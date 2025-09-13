Khởi tố, bắt tạm giam Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa và nhiều cán bộ

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 11/9, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ông Thi bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Cao Tiến Đoan Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam 8 bị can.

Theo đó, các bị can bao gồm: Lê Anh Xuân, Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, (nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa); Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công thương (nguyên Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa); Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn (nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa); Tào Minh Hạnh, (nguyên Giám đốc trung tâm quỹ đất thành phố Thanh Hóa) , Vũ Hoàng Tân, (nguyên cán bộ Trung tâm quỹ đất thành phố Thanh Hóa). Những bị can này bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Lê Anh Xuân và ông Trần Anh Chung

Cùng vụ án, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can Trần Tất Hùng – Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn và Lê Thị Phương – Thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 1 về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, ông Hà Văn Hiếu – nhân viên Công ty Đông Á – bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố, bắt ông Cao Tiến Đoan

Cơ quan Cảnh sát điều tra bổ sung Quyết định Khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 218 BLHS. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.