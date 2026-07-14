PNJ bất ngờ đảo chiều ngoạn mục: Cổ phiếu kịch trần sau chuỗi ngày bốc hơi gần một nửa giá trị

Cuối phiên giao dịch 14/7, thị giá PNJ bật tăng kịch trần về vùng giá 46.900 đồng/cổ phiếu với gần 12 triệu cổ phiếu sang tay.

Diễn biến cổ phiếu PNJ bật tăng kịch trần sau chuỗi ngày lao dốc.

Trong khi thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh mạnh, cổ phiếu Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) bất ngờ kịch trần sau chuỗi ngày lao dốc do khủng hoảng niềm tin về vụ buôn lậu kim cương.

Cuối phiên giao dịch 14/7, thị giá PNJ bật tăng kịch trần về vùng giá 46.900 đồng/cổ phiếu với gần 12 triệu cổ phiếu sang tay.

Đà phục hồi xuất hiện sau giai đoạn cổ phiếu lao dốc về vùng giá thấp nhất trong khoảng 15 tháng. Dù vậy, nếu so với đỉnh lịch sử gần 85.000 đồng/cổ phiếu (đã điều chỉnh) thiết lập vào cuối tháng 1/2026, thị giá PNJ hiện vẫn thấp hơn gần 50%, đồng nghĩa doanh nghiệp đã đánh mất gần một nửa vốn hóa chỉ trong chưa đầy nửa năm.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu cũng khiến các tổ chức phân tích phải điều chỉnh quan điểm. Mới đây, Chứng khoán Vietcap đã hạ gần một nửa giá mục tiêu dành cho PNJ xuống còn 46.500 đồng/cổ phiếu, gần sát với mức thị giá hiện nay.

Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có liên quan đến cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiểm định PNJ (P-Lab) - công ty con do PNJ sở hữu 100%, hoạt động trong lĩnh vực kiểm định và cấp giấy chứng nhận đối với kim cương, đá quý và vàng.

Trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư bị ảnh hưởng, ban lãnh đạo PNJ đã có động thái phát tín hiệu đồng hành cùng doanh nghiệp. Theo thông báo ngày 11/7, Tổng Giám đốc Phan Quốc Công đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PNJ nhằm mục đích đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/7 đến 14/8.

Đáng chú ý, kể từ khi đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc vào tháng 4/2026, ông Phan Quốc Công chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PNJ nào. Vì vậy, kế hoạch mua vào lần này được xem là động thái thể hiện niềm tin của lãnh đạo đối với triển vọng doanh nghiệp trong giai đoạn nhiều biến động. Trước giao dịch đăng ký của ông Phan Quốc Công, em trai Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cũng đã thực hiện mua vào cổ phiếu PNJ.

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ từ 2025 đến nay.

Song song với giao dịch của Tổng Giám đốc, PNJ cũng triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ nhằm hỗ trợ giá cổ phiếu. Hai động thái diễn ra trong bối cảnh mã PNJ liên tục chịu áp lực bán mạnh sau khi vụ việc liên quan đến cựu lãnh đạo P-Lab được công bố.

Trước đó, theo cơ quan điều tra, Giám đốc kiểm định của P-lab (công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn) đã cấu kết với đường dây buôn lậu bên ngoài, lợi dụng thẩm quyền và uy tín của P-lab để cấp giấy chứng nhận chất lượng, hợp thức hóa nguồn gốc cho khoảng 28.000 viên kim cương nhập lậu trước khi tung ra thị trường.

P-lab là đơn vị kiểm định trang sức, đá quý độc lập, cung cấp dịch vụ cho PNJ, khách hàng cá nhân và các bên thứ ba, đạt chuẩn quốc tế (ISO 17025) với hệ thống máy móc hiện đại. Ban điều hành P-lab vận hành độc lập về chuyên môn, không phụ thuộc trực tiếp vào công ty mẹ, nhưng vẫn chịu sự kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của PNJ.

Sau sự việc, HĐQT đã bổ sung 2 thành viên độc lập đại diện giám sát tại P-lab.

PNJ nhiều lần khẳng định các sai phạm được cơ quan điều tra đề cập là trách nhiệm của cá nhân, không phản ánh hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Sau khi vụ việc phát sinh, Hội đồng quản trị đã thành lập tổ giám sát đặc biệt để tăng cường kiểm soát hoạt động tại P-Lab. Tuy nhiên, những cam kết từ doanh nghiệp vẫn chưa đủ để xoa dịu tâm lý thị trường khi nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết doanh thu và lợi nhuận sau thuế Q2/2026 vẫn tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ, với mảng bán lẻ trang sức tăng trưởng dương và biên lợi nhuận gộp giữ theo kế hoạch.

PNJ giữ nguyên mục tiêu kinh doanh cả năm doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng và tin tưởng nền tảng thương hiệu, hệ thống bán lẻ và năng lực vận hành sẽ giúp giảm thiểu tác động từ sự việc.

Cập nhật quan điểm về PNJ, Chứng khoán KBSV cho rằng rủi ro trước mắt của sự việc chủ yếu nằm ở uy tín thương hiệu và tâm lý người tiêu dùng hơn là tác động tài chính trực tiếp.

SSI Research cho rằng nếu có tác động đáng kể từ hoạt động bán lại kim cương của khách hàng, tác động đó nhiều khả năng sẽ phản ánh rõ hơn vào kết quả kinh doanh Q3/2026 thay vì Q2/2026. Trên cơ sở đó, SSI dự báo doanh thu bán lẻ của PNJ có thể chịu ảnh hưởng nhất định trong ngắn hạn.

Do đó, SSI Research giảm dự báo lợi nhuận sau thuế 2026 xuống 3.333 tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ) từ mức dự báo trước đó là 3.569 tỷ đồng (+26%). Mặc dù mức điều chỉnh lợi nhuận không lớn, trọng tâm của thị trường hiện đã chuyển từ rủi ro lợi nhuận sang rủi ro niềm tin. SSI Research tạm thời đưa PNJ vào diện xem xét lại cho đến khi có thêm thông tin từ cơ quan chức năng và doanh nghiệp.