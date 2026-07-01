TMS bị phạt 550 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 346/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Transimex (mã TMS-HOSE) với số tiền phạt lên tới 550 triệu đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu TMS trên TradingView.

Trong đó, mức phạt nặng nhất là 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Cụ thể: tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, Công ty ghi nhận các giá trị giao dịch với Công ty cổ phần Transimex Logistics, Công ty cổ phần Cảng Transimex sai lệch so với nội dung ghi nhận về các giá trị giao dịch của Công ty với Công ty cổ phần Transimex Logistics, Công ty cổ phần Cảng Transimex tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán; tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, Công ty ghi nhận các giá trị giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics, Công ty cổ phần Cảng Mipec, Công ty cổ phần Transimex Shipping sai lệch so với nội dung ghi nhận về các giá trị giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics, Công ty cổ phần Cảng Mipec, Công ty cổ phần Transimex Shipping tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán.

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cho biết áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với TMS là buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 9 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Mức phạt tiếp theo là 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Cụ thể: trong năm 2024, năm 2025, từ ngày 01/01/2026 đến ngày 20/05/2026, Công ty phát sinh giao dịch cung cấp dịch vụ, sử dụng dịch vụ, cho thuê tài sản với các công ty có liên quan đến người nội bộ Công ty cổ phần Transimex, các giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo thẩm quyền trước khi ký hợp đồng.

Phạt 92,5 triệu đồng đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Cụ thể: công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử của Công ty, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 24 giờ kể ngày Công ty không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (ngày 27/01/2026); Công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với một số tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Phạt 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn báo cáo theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Cụ thể: công ty chậm báo cáo từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với văn bản thông báo kèm theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày 29/01/2026) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông.

Cuối cùng là mức phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Cụ thể: công ty không trình bày đầy đủ số liệu, giá trị giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 và 2025 theo quy định tại mục 2.VII mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh, TMS ghi nhận doanh thu tăng 11% lên gần 790 tỷ đồng; lợi nhuận thuần tăng 17,19% lên gần 113 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 13,51% đạt 97,8 tỷ đồng. TMS cho biết lợi nhuận tăng là do doanh thu và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đều tăng.