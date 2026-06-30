Ngân hàng Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đánh giá mức B+ với triển vọng “Ổn định”, bước tiến quan trọng chiến lược phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế đầy biến động…

BVBank được Fitch Ratings xếp hạng B+, hướng đến hành trình phát triển bền vững - Ảnh minh họa.

Fitch Ratings đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm của BVBank vào ngày 26/6/2026, nhấn mạnh vào ba yếu tố chính: khả năng thanh khoản an toàn và quản trị rủi ro chặt chẽ, chiến lược số hóa hiệu quả, và năng lực vốn được củng cố. Cụ thể, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi (LDR) của BVBank duy trì ở mức 80% vào cuối quý 1/2026, thuộc nhóm thấp nhất trong số các ngân hàng cùng quy mô. Điều này cho thấy khả năng quản trị nguồn vốn an toàn của BVBank, cùng với danh mục cho vay có tài sản đảm bảo tốt và tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản (LTV) ở mức vừa phải.

Ngoài ra, chiến lược số hóa của BVBank cũng được đánh giá cao khi ngân hàng đã chuyển mình thành một tổ chức vận hành bởi công nghệ số. Hệ sinh thái số của BVBank đã trở thành động cơ tăng trưởng chính, với quy mô khách hàng mở rộng mạnh mẽ.

Trong ba tháng đầu năm, số lượng khách hàng mới trên kênh số tăng trưởng 27%, minh chứng cho sự thành công của chiến lược này. Fitch dự báo việc mở rộng phân khúc khách hàng bán lẻ và đầu tư vào chuyển đổi số sẽ giúp BVBank tối ưu hóa chi phí hoạt động và cải thiện khả năng sinh lời.

Triển vọng “Ổn định” của BVBank còn được củng cố bởi kế hoạch tăng vốn 3.504 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần, nâng tổng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng. Động thái này không chỉ tăng cường tỷ lệ an toàn vốn mà còn tạo bộ đệm vững chắc để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng tín dụng dài hạn từ 16% đến 18% mỗi năm.

Một điểm sáng khác là BVBank được hưởng lợi từ triển vọng vĩ mô thuận lợi của Việt Nam. Nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ với dòng vốn FDI ổn định và hoạt động xuất khẩu tăng trưởng, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho các ngân hàng. Việc được xếp hạng tín nhiệm bởi Fitch giúp BVBank gia tăng uy tín trong mắt nhà đầu tư, đối tác và khách hàng, đồng thời nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường vốn.

Kết quả xếp hạng B+ từ Fitch Ratings không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực của BVBank trong việc duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho ngân hàng trong tương lai. Với nền tảng tài chính vững chắc và chiến lược phát triển rõ ràng, BVBank đang trên đà trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, sẵn sàng đối mặt với những thách thức và nắm bắt cơ hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.