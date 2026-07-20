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Đã có 97 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 2/2026, mức tăng thấp nhất trong 5 quý gần đây

T Thu Minh

Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 17,5% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng thấp nhất trong 5 quý gần đây...

Đã có 97 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 2/2026, mức tăng thấp nhất trong 5 quý gần đây

Tính đến ngày 19/7/2026, đã có 97/1.521 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết (đại diện 13,8% vốn hóa toàn thị trường) công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026. Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 17,5% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng thấp nhất trong 5 quý gần đây, theo dữ liệu từ FiinTrade. 

Đà tăng trưởng lợi nhuận chậm lại chủ yếu đến từ nhóm phi tài chính, với lợi nhuận sau thuế tăng 22,0% so với cùng kỳ, thấp nhất kể từ quý 2/2025. Áp lực giảm tốc tập trung ở nhóm công nghệ thông tin, khi FPT ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 6,2% do không còn hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Telecom vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh đó, nhóm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp cũng suy giảm, chủ yếu do ACV ghi nhận doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi giảm khi lượng tiền mặt được ưu tiên cho hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí là điểm sáng khi 3/12 doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh (đại diện 81,5% vốn hóa ngành) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 210,7% so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu đến từ nền so sánh thấp và diễn biến tích cực tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

Đối với nhóm tài chính, 7/28 ngân hàng (đại diện 17,6% vốn hóa ngành) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 22,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả này chưa phản ánh đầy đủ xu hướng của toàn ngành do mẫu công bố hiện chủ yếu là các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, gồm ABB, BVB, NVB, TPB, VBB, VPB và STB.

Trong đó, nổi bật là BVB với mức tăng 2.098,6%, VBB tăng 181,6%, NVB tăng 61,8% và ABB tăng 48,1%. VPB cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với mức tăng 77,7%. Ngược lại, STB là trường hợp đáng chú ý khi lợi nhuận dự kiến giảm so với cùng kỳ quý thứ ba liên tiếp.

Đối với nhóm dịch vụ tài chính (chủ yếu là các công ty chứng khoán), 13/48 công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận sau thuế tăng 15,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, diễn biến trong ngành có sự phân hóa mạnh. Một số công ty chứng khoán quy mô nhỏ và vừa ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng cao nhờ lãi từ hoạt động tự doanh phục hồi trên nền thấp và dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tiếp tục mở rộng, tiêu biểu như VPX (+293%), ABW (+381%), EVS (+2.563%) và AGR (+158%).

Ở chiều ngược lại, một số công ty chứng khoán có tỷ trọng hoạt động tự doanh lớn hoặc nền lợi nhuận cùng kỳ ở mức cao ghi nhận kết quả kém tích cực, như VIX (-94%), CTS (-91%), UPS (-79%) và BVS (-40%). Điều này khiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chung của toàn ngành chỉ đạt mức khiêm tốn.

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