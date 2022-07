Không để xảy ra tiêu cực trong tặng quà cho người có công dịp 27/7

Thực hiện Quyết định số 754/QĐ-CTN ngày 29/6/2022 của Chủ tịch nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 2312/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mỗi người chỉ nhận 1 suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 2 mức quà thì nhận 1 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 1 suất quà với mức đó.

Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân còn sống được nhận 1 suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống, đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà thì người đó được nhận thêm 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà thì cử một người để nhận 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 1 suất quà.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lưu ý, quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền. Việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước ngày Thương binh - Liệt sĩ không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do Ngân sách Trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cho các địa phương.

Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.

Căn cứ đối tượng nhận quà ngày Thương binh - Liệt sĩ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ gốc của đối tượng kiểm tra, đối chiếu, phê duyệt danh sách đối tượng nhận quà ngày Thương binh - Liệt sĩ, gửi danh sách đã được phê duyệt về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện.

Theo Quyết định số 754/QĐ-CTN ngày 29/6/2022 của Chủ tịch nước, có hai mức quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ là 600.000 đồng và 300.000 đồng.