Khối ngoại xả blue-chips, loạt trụ kéo sập chỉ số cuối phiên

VN-Index bất ngờ chốt phiên đầu tuần giảm tới 14,08 điểm tương đương -1,34%. Từ chỗ tăng trên 13 điểm, cú đảo chiều này khiến biên độ giảm trong ngày của chỉ số lên tới trên 2,55%, nhiều cổ phiếu cũng quay đầu rơi từ sáng sang chiều, tạo lỗ lớn cho các nhà đầu tư đua giá.

Khối ngoại có động thái đáng chú ý khi xả mạnh ở cổ phiếu, nhất là với các blue-chips. Nếu không nhờ mua ròng 126,2 tỷ đồng ở chứng chỉ quỹ FUEVFVND thì khối này đã đảo chiều bán ròng cổ phiếu khoảng 17,5 tỷ đồng. Riêng với các mã trong rổ VN30, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng xấp xỉ 155 tỷ đồng.

Tổng giá trị bán ra của khối ngoại với nhóm VN30 là 721,1 tỷ đồng, tương đương chiếm 12% giá trị khớp của rổ. Áp lực bán như vậy cũng không phải là quá áp đảo, nhưng lực mua của nhà đầu tư trong nước cũng quá cạn, dẫn đến sự cộng hưởng giảm giá.

Thống kê trong nhóm VN30 cho thấy có tới 18 mã điều chỉnh trong ngày từ 3% trở lên. Nói cách khác, nếu nhà đầu tư đua giá cao nhất, mức lỗ khi kết thúc phiên đã là trên 3%. Một số biến động rất mạnh như NVL lúc 9h45 còn tăng 3,85%, đóng cửa đã thành giảm 3,85%, tương đương khiến tài khoản bốc hơi luôn 7,41% chỉ từ sáng sang chiều. PDR đóng cửa giảm 4,83% so với tham chiếu, nhưng trong ngày đã lao dốc tới 7,38%. SSI chốt phiên tham chiếu, tưởng như không gây thiệt hại, nhưng những ai đua giá lúc gần 11h thực tế đã lỗ hơn 6%. TCB, STB, VIC, MBB, HPG, GVR, VPB, BID là các cổ phiếu khác cũng gây thiệt hại tương tự.

10 cổ phiếu gây thiệt hại nhất cho VN-Index hôm nay đều là các mã trong rổ VN30, dẫn đầy là VIC giảm 3,25%, VHM giảm 2,23%, VPB giảm 2,97%, CTG giảm 1,97%, HPG giảm 1,96%, GAS giảm 1,13%. Tuy nhiên mức đảo chiều giảm hơn 27 điểm trong ngày của chỉ số không chỉ đến từ các trụ. Diễn biến độ rộng cho thấy đã có hiện tượng hạ độ cao hàng loạt. Chốt phiên sáng HoSE đang có 272 mã tăng/123 mã giảm, một diễn biến giá khá tích cực thì kết phiên chiều chỉ còn 159 mã tăng/257 mã giảm. Số mã giảm tăng gấp đôi phiên sáng cho thấy phải có lự cbán trên diện rộng mới thay đổi được “màu” của giá, chưa kể rất nhiều mã khác quay về tham chiếu.

Nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường đã yếu đi rất nhiều trong buổi chiều.

Các nhóm cổ phiếu mạnh nhất thị trường buổi sáng cũng chịu sức ép lớn. Nhóm ngân hàng blue-chips chỉ còn sót lại SHB tăng 0,46%, HDB tăng 0,29%, TCB tăng 0,34%. Nhóm chứng khoán thì tất cả các blue-chips lớn đều giảm, chỉ còn SSI là trụ lại được tham chiếu. Tăng càng mạnh thì giảm càng sâu, như HCM tính ra bốc hơi tới 7,99% trong ngày, VND giảm tới 8,28%, VCI giảm 7,85%. Nhóm thép có HSG còn tăng 1,48% nhưng cũng là co lại khoảng 4,85% giá trị so với mức đỉnh buổi sáng. HPG bị đánh sập 5,88% so với đỉnh, đóng cửa giảm 1,96% so với tham chiếu, NKG từ chỗ kịch trần, rơi thẳng xuống tham chiếu... Tại HoSE, có tới 203/379 mã có giao dịch hôm nay bị đánh tụt giá từ 2% - 10%, trong đó 137 mã bị đánh tụt xuống dưới tham chiếu, 9 mã xuống tận giá sàn.

Thanh khoản hai sàn niêm yết chiều nay tăng 13,4% so với phiên sáng, đạt 8.275 tỷ đồng. Riêng HoSE tăng 16%, đạt 7.649 tỷ đồng. Thanh khoản tăng với giá hạ độ cao phản ánh áp lực bán hạ giá gia tăng.

Phiên giảm hôm nay không phải là tín hiệu quá xấu mà VN-Index vẫn nằm trong biên độ đi ngang kéo dài đã 9 phiên trở lại đây. Thị trường không xuất hiện thêm thông tin bất lợi nào nên đây thuần túy là cung cầu hàng ngày. Với 159 cổ phiếu còn tăng giá trên HoSE, vẫn có một số mã tăng trưởng tốt như ITA, IDI, VRE, ASM, ANV tăng giá trong biên độ từ 2% trở lên và thanh khoản trên 50 tỷ đồng. Tuy nhiên cơ hội lựa chọn đang hẹp dần khi tỷ lệ giảm giá và bị bán tháo đã nhiều lên đáng kể.