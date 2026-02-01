Chủ Nhật, 01/02/2026

Trang chủ Chứng khoán

VN-Index hồi phục, hướng tới ngưỡng 1860 điểm tuần tới

Hà Anh

01/02/2026, 11:10

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 2-6/2/2026.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường và duy trì nắm giữ đối với những mã có tín hiệu củng cố nền giá thành công.
VCBS khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường và duy trì nắm giữ đối với những mã có tín hiệu củng cố nền giá thành công.

Trong tuần, VN-Index giảm 41,75 điểm, tương đương 2,23% xuống 1.829,04 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 3,17 điểm, tương đương 1,25% lên 256,13 điểm.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm và quay lại thử thách vùng kháng cự gần quanh 1.850 điểm trong các phiên đầu tuần tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục tăng điểm với độ rộng thị trường nghiêng về số mã tăng điểm. Đà tăng lan tỏa trên hầu hết các nhóm cổ phiếu. Thanh khoản gia tăng cùng với việc nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng mạnh cũng hỗ trợ cho đà hồi phục của chỉ số. Nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm và quay lại thử thách vùng kháng cự gần quanh 1.850 điểm trong các phiên đầu tuần tới.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu ở mức an toàn, phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình. Hoạt động mua trading tiếp tục thực hiện khi thị trường rung lắc trong phiên, ưu tiên các vị thế có sẵn trong danh mục”.

Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục trở về vùng 1.850-1.860

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng hơn 14 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.829,04 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 13/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bán lẻ dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dầu khí. Ở chiều ngược lại, ngành Công nghệ thông tin giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Thị trường đang cho thấy xu hướng tạo đáy ngắn hạn phía trên ngưỡng 1.800; trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục trở về vùng 1.850-1.860. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên ưu tiên giao dịch thận trọng vì thị trường chưa có tín hiệu xu hướng rõ ràng".

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục, kiểm định lại khu vực 1.860 điểm trong tuần giao dịch tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Dựa trên tín hiệu hiện tại, VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục, kiểm định lại khu vực 1.860 điểm trong tuần giao dịch tiếp theo với hỗ trợ là đường MA5 quanh 1.820 điểm. Chỉ số nhiều khả năng sẽ tăng giá trong sự giằng co bởi các áp lực bán giá cao tồn đọng từ giai đoạn điều chỉnh trước. Các vị thế đang nắm giữ và mở mới có ngưỡng dừng lỗ/giảm tỷ trọng tại 1.790 điểm”.

Mục tiêu ngắn hạn của chỉ số sẽ là vùng 1.855 - 1.860 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 14,1 điểm (+0.8%), đóng cửa ở mức 1.829 điểm. VN-Index tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay với độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về hướng tích cực. Bên cạnh nhóm Bán lẻ - Tiêu dùng duy trì đà tăng, các nhóm Tài chính và Dầu khí cũng đóng góp tích cực cho đà tăng của chỉ số trong phiên hôm nay.

Với diễn biến thị trường hôm nay, TVS Research duy trì quan điểm trong Báo cáo ngày hôm qua, cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn. Mục tiêu ngắn hạn của chỉ số sẽ là vùng 1.855 - 1.860 điểm, tương đương với MA20 ngày. Nhà đầu tư có thể giải ngân thêm một phần tài khoản trong các phiên tiếp theo”.

Nhà đầu tư lưu ý tránh mua đuổi ở những mã đang ở vùng giá cao để phòng ngừa rủi ro điều chỉnh

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần hồi phục về vùng 1.830 nhờ sắc xanh lan tỏa trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI bẻ ngang, tuy nhiên chỉ báo MACD chưa hình thành đáy rõ ràng nên diễn biến rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới, đặc biệt là khi chỉ số tiến lên vùng kháng cự mạnh 1.850. Đồng thời, chỉ báo MFI vẫn đang đi xuống cho thấy sự thận trọng của dòng tiền, theo đó thêm phần củng cố cho nhận định nêu trên.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MFI đang ở vùng cao và tạo đỉnh hướng xuống, đồng thời chỉ báo MACD mới hình thành 1 đáy

nên xác suất cao chỉ số sẽ chịu áp lực rung lắc để hình thành đáy 2. Đồng thời, đường -DI đang hướng lên trong khi +DI hướng xuống cho thấy vận động giằng co sẽ tiếp diễn trong các phiên tiếp theo.

Sau khi giảm điểm về vùng 1.800, VN-Index đã có nhịp hồi phục khi lực cầu dần quay trở lại, cho thấy đây là mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường. Mặc dù sắc xanh có phần chiếm ưu thế vào phiên cuối tuần, nhưng với việc thanh khoản chưa có sự cải thiện đáng chú ý thì có thể thấy dòng tiền đang có sự phân hóa, thậm chí cổ phiếu trong cùng nhóm cũng có sự phân hóa.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường và duy trì nắm giữ đối với những mã có tín hiệu củng cố nền giá thành công. Bên cạnh đó, nhà đầu tư lưu ý tránh mua đuổi ở những mã đang ở vùng giá cao để phòng ngừa rủi ro điều chỉnh khi chỉ số đang tiến gần về vùng kháng cự mạnh quanh mốc 1.850”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Từ khóa:

chứng khoán giằng co hình thành 1 đáy Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán VN-Index

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

