.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay đại đa số đều giảm rất sâu.
Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay đại đa số đều giảm rất sâu.

Về mặt phân bổ thanh khoản, nhóm giảm vượt 3% chiếm 37,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Nếu tính từ mức giảm 2% trở lên thì chiếm 55,5%. Rõ ràng thị trường đang có hiệu ứng bán tháo rất mạnh.

Ở nhóm tăng ngược dòng còn đúng 10 cổ phiếu tăng giá từ 1% trở lên với thanh khoản vượt 10 tỷ đồng. Ba blue-chips duy nhất là MBB tăng 1,11% khớp 1.361,2 tỷ đồng, GAS tăng 2,68% với 450,8 tỷ và LPB tăng 2,2% với 76,9 tỷ. Nhóm midcap xuất hiện VSC tăng 3,24% với 315,6 tỷ; BAF tăng 1,06% với 213 tỷ; GEL tăng 19,97% với 194,1 tỷ (là phiên chào sàn); HPA tăng 2,63% với 67,5 tỷ; TV2 tăng 1,47% với 41,9 tỷ; BFC tăng 3,22% với 20,9 tỷ; TCO tăng 7% với 16,5 tỷ.

Trong các phiên bán tháo như hôm nay, hoạt động bắt đáy là tín hiệu quan trọng nhất. Tuy nhiên số liệu cũng khá thất vọng, tới 55,8% số cổ phiếu vẫn phải đóng cửa giá thấp nhất hoặc chỉ trên giá thấp nhất 1 bước giá nhưng không có dư mua. Nói đơn giản thì sức ép duy trì liên tục đến hết phiên và không có “cuộc khởi nghĩa” nào cả.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục rút vốn rất mạnh với xấp xỉ 920 tỷ đồng ròng trên sàn HoSE. Như vậy cả tuần này cổ phiếu trên HoSE bị rút đi khoảng 6.097 tỷ đồng ròng. Tuần gần nhất khối này bán ròng vượt 6.000 tỷ là cuối tháng 9/2025. Các cổ phiếu bị bán lớn nhất là VCB -610,7 tỷ, VIC -313,8 tỷ, HDB -195,1 tỷ, ACB -181,1 tỷ, FPT -137,1 tỷ, PNJ -136,3 tỷ, VHM -134,3 tỷ, CTG -122 tỷ, VRE -96 tỷ… Phía mua ròng có MBB +439.9, HPG +197,5 tỷ, STB +153,8 tỷ, BSR +135,5 tỷ, VNM +125,3 tỷ, DCM +91,3 tỷ.

Đầu tư thông qua quỹ là lựa chọn tốt trong môi trường biến động của thị trường chứng khoán

14:29, 06/02/2026

Đầu tư thông qua quỹ là lựa chọn tốt trong môi trường biến động của thị trường chứng khoán

CEO FTSE Russell làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam về lộ trình nâng hạng thị trường

17:46, 05/02/2026

CEO FTSE Russell làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam về lộ trình nâng hạng thị trường

Lãi suất liên ngân hàng vọt đỉnh 17,25%: Tác động có kéo dài?

17:43, 05/02/2026

Lãi suất liên ngân hàng vọt đỉnh 17,25%: Tác động có kéo dài?

Từ khóa:

bán tháo cổ phiếu cổ phiếu blue-chip cổ phiếu gas cổ phiếu hdb cổ phiếu mbb cổ phiếu VCB nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index 1700 điểm VN-Index giảm sâu

Đọc thêm

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục, bitcoin hồi mạnh, giá dầu tăng trong lúc chờ tin Iran

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục, bitcoin hồi mạnh, giá dầu tăng trong lúc chờ tin Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/2), khi cổ phiếu công nghệ bật tăng trở lại sau những phiên bán tháo liên tiếp...

Giá vàng, giá bạc đồng loạt tăng mạnh trở lại, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Giá vàng, giá bạc đồng loạt tăng mạnh trở lại, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Thị trường kim loại quý hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/2), nhờ lực bắt đáy, đồng USD giảm giá nhẹ, và mối lo về đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran...

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ phiên cuối tuần

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ phiên cuối tuần

Thanh khoản ba sàn đạt 38.000 tỷ đồng – con số không thấp, cho thấy lực thoát hàng diễn ra quyết liệt hơn là sự cạn cung. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 920 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1034.9 tỷ đồng.

CEO FTSE Russell: Cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua bán qua môi giới toàn cầu là điều kiện đánh giá nâng hạng vào tháng 3 tới

CEO FTSE Russell: Cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua bán qua môi giới toàn cầu là điều kiện đánh giá nâng hạng vào tháng 3 tới

Việc ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BTC, trong đó có quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch thông qua các nhà môi giới toàn cầu, là một trong những điều kiện phục vụ hoạt động đánh giá của FTSE Russell vào tháng 3/2026...

Bitcoin liên tục lao dốc, niềm tin cốt lõi về tiền số lung lay

Bitcoin liên tục lao dốc, niềm tin cốt lõi về tiền số lung lay

So với mức đỉnh thiết lập vào đầu tháng 10 năm ngoái, giá bitcoin đã giảm gần một nửa…

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

1

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

2

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tiến trình Net Zero: Tầm nhìn chiến lược của SCG tại Việt Nam

Doanh nghiệp

3

Techcom Life và IVI hợp tác nâng trải nghiệm khách hàng bằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe số

Doanh nghiệp

4

Masterise Homes: Một năm khẳng định vị thế từ nội lực dài hạn

Bất động sản

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet: Thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện

Tiêu điểm

