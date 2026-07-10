Chứng khoán Kafi chính thức trở thành công ty đại chúng

Ông Trịnh Thanh Cần, Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị Kafi cho biết: Việc trở thành công ty đại chúng không chỉ là sự thay đổi về pháp lý, mà còn thể hiện cam kết của Kafi trong việc chuẩn hóa quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành và củng cố niềm tin của khách hàng, cổ đông, đối tác.
Trong những năm qua, Kafi đã đầu tư mạnh vào hệ thống quản trị, hạ tầng công nghệ và năng lực vận hành. Doanh nghiệp đồng thời định hướng phát triển theo mô hình Wealthtech Platform, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tài chính dành cho khách hàng cá nhân, tổ chức và đối tác.
Kết thúc quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 1.003 tỷ đồng, tăng 164,5% so với cùng kỳ. Năm 2026, Kafi đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 129% so với năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 34%, tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động.
Trước đó, Kafi đã trình cổ đông phương án phát hành 125 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương đương khoảng 16,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ 70% cho hoạt động cho vay ký quỹ và 30% cho hoạt động tự doanh. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Bên cạnh đó, Kafi cũng có kế hoạch phát hành khoảng 3,75 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với mục tiêu giữ chân nhân sự và tăng cường nguồn lực phát triển dài hạn.
Trong giai đoạn tiếp theo, Kafi sẽ tiếp tục củng cố hệ thống quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công bố thông tin, hoàn thiện cơ chế kiểm soát nội bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hướng tới phát triển bền vững trên thị trường tài chính.
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