Một phụ nữ bị lừa 82 tỷ đồng qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 13/02/2026
Đỗ Như
13/02/2026, 11:23
Công an thành phố Hà Nội vừa đưa thông tin cảnh báo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo...
Trước đó, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.
Cơ quan Công an xác định, thông qua mạng xã hội, các đối tượng giới thiệu cơ hội đầu tư vàng sinh lời cao, quảng bá nền tảng giao dịch tự xưng liên kết với “ngân hàng Mỹ”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối.
Khi nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho nạn nhân rút tiền thành công. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, gồm: Phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân, phí bảo hiểm giao dịch...
Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để kéo dài, không thực hiện việc rút tiền. Cơ quan công an nhận định, thực chất đây là thủ đoạn kéo dài, chiếm đoạt nhiều lần cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính.
Trước tình hình trên, cơ quan chức năng cảnh báo thời điểm cận Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp.
Để chủ động phòng, chống lừa đảo, cơ quan công an đề nghị, người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp. Người dân không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi; tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền.
Trường hợp người dân có nhu cầu mua bán kim loại quý nên đến trực tiếp các cơ sở, công ty, doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp để được kiểm định, cam kết sản phẩm đúng chất lượng, trọng lượng quy định. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.
Nhân sự làm việc tại Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được đề xuất hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng và phụ cấp...
TP. Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách của thành phố, qua đó đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…
Tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng phù hợp; chi phí nhân sự tăng cao; biến động kinh tế toàn cầu được nhận định là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự trong năm 2026...
Theo các quy định của pháp luật lao động, thời gian thử việc cũng được tính vào tổng thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc...
Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, các tỉnh phía Bắc cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác lấy nước phục vụ làm đất và gieo cấy lúa trong tháng 2, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, điện lực và chính quyền địa phương để đảm bảo đủ nước, đúng thời điểm cho sản xuất.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: