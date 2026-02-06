Thị trường tiếp tục “chìm” sâu, cổ phiếu blue-chips “ăn vạ”

Lực đỡ yếu ớt từ VIC và GAS là không đủ cưỡng lại áp lực bán cực mạnh phiên cuối tuần. Số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 5,3 lần số tăng, chưa kể tới 38% sàn giảm giá vượt 2%, mức tổn thương nặng nề tới danh mục.

VN-Index đóng cửa bốc hơi 1,52%, tương đương giảm 27,07 điểm, độ rộng ghi nhận 55 mã tăng/292 mã giảm. Riêng nhóm blue-chips VN30 giảm 1,3%, với 13 cổ phiếu cũng “bay” từ 2% trở lên. Trên toàn sàn HoSE, có tới 142 mã giảm với cường độ này, chiếm 38% số cổ phiếu có giao dịch.

Các con số này xác nhận cơ hội danh mục thoát khỏi ảnh hưởng giảm giá trị là rất hẹp. Thậm chí nếu nhìn từ góc độ thanh khoản, rất nhiều cổ phiếu giao dịch lớn giảm cũng cực mạnh: VCB giảm 4,82%, SSI giảm 3,55%, CTG giảm 3,11%, VIX giảm 4,5%, HDB giảm 3,81%, PNJ giảm 6,28%... Những cổ phiếu này khớp từ 500 tỷ tới cả ngàn tỷ đồng. Các cổ phiếu thanh khoản cao cũng thường được phân bổ tỷ trọng lớn trong danh mục nên ảnh hưởng cụ thể tới từng nhà đầu tư còn nhiều hơn nữa.

Nhóm cổ phiếu VN30 đã không thể hỗ trợ được thị trường phiên này khi độ rộng cũng rất tệ, với 4 mã tăng/24 mã giảm. Ngoài 13 cổ phiếu của rổ này giảm quá 2%, còn có 6 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Phía tăng chỉ có GAS tăng 2,68%, LPB tăng 2,2%, MBB tăng 1,11% và VIC tăng 0,69%.

Sức ép từ phía bán càng về cuối phiên càng mạnh hơn. Buổi sáng VN30-Index mới giảm 0,62% với 8 mã tăng/21 mã giảm. Thống kê cho thấy có tới 21 cổ phiếu rổ này đã tụt giá thấp thêm, chỉ 8 mã có cải thiện. Nhiều trụ cũng trượt rất sâu như VCB giảm riêng chiều nay khoảng 1,21%, CTG giảm thêm 1,71%, FPT giảm thêm 1,81%, HPG giảm thêm 3,25%... Bất ngờ là thanh khoản rổ VN30 buổi chiều lại giảm mạnh 24,5% so với phiên sáng. Như vậy dòng tiền bắt đáy đã thoái lui đáng kể, mở đường cho giá trượt giảm.

Mở rộng ra cả sàn HoSE, thanh khoản phiên chiều cũng giảm 19,3% so với phiên sáng và mặt bằng giá thấp hơn. Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index có 104 cổ phiếu giảm từ 2% trở lên thì đóng cửa lên tới 142 mã. Phiên sáng nhóm giảm trên 3% là 49 mã, đóng cửa là 85 mã. Dù thống kê với tỷ lệ nào thì biên độ giảm chiều này cũng sâu hơn nhiều so với buổi sáng. Điều này cũng cho thấy dòng tiền mua suy yếu.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay đại đa số đều giảm rất sâu.

Về mặt phân bổ thanh khoản, nhóm giảm vượt 3% chiếm 37,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Nếu tính từ mức giảm 2% trở lên thì chiếm 55,5%. Rõ ràng thị trường đang có hiệu ứng bán tháo rất mạnh.

Ở nhóm tăng ngược dòng còn đúng 10 cổ phiếu tăng giá từ 1% trở lên với thanh khoản vượt 10 tỷ đồng. Ba blue-chips duy nhất là MBB tăng 1,11% khớp 1.361,2 tỷ đồng, GAS tăng 2,68% với 450,8 tỷ và LPB tăng 2,2% với 76,9 tỷ. Nhóm midcap xuất hiện VSC tăng 3,24% với 315,6 tỷ; BAF tăng 1,06% với 213 tỷ; GEL tăng 19,97% với 194,1 tỷ (là phiên chào sàn); HPA tăng 2,63% với 67,5 tỷ; TV2 tăng 1,47% với 41,9 tỷ; BFC tăng 3,22% với 20,9 tỷ; TCO tăng 7% với 16,5 tỷ.

Trong các phiên bán tháo như hôm nay, hoạt động bắt đáy là tín hiệu quan trọng nhất. Tuy nhiên số liệu cũng khá thất vọng, tới 55,8% số cổ phiếu vẫn phải đóng cửa giá thấp nhất hoặc chỉ trên giá thấp nhất 1 bước giá nhưng không có dư mua. Nói đơn giản thì sức ép duy trì liên tục đến hết phiên và không có “cuộc khởi nghĩa” nào cả.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục rút vốn rất mạnh với xấp xỉ 920 tỷ đồng ròng trên sàn HoSE. Như vậy cả tuần này cổ phiếu trên HoSE bị rút đi khoảng 6.097 tỷ đồng ròng. Tuần gần nhất khối này bán ròng vượt 6.000 tỷ là cuối tháng 9/2025. Các cổ phiếu bị bán lớn nhất là VCB -610,7 tỷ, VIC -313,8 tỷ, HDB -195,1 tỷ, ACB -181,1 tỷ, FPT -137,1 tỷ, PNJ -136,3 tỷ, VHM -134,3 tỷ, CTG -122 tỷ, VRE -96 tỷ… Phía mua ròng có MBB +439.9, HPG +197,5 tỷ, STB +153,8 tỷ, BSR +135,5 tỷ, VNM +125,3 tỷ, DCM +91,3 tỷ.