CII điều chỉnh phương án sử dụng vốn trái phiếu CII425002

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) vừa công bố báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi CII425002.
Theo phương án trước đó, CII đã huy động được 2.500 tỷ - trong đó số tiền huy động cho dự án là 2.500 tỷ. CII dự kiến dùng 2.100 tỷ vào góp vốn vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận để đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; 400 tỷ còn lại được sử dụng Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Thời gian thực hiện dự án là quý 1,2/2026.
Tuy nhiên, CII điều chỉnh phương án sử dụng vốn cụ thể như sau: dùng 1.151 tỷ góp vốn vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận để đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; 1.049 tỷ đồng để Hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; Cuối cùng là dùng 300 tỷ góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest). Thời gian thực hiện từ quý 2-3/2026.
CII cho biết tổng giá trị thay đổi phương án sử dụng vốn là 949 tỷ đồng và tỷ lệ thay đổi phương án là 37,96%.
Về lý do thay đổi, theo Điều 23 Hợp đồng BOT số 60/HĐ.BOT-CĐBVN ngày 08/12/2025, tỷ suất lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư là 11,77%/năm. Tuy nhiên, theo Điểm c Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 312/2025/NĐ-CP, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chỉ được tính kể từ thời điểm Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương - Mỹ Thuận (Dự Án) được cơ quan có thẩm quyền cho phép đưa vào vận hành, khai thác.
Do đó, việc góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp dự án trong giai đoạn thi công sẽ không mang lại lợi nhuận phát sinh cho CII. Trong khi đó, nếu CII góp vốn vào doanh nghiệp dự án theo hình thức hợp tác kinh doanh (BCC) thì CII sẽ được tính lợi nhuận phát sinh trên vốn BCC thực góp kể từ ngày góp vốn.
Trên cơ sở nêu trên, CII đề xuất điều chỉnh giảm phần vốn góp trực tiếp vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận và tăng giá trị hợp tác kinh doanh (BCC) với doanh nghiệp dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chủ động quản trị dòng tiền và tối ưu chi phí vốn trong giai đoạn xây dựng.
Đồng thời, công ty dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động đầu tư, phát triển dự án/dự án mới trong nhóm công ty thuộc CII.
Xét trên cơ sở so với cùng kỳ, tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại so với quý 1/2026 (+54% so với cùng kỳ) nhưng vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể so với tốc độ ghi nhận trong 3 quý đầu năm 2025.
Theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả nợ ngân hàng, trả nợ CTCP Vật liệu Xây dựng DIC và CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông; tuy nhiên, ngày 31/03/2025, công ty đã sử dụng hơn 95 tỷ đồng trong tổng số hơn 288,4 tỷ đồng thu được để trả nợ cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (thanh toán tiền mua căn hộ chung cư A2-1 Chí Linh) nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.
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