Một phụ nữ bị lừa 82 tỷ đồng qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến

Công an thành phố Hà Nội vừa đưa thông tin cảnh báo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo...

Trước đó, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.

Cơ quan Công an xác định, thông qua mạng xã hội, các đối tượng giới thiệu cơ hội đầu tư vàng sinh lời cao, quảng bá nền tảng giao dịch tự xưng liên kết với “ngân hàng Mỹ”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối.

Khi nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho nạn nhân rút tiền thành công. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, gồm: Phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân, phí bảo hiểm giao dịch...

Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để kéo dài, không thực hiện việc rút tiền. Cơ quan công an nhận định, thực chất đây là thủ đoạn kéo dài, chiếm đoạt nhiều lần cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng cảnh báo thời điểm cận Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng, chống lừa đảo, cơ quan công an đề nghị, người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp. Người dân không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi; tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền.

Trường hợp người dân có nhu cầu mua bán kim loại quý nên đến trực tiếp các cơ sở, công ty, doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp để được kiểm định, cam kết sản phẩm đúng chất lượng, trọng lượng quy định. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.