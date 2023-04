Không có nhà đầu tư đăng ký, VNPost thoái vốn bất thành tại LienVietPostBank

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LienVietPostBank (mã LPB-HOSE) do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu vào ngày 21/4/2023. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 14/4/2023) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần của công ty.



Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-SGDHN ngày 14/03/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu vào ngày 21/4/2023.

Trước đó, dự kiến vào ngày 21/4 tới, cổ đông lớn duy nhất của LienVietPostBank là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sẽ bán đấu giá hơn 140,5 triệu cổ phần tại ngân hàng với giá khởi điểm 22.908 đồng/cổ phiếu.



Ước tính ở mức giá bán này, VNPost sẽ thu về khoảng 3.218 tỷ đồng nếu phiên đấu giá diễn ra thành công.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/4, thị giá cổ phiếu LPB giảm còn 14.400 đồng/cp và thấp hơn 38% so với mức giá khởi điểm được VNPost đề ra.

Như vậy, đây không phải là lần đầu đầu VNPost thất bại trong thoái vốn tại LienVietPostBank. Trước đó vào ngày 23/2/2022, VNPost cũng chào bán đấu giá hơn 122 triệu cổ phiếu LPB với giá khởi điểm 28.930 đồng/cổ phiếu.



Phiên đấu giá diễn ra không thành công khi hết hạn đăng ký mua cổ phần (từ ngày 25/1 đến ngày 16/2) chỉ có 7 nhà đầu tư là cá nhân trong nước đăng ký mua tổng cộng 800 cổ phần LPB do VNPost, tương đương số tiền tối thiểu thu về là hơn 23 tỷ đồng.

Mới đây, công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) thêm 14,2% lên 16.900 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "khả quan".

Theo VCSC, giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ (1) mức tăng tổng cộng 12,5% trong dự báo cho lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2023-2027 và (2) giảm giả định chi phí vốn chủ sở hữu của LPB từ 16,6% xuống 16,4% do cập nhật hệ số beta.

Ngoài ra, VCSC nâng dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 thêm 5,6%, lên 5,1 nghìn tỷ đồng (+13,1% YoY), chủ yếu nhờ (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 4,0% do điều chỉnh tăng 14 điểm cơ bản trong dự báo NIM và (2) giảm 9,5% chi phí HĐKD (OPEX), mức tăng của lợi nhuận sau thuế cũng đã bị giảm bớt một phần bởi (1) thu nhập phí ròng (NFI) giảm 16,2% (bao gồm cả thu nhập từ giao dịch ngoại hối) do chúng tôi điều chỉnh giả định về phí bancassurance ứng trước của LPB và (2) chi phí dự phòng tăng 19,2% do giả định thận trọng hơn về chất lượng tài sản.