Đã có 97 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 2/2026, mức tăng thấp nhất trong 5 quý gần đây

Tính đến ngày 19/7/2026, đã có 97/1.521 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết (đại diện 13,8% vốn hóa toàn thị trường) công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026. Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 17,5% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng thấp nhất trong 5 quý gần đây, theo dữ liệu từ FiinTrade.
Đà tăng trưởng lợi nhuận chậm lại chủ yếu đến từ nhóm phi tài chính, với lợi nhuận sau thuế tăng 22,0% so với cùng kỳ, thấp nhất kể từ quý 2/2025. Áp lực giảm tốc tập trung ở nhóm công nghệ thông tin, khi FPT ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 6,2% do không còn hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Telecom vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế từ ngày 1/1/2026.
Bên cạnh đó, nhóm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp cũng suy giảm, chủ yếu do ACV ghi nhận doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi giảm khi lượng tiền mặt được ưu tiên cho hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.
Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí là điểm sáng khi 3/12 doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh (đại diện 81,5% vốn hóa ngành) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 210,7% so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu đến từ nền so sánh thấp và diễn biến tích cực tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ kỹ thuật dầu khí.
Đối với nhóm tài chính, 7/28 ngân hàng (đại diện 17,6% vốn hóa ngành) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 22,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả này chưa phản ánh đầy đủ xu hướng của toàn ngành do mẫu công bố hiện chủ yếu là các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, gồm ABB, BVB, NVB, TPB, VBB, VPB và STB.
Trong đó, nổi bật là BVB với mức tăng 2.098,6%, VBB tăng 181,6%, NVB tăng 61,8% và ABB tăng 48,1%. VPB cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với mức tăng 77,7%. Ngược lại, STB là trường hợp đáng chú ý khi lợi nhuận dự kiến giảm so với cùng kỳ quý thứ ba liên tiếp.
Đối với nhóm dịch vụ tài chính (chủ yếu là các công ty chứng khoán), 13/48 công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận sau thuế tăng 15,2% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, diễn biến trong ngành có sự phân hóa mạnh. Một số công ty chứng khoán quy mô nhỏ và vừa ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng cao nhờ lãi từ hoạt động tự doanh phục hồi trên nền thấp và dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tiếp tục mở rộng, tiêu biểu như VPX (+293%), ABW (+381%), EVS (+2.563%) và AGR (+158%).
Ở chiều ngược lại, một số công ty chứng khoán có tỷ trọng hoạt động tự doanh lớn hoặc nền lợi nhuận cùng kỳ ở mức cao ghi nhận kết quả kém tích cực, như VIX (-94%), CTS (-91%), UPS (-79%) và BVS (-40%). Điều này khiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chung của toàn ngành chỉ đạt mức khiêm tốn.
Tổng dư nợ margin của 27 công ty đã công bố tăng 11% so với quý 1/2026.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm cực mạnh sáng nay khiến VN-Index bốc hơi 1,85%, hoàn toàn xuyên thủng vùng đáy ngắn hạn hồi tháng 6 vừa qua. Số mã đỏ nhiều gấp 7 lần số xanh, trong đó 43% cổ phiếu của VN-Index bốc hơi quá 2% giá trị.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) công bố lợi nhuận trước thuế lên gần 370 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được ghi nhận trong giai đoạn doanh nghiệp chính thức trở thành công ty đại chúng và chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.
KBSV nhận định lãi suất huy động đã ở vùng đỉnh, sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý 3/2026 và có thể giảm nhẹ từ đầu quý 4/2026.
Mức đánh giá xu hướng của VN-Index đã bị hạ xuống mức tiêu cực, phản ánh cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn hiện nay trở nên khó khăn hơn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...