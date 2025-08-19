Khối ngoại vẫn xả ròng 1.500 tỷ, tự doanh và cá nhân "cân tất"

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 59.500 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng 1532.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1376.4 tỷ đồng.

Con sóng IPO ở nhóm công ty chứng khoán thuộc khối ngân hàng tiếp tục kích hoạt dòng tiền bùng nổ không cho VN-Index cơ hội chỉnh. VPB công bố kế hoạch IPO công ty chứng khoán thành viên VPBankS khiến dòng tiền hưng phấn đẩy VPB tăng kịch trần. Tương tự TCB, với kế hoạch IPO TCBS- cũng tăng 3,29%.

Ở một diễn biến khác nhóm HDB tăng mạnh như 6,56% khi truyền thông đưa tin đồng loạt khởi công 250 đại dự án tổng mức đầu tư 1,26 tiệu tỷ sáng nay.

Thị trường kỳ vọng nguồn vốn tín dụng được bơm ra phục vụ tăng trưởng đầu tư công. Hàng loạt cổ phiếu không hề kém cạnh như ACB tăng 5,18%; TPB tăng 5,46%; LPB tăng 6,73%; CTG, MBB sáng rực. Chỉ tính riêng nhóm ngân hàng đã đóng góp 13 điểm trên tổng số mức tăng 17,83 điểm của Vn-Index.

Chỉ số đóng cửa chốt ở vùng giá 1.654,20 với độ rộng rất đẹp 189 mã tăng trên 144 mã giảm điểm. Chứng khoán sôi nổi không kém khi sắp đón thêm hai tân binh mới. Nhóm nhỏ tiếp tục hút tiền kịch trần hàng loạt như DSE, VDS, DSC, BSI. Nhóm lớn hơn cũng tăng khá như SSI, VND, VCI, SHS, HCM. Cổ kiến tạo nhiều pha bung nóc như VIX lại quay đầu giảm.

Đáng lưu ý là trong ngày nhận Huân chương lao động hạng nhất, bộ ba cổ phiếu Vingroup lại đứng yên không nhúc nhích. Ngược lại, nhóm khác "nở hoa" như KBC, DIG, TIG...

Nhóm vận tải cũng tăng mạnh nhờ HVN và CII bật tăng hết biên độ. Ngoài ra không thể không nhắc đến cổ phiếu nhóm năng lượng đặc biệt là BSR.

Nhìn chung, thị trường đang phân hóa rõ rệt, dòng tiền thay vì chạy theo chỉ số chung đã tập trung vào những cổ phiếu đầu ngành dẫn dắt, cổ phiếu có câu chuyện riêng gắn liền với đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Truyền thông. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, DIG, BAF, CII, GEX, EIB, VCI, DXG, HDC, BSI.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bán lẻ. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, HPG, FPT, VIC, KDH, FUEVFVND, VHM, VPB, VSC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1371.7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1665.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, DIG, NVL, TCB, PDR, MWG, VJC, VND, ClI, HDB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: SSI, MSN, DSE, PC1, VCG, VIX, HPG, VIB, MBB.

Tự doanh mua ròng 1249.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 743.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MSN, FUEVFVND, VHM, VIC, HPG, MWG, LPB, MBB, VJC, VIX.

Top bán ròng là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm KBC, PNJ, VPB, GMD, ACB, IJC, PC1, NVL, NLG, PET.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1117.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 1033.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có DIG, SHB, NVL, TCB, CII, PDR, GEX, EIB, VND, VJC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bán lẻ. Top mua ròng có HPG, MWG, FPT, VIX, DSE, PC1, MSN, VCG, VSC, KDH.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.847,0 tỷ đồng, tăng +86,8% so với phiên liền trước và đóng góp 8,1% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý với sự tham gia của tất cả các nhóm nhà đầu tư ở cả chiều mua và bán ở cổ phiếu VPB, với hơn 68 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 2.159,5 tỷ đồng được sang tay.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ trong khi giảm ở Xây dựng, Thép, Hóa chất, Thiết bị điện, Phần mềm, Dầu khí. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.