Không công bố thông tin theo quy định, DP2, SVC và HPM bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (mã DP2-UpCoM); Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC-HOSE) và Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (mã HPM-UPCoM) do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (mã DP2-UpCoM) bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu như: Giải trình ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã kiểm toán, Giải trình chênh lệch BCTC Quý I năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch BCTC Quý II năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái,



Giải trình ý kiến kiểm toán tại BCTC soát xét bán niên 2021, Giải trình chênh lệch BCTC quý III năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch BCTC quý IV năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch BCTC năm 2021 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm ngoái



Giải trình chênh lệch BCTC Quý I năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109113 thay đổi lần thứ 15 ngày 16/11/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/DPTƯ2 ngày 01/4/2022 hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Giải trình liên quan đến BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét, Báo cáo thường niên năm 2020, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4/2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Tiếp đến, Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE) bị phạt tổng cộng 210 triệu đồng - trong đó có 85 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 16 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân là công ty bán cổ phiếu quỹ mà không báo cáo UBCKNN (Ngày 10/12/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Công ty) đã công bố thông tin về việc bán 20.066 cổ phiếu quỹ theo công văn số 254/CV-SVC ngày 10/12/2021 (kèm theo Thông báo số 253/TBSVC ngày 10/12/2021 và Nghị quyết HĐQT số 48/NQ-HĐQT-SVC ngày 10/12/2021).



Ngày 21/01/2022, Công ty đã công bố thông tin về thay đổi số cổ phiếu đang lưu hành (sau khi bán 9.566 cổ phiếu quỹ) theo Công bố thông tin số 19/CV-SVC ngày 21/01/2022. Tuy nhiên, UBCKNN không nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán số cổ phiếu quỹ nêu trên của Công ty).

Phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (mã HPM-UPCoM) bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: HPM không công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021; Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;



Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Giải trình chênh lệch 10% Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2020; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán, chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2021;



Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế, ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2021; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;



Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022 và Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/HĐQT ngày 15/02/2022 về thay đổi người đại diện theo pháp luật.