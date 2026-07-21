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Hơn 640 triệu cổ phiếu BVB chính thức niêm yết trên HoSE

M Minh Huy

Hơn 640 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 13.100 đồng/cổ phiếu...

Ban lãnh đạo NHNN Khu vực 2, Ban lãnh đạo HoSE, Công ty chứng khoán Vietcap cùng chứng kiến nghi thức đánh cồng của BVBank - Ảnh: BVBank
Ban lãnh đạo NHNN Khu vực 2, Ban lãnh đạo HoSE, Công ty chứng khoán Vietcap cùng chứng kiến nghi thức đánh cồng của BVBank - Ảnh: BVBank

Ngày 21/7, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) chính thức niêm yết hơn 640 triệu cổ phiếu BVB trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE). Trong ngày chào sàn, giá tham chiếu của cổ phiếu BVB là 13.100 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản ổn định.

Việc niêm yết trên HoSE đánh dấu bước phát triển mới của BVBank, đồng thời tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động.

Đại diện lãnh đạo BVBank cho biết việc hơn 640 triệu cổ phiếu BVB chính thức giao dịch trên HoSE sẽ giúp ngân hàng mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư và các nguồn vốn trên thị trường. Trong thời gian tới, BVBank tiếp tục theo đuổi định hướng ngân hàng bán lẻ với bốn trụ cột gồm số hóa toàn diện, tập trung vào danh mục kinh doanh cốt lõi, củng cố năng lực tài chính và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính.

Theo BVBank, chiến lược này được triển khai trên cơ sở lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển hệ sinh thái số và theo đuổi định hướng tăng trưởng có chọn lọc nhằm cân bằng giữa mở rộng quy mô và an toàn hoạt động.

Cùng với việc niêm yết trên HoSE, BVBank cho biết ngân hàng đang tiếp tục củng cố nền tảng hoạt động thông qua tăng vốn, cải thiện xếp hạng tín nhiệm và duy trì đà tăng trưởng kinh doanh.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho ngân hàng tăng vốn điều lệ tối đa thêm 3.504 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành (IDR) dài hạn của BVBank ở mức B+ với triển vọng “ổn định”.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 cảu BVBank ghi nhận tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng dự kiến đạt khoảng 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành khoảng 70% kế hoạch năm.

Theo đại diện BVBank, việc niêm yết trên HoSE cùng các nền tảng về vốn, quản trị và kết quả kinh doanh được kỳ vọng sẽ hỗ trợ ngân hàng trong quá trình triển khai chiến lược phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.

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