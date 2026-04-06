Khởi tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Bảo Tín Minh Châu

Đỗ Như

06/04/2026, 17:22

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Vũ Minh Châu - Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố bị can Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can trong Vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu.

Theo điều tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do bị can Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, bị can Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của Công ty.

Trước năm 2024, bị can Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, bị can Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro. Đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.  

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, cơ quan công an thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 07 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Ngày 02/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 02 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

