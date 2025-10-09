Khôi phục phà Bình Quới để giảm kẹt xe cho khu vực Bình Triệu

Công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 dự kiến đến cuối tháng 11/2025 mới hoàn thành, trong khi đây là một trong những địa điểm có nguy cơ ùn tắc cao sau khi sáp nhập tỉnh. Vì vậy, việc khôi phục bến phà Bình Quới được coi là giải pháp cấp bách góp phần giảm kẹt xe cho khu vực...

Tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về các giải pháp, biện pháp khắc phục tình trạng kẹt xe trên địa bàn, chiều 07/10 vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã yêu cầu phải khôi phục lại phà Bình Quới (nối quận Bình Thạnh qua TP. Thủ Đức cũ), sau hơn một năm ngừng hoạt động do lo ngại tình trạng kẹt xe khu vực Bình Triệu càng lúc phức tạp hơn.

Khu vực Bình Triệu (dọc trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Quới, quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, bến xe Miền Đông cũ,…) là một trong những “điểm đen” về kẹt xe ở cửa ngõ phía đông TP.Hồ Chí Minh. Đặc biệt, kể từ lúc công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 cuối tháng 8/2025 (dự kiến đến cuối tháng 12 hoàn thành), chỉ cho phép xe máy lưu thông qua cầu, tình trạng kẹt xe ở khu vực này ngày càng trầm trọng hơn.

Lãnh đạo UBND TP.Hồ Chí Minh đã giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan nhằm khôi phục hoạt động của bến phà Bình Quới ngay trong tháng 10 này. Những vướng mắc vượt thẩm quyền cần báo cáo, thì đề xuất lãnh đạo UBND Thành phố xử lý để sớm khai thác trở lại bến phà, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; nhất là khi cầu Bình Triệu đang thi công nâng cấp gây ùn tắc thường xuyên ở khu vực trên.

Phà Bình Quới nối đường Bình Quới ở bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) qua sông Sài Gòn sang đường Kha Vạn Cân, TP.Thủ Đức cũ. Từ khi tuyến phà này ngưng hoạt động, tháng 7/2024, do gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, thuê đất, người dân từ hướng Thủ Đức đi Bình Thạnh và ngược lại, phải đi vòng hơn 10 cây số qua các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, cầu Bình Triệu, Phạm Văn Đồng… thay vì chỉ khoảng 10 phút qua phà.

Thống kê của Ban An toàn giao thông Thành phố cho biết, khu vực cầu Bình Triệu nằm trong nhóm hơn 180 điểm có nguy cơ ùn tắc cao, sau khi mở rộng địa giới hành chính (Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nhập vào TP.Hồ Chí Minh). Theo kế hoạch, công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 dự kiến cuối tháng 11 mới hoàn thành, nên việc khôi phục bến Bình Quới được xem là giải pháp cấp bách góp phần giảm kẹt xe cho khu vực.

Cầu Bình Triệu 1 bắc qua sông Sài Gòn, nằm trên trục quốc lộ 13, kết nối từ Bình Dương, Thủ Đức, bến xe miền Đông cũ vào trung tâm TP.Hồ Chí Minh, được xây dựng từ trước năm 1975, có độ tĩnh không thấp, không bảo đảm cho tàu lớn qua lại. Năm 2001, cầu Bình Triệu 2 (bên trái cầu hiện hữu, hướng nội thành đi Miền Đông) được khởi công xây dựng nhằm giải quyết bài toán về giao thông kết nối, trong đó có các hạn chế của cầu Bình Triệu 1 như đã nói.

Ngày 27/8/2025, công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 lên 1,25 m, có vốn đầu tư 133 tỷ đồng, đã được khởi công nhằm đồng bộ với cầu Bình Triệu 2. Trong thời gian thi công, chỉ trừ xe đạp và xe máy 2 bánh, các loại xe cơ giới đều bị cấm lưu thông qua cầu. Việc cấm ô tô đã khiến khu vực này và các tuyến đường xung quanh, vốn là “điểm đen” kẹt xe, càng ùn tắc nghiêm trọng.