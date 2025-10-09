Thứ Năm, 09/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Khôi phục phà Bình Quới để giảm kẹt xe cho khu vực Bình Triệu

Thiên Ân

09/10/2025, 19:09

Công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 dự kiến đến cuối tháng 11/2025 mới hoàn thành, trong khi đây là một trong những địa điểm có nguy cơ ùn tắc cao sau khi sáp nhập tỉnh. Vì vậy, việc khôi phục bến phà Bình Quới được coi là giải pháp cấp bách góp phần giảm kẹt xe cho khu vực...

Phà Bình Quới nối Bình Thạnh - Thủ Đức khi còn hoạt động. Ảnh: ĐT
Phà Bình Quới nối Bình Thạnh - Thủ Đức khi còn hoạt động. Ảnh: ĐT

Tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về các giải pháp, biện pháp khắc phục tình trạng kẹt xe trên địa bàn, chiều 07/10 vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã yêu cầu phải khôi phục lại phà Bình Quới (nối quận Bình Thạnh qua TP. Thủ Đức cũ), sau hơn một năm ngừng hoạt động do lo ngại tình trạng kẹt xe khu vực Bình Triệu càng lúc phức tạp hơn.

Khu vực Bình Triệu (dọc trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Quới, quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, bến xe Miền Đông cũ,…) là một trong những “điểm đen” về kẹt xe ở cửa ngõ phía đông TP.Hồ Chí Minh. Đặc biệt, kể từ lúc công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 cuối tháng 8/2025 (dự kiến đến cuối tháng 12 hoàn thành), chỉ cho phép xe máy lưu thông qua cầu, tình trạng kẹt xe ở khu vực này ngày càng trầm trọng hơn.

Lãnh đạo UBND TP.Hồ Chí Minh đã giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan nhằm khôi phục hoạt động của bến phà Bình Quới ngay trong tháng 10 này. Những vướng mắc vượt thẩm quyền cần báo cáo, thì đề xuất lãnh đạo UBND Thành phố xử lý để sớm khai thác trở lại bến phà, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; nhất là khi cầu Bình Triệu đang thi công nâng cấp gây ùn tắc thường xuyên ở khu vực trên.

Phà Bình Quới nối đường Bình Quới ở bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) qua sông Sài Gòn sang đường Kha Vạn Cân, TP.Thủ Đức cũ. Từ khi tuyến phà này ngưng hoạt động, tháng 7/2024, do gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, thuê đất, người dân từ hướng Thủ Đức đi Bình Thạnh và ngược lại, phải đi vòng hơn 10 cây số qua các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, cầu Bình Triệu, Phạm Văn Đồng… thay vì chỉ khoảng 10 phút qua phà.

Thống kê của Ban An toàn giao thông Thành phố cho biết, khu vực cầu Bình Triệu nằm trong nhóm hơn 180 điểm có nguy cơ ùn tắc cao, sau khi mở rộng địa giới hành chính (Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nhập vào TP.Hồ Chí Minh). Theo kế hoạch, công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 dự kiến cuối tháng 11 mới hoàn thành, nên việc khôi phục bến Bình Quới được xem là giải pháp cấp bách góp phần giảm kẹt xe cho khu vực.

Cầu Bình Triệu 1 bắc qua sông Sài Gòn, nằm trên trục quốc lộ 13, kết nối từ Bình Dương, Thủ Đức, bến xe miền Đông cũ vào trung tâm TP.Hồ Chí Minh, được xây dựng từ trước năm 1975, có độ tĩnh không thấp, không bảo đảm cho tàu lớn qua lại. Năm 2001, cầu Bình Triệu 2 (bên trái cầu hiện hữu, hướng nội thành đi Miền Đông) được khởi công xây dựng nhằm giải quyết bài toán về giao thông kết nối, trong đó có các hạn chế của cầu Bình Triệu 1 như đã nói.

Ngày 27/8/2025, công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 lên 1,25 m, có vốn đầu tư 133 tỷ đồng, đã được khởi công nhằm đồng bộ với cầu Bình Triệu 2. Trong thời gian thi công, chỉ trừ xe đạp và xe máy 2 bánh, các loại xe cơ giới đều bị cấm lưu thông qua cầu. Việc cấm ô tô đã khiến khu vực này và các tuyến đường xung quanh, vốn là “điểm đen” kẹt xe, càng ùn tắc nghiêm trọng.

Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài

10:49, 02/10/2025

Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài

Khởi công cầu đường bộ gần 4.000 tỷ đồng ở An Giang

13:48, 01/10/2025

Khởi công cầu đường bộ gần 4.000 tỷ đồng ở An Giang

Cầu Phong Châu mới sẽ khánh thành vào ngày 28/9

16:55, 23/09/2025

Cầu Phong Châu mới sẽ khánh thành vào ngày 28/9

Từ khóa:

cầu Bình Triệu đầu tư giải pháp giao thông phà Bình Quới TP.Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Hà Nội khởi công tuyến Metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

Hà Nội khởi công tuyến Metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

Sáng 9/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khởi công dự án đường sắt đô thị (Metro) số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) với tổng mức đầu tư dự án trên 35.000 tỷ đồng...

Hải Phòng được quy hoạch thành trung tâm năng lượng tái tạo

Hải Phòng được quy hoạch thành trung tâm năng lượng tái tạo

Theo quy định, các dự án điện gió ngoài khơi còn chưa thực hiện khảo sát nên chưa thể lựa chọn nhà đầu tư…

Khởi công xây dựng cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng hơn 7.300 tỷ đồng

Khởi công xây dựng cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng hơn 7.300 tỷ đồng

Cầu Thượng Cát là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô, được triển khai nhằm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố...

Tái thiết cuộc sống cho người dân vùng lũ Nghệ An

Tái thiết cuộc sống cho người dân vùng lũ Nghệ An

Hoàn lưu bão số 3 và số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương miền núi Nghệ An. Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, sạt lở, nhiều bản làng bị cô lập. Trước tình hình đó, chính quyền tỉnh đang khẩn trương triển khai các dự án tái định cư tập trung, giúp người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất...

[Video]: Khám phá Cung văn hóa thiếu nhi hiện đại nhất Thanh Hóa trước ngày khánh thành

[Video]: Khám phá Cung văn hóa thiếu nhi hiện đại nhất Thanh Hóa trước ngày khánh thành

Giữa trung tâm đô thị, Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm Thể dục Thể thao phường Hạc Thành đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng khánh thành trong tháng 10 này.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vi phạm quy định với cổ đông, LBE bị phạt nặng

Doanh nghiệp niêm yết

2

Tháng 9/2025, giá trị giao dịch trên UPCoM giảm 48%

Chứng khoán

3

Mực nước trên các sông vẫn duy trì mức cao, sông Cầu và sông Thương vượt báo động 3

Dân sinh

4

Tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

Thị trường

5

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy