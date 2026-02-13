Thứ Sáu, 13/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Một phụ nữ bị lừa 82 tỷ đồng qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến

Đỗ Như

13/02/2026, 11:23

Công an thành phố Hà Nội vừa đưa thông tin cảnh báo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo...

Người dân có nhu cầu mua vàng nên đến trực tiếp các cơ sở, công ty, doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp.
Người dân có nhu cầu mua vàng nên đến trực tiếp các cơ sở, công ty, doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp.

Trước đó, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.

Cơ quan Công an xác định, thông qua mạng xã hội, các đối tượng giới thiệu cơ hội đầu tư vàng sinh lời cao, quảng bá nền tảng giao dịch tự xưng liên kết với “ngân hàng Mỹ”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối.

Khi nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho nạn nhân rút tiền thành công. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, gồm: Phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân, phí bảo hiểm giao dịch...

Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để kéo dài, không thực hiện việc rút tiền. Cơ quan công an nhận định, thực chất đây là thủ đoạn kéo dài, chiếm đoạt nhiều lần cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng cảnh báo thời điểm cận Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng, chống lừa đảo, cơ quan công an đề nghị, người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp. Người dân không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi; tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền.

Trường hợp người dân có nhu cầu mua bán kim loại quý nên đến trực tiếp các cơ sở, công ty, doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp để được kiểm định, cam kết sản phẩm đúng chất lượng, trọng lượng quy định. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.

Vụ buôn lậu 546 kg vàng: Các bị cáo phải nộp lại hơn 1.200 tỷ đồng

13:31, 05/02/2026

Vụ buôn lậu 546 kg vàng: Các bị cáo phải nộp lại hơn 1.200 tỷ đồng

Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

16:17, 24/11/2025

Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

Đề nghị truy tố 8 bị can buôn lậu vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

09:58, 22/10/2025

Đề nghị truy tố 8 bị can buôn lậu vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

Từ khóa:

đầu tư vàng trực tuyến giao dịch vàng trực tuyến lừa đảo giao dịch vàng phòng ngừa lừa đảo

Đọc thêm

Đề xuất tăng thêm mức đãi ngộ cho cán bộ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Đề xuất tăng thêm mức đãi ngộ cho cán bộ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Nhân sự làm việc tại Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được đề xuất hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng và phụ cấp...

Hà Nội nghiên cứu nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm cho đối tượng chính sách

Hà Nội nghiên cứu nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm cho đối tượng chính sách

TP. Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách của thành phố, qua đó đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…

Bài toán nhân sự vẫn còn nan giải với doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2026

Bài toán nhân sự vẫn còn nan giải với doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2026

Tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng phù hợp; chi phí nhân sự tăng cao; biến động kinh tế toàn cầu được nhận định là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự trong năm 2026...

Quy định thời gian làm việc để được hưởng trợ cấp của người lao động thử việc

Quy định thời gian làm việc để được hưởng trợ cấp của người lao động thử việc

Theo các quy định của pháp luật lao động, thời gian thử việc cũng được tính vào tổng thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc...

Chủ động sản xuất trồng trọt trong Tết Nguyên đán, đảm bảo gieo cấy lúa đúng thời vụ

Chủ động sản xuất trồng trọt trong Tết Nguyên đán, đảm bảo gieo cấy lúa đúng thời vụ

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, các tỉnh phía Bắc cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác lấy nước phục vụ làm đất và gieo cấy lúa trong tháng 2, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, điện lực và chính quyền địa phương để đảm bảo đủ nước, đúng thời điểm cho sản xuất.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Cô gái Lào yêu Việt Nam

eMagazine

Cô gái Lào yêu Việt Nam

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

eMagazine

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ và Đài Loan chính thức ký thỏa thuận thương mại

Thế giới

2

Một phụ nữ bị lừa 82 tỷ đồng qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến

Dân sinh

3

Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026

Bất động sản

4

Kinh tế Anh tăng trưởng ì ạch, BOE đứng trước áp lực hạ lãi suất

Thế giới

5

AI giúp doanh nghiệp làm mọi thứ nhanh hơn, hiệu quả hơn

eMagazine

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy