Thứ Bảy, 13/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Khởi tố, bắt tạm giam Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa và nhiều cán bộ

Nguyễn Thuấn

13/09/2025, 09:31

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Văn Thi
Ông Nguyễn Văn Thi

Ngày 11/9, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ông Thi bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Cao Tiến Đoan Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam 8 bị can.

Theo đó, các bị can bao gồm: Lê Anh Xuân, Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, (nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa); Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công thương (nguyên Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa); Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn (nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa); Tào Minh Hạnh, (nguyên Giám đốc trung tâm quỹ đất thành phố Thanh Hóa) , Vũ Hoàng Tân, (nguyên cán bộ Trung tâm quỹ đất thành phố Thanh Hóa). Những bị can này bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Lê Anh Xuân và ông Trần Anh Chung
Ông Lê Anh Xuân và ông Trần Anh Chung

Cùng vụ án, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can Trần Tất Hùng – Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn và Lê Thị Phương – Thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 1 về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, ông Hà Văn Hiếu – nhân viên Công ty Đông Á – bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố, bắt ông Cao Tiến Đoan
Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố, bắt ông Cao Tiến Đoan

Cơ quan Cảnh sát điều tra bổ sung Quyết định Khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 218 BLHS. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mua Bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

06:05, 10/11/2023

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mua Bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bắt tạm giam Ngô Thị Tố Nhiên và 2 chuyên viên cao cấp thuộc EVN vì chiếm đoạt “tài liệu mật”

21:00, 30/09/2023

Bắt tạm giam Ngô Thị Tố Nhiên và 2 chuyên viên cao cấp thuộc EVN vì chiếm đoạt “tài liệu mật”

Từ khóa:

Cao Tiến Đoan khởi tố lợi dụng chức vụ Thanh Hóa

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ hai trong tháng Chín

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ hai trong tháng Chín

Sáng ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ hai trong tháng Chín. Phiên họp này nhằm thảo luận và cho ý kiến đối với 10 dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi)

Chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 49 (đợt 2), cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi)...

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phát triển dư địa hợp tác với các địa phương Australia

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phát triển dư địa hợp tác với các địa phương Australia

Tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn, ông Trần Lưu Quang, Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết với tư cách là trung tâm kinh tế phát triển năng động hàng đầu của Việt Nam, thành phố sẽ là một trong những trọng điểm triển khai các kế hoạch hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia...

Thủ tướng yêu cầu tài khóa “chia lửa” với chính sách tiền tệ để giữ ổn định vĩ mô

Thủ tướng yêu cầu tài khóa “chia lửa” với chính sách tiền tệ để giữ ổn định vĩ mô

Trong bối cảnh kinh tế đối diện nhiều sức ép từ bên ngoài, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần tận dụng dư địa tài khóa để hỗ trợ chính sách tiền tệ. Song song, chính sách tiền tệ phải tập trung ưu tiên ổn định tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và hạn chế rủi ro...

Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Phòng ngừa rủi ro lừa đảo trực tuyến với bảo hiểm an ninh mạng

Tài chính

2

Hơn 13 triệu USD phòng, chống sa mạc hóa ven biển Quảng Trị

Kinh tế xanh

3

Bộ Xây dựng kiểm tra tình hình phát triển nhà ở xã hội tại Phú Thọ

Bất động sản

4

Lào Cai đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Hạ tầng

5

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi)

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: