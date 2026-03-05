Cổ phiếu dầu khí, hóa chất bị bán tháo, khối ngoại xả ròng đột biến hơn 3.200 tỷ

Thành quả phục hồi đã bị xóa sạch trong phiên chiều nay, VN-Index từ đỉnh cao tăng 30,7 điểm lao dốc thành giảm 9,76 điểm. Đồng loạt các cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng, dầu khí bị bán tháo dữ dội, một số chạm sàn.

Chỉ số kết phiên tuy giảm nhẹ 0,54% so với tham chiếu nhưng tới gần một nửa rổ VN30 (13 mã) giảm quá 1%. GAS, PLX, GVR đồng loạt giảm sàn trong khi VJC, MWG, VRE, STB, VNM, BID giảm từ 2% tới 4% giá trị. Nhiều mã trong số này thuộc Top 10 vốn hóa của VN-Index.

May mắn cho chỉ số là VIC vẫn tăng 5,91%, VHM tăng 1,6%, VPL tăng 1,62%. Riêng 3 cổ phiếu này đã đem về gần 18 điểm, trong đó VIC đóng góp 16 điểm. Rổ VN30 kết phiên với 7 mã tăng/22 mã giảm, kém hơn đáng kể so với buổi sáng (17 mã tăng/13 mã giảm). Thống kê có tới 27 cổ phiếu của rổ tụt giá so với phiên sáng, đồng thời thanh khoản rổ này buổi chiều tăng nhẹ 5,3%, cho thấy dòng tiền mua không mạnh.

GAS vẫn có thêm 30 phút đầu tiên buổi chiều phục hồi khá tốt, với giảm co lại còn -1,4% so với tham chiếu. Tuy nhiên toàn thời gian còn lại lực bán tăng vọt đẩy giá xuống tận mức sàn trong đợt ATC. PLX cũng tương tự, từ đỉnh cao lúc 1h30 bổ nhào xuống giá sàn. Loạt cổ phiếu dầu khí khác cũng có thời điểm tương tự. Có vẻ như các nhà đầu cơ đồng loạt xả hàng cùng một giờ. BSR giảm 5,94%, PVD giảm 6,11%, PVT giảm 2,21%, PVC giảm 8,26%, PVS giảm 1,92%...

Cùng với các mã dầu khí, nhóm phân bón, hóa chất, cao su cũng lao dốc cả loạt: GVR chạm sàn, PHR giảm 5,92%, DPR giảm 5,24%, DCM giảm 4,6%... Hiện tượng bán đồng loạt cùng một thời điểm cho thấy sự đồng nhất về dòng tiền nhóm ngành rất rõ. Nhiều mã trong số này đạt biên lợi nhuận cực cao như BSR tăng gần 64% trong 12 phiên gần nhất trước hôm nay. Nếu tính từ đáy tháng 12/2025, BSR đã tăng 180%. PLX trong 10 phiên gần nhất cũng tăng 34,4%, GAS tăng gần 27%...

Mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu dầu khí tới VN-Index thực ra không mạnh. Duy nhất GAS là ảnh hưởng nhiều vì vốn hóa thuộc Top 10 của chỉ số. GAS và PLX lấy đi khoảng 5,5 điểm. Cổ phiếu ngân hàng hôm nay cũng kém, nhưng may mắn là ít cổ phiếu giảm sâu. Yếu nhất nhóm là STB giảm 2,7%, BID giảm 2,63%, HDB giảm 1,52%, TPB giảm 1,45%, trong đó ảnh hưởng chính là tới VN30-Index khiến chỉ số này giảm 0,7%. BID là mã duy nhất thuộc Top 10 vốn hóa giảm đáng kể.

Ảnh hưởng của nhóm blue-chips cũng có tác động nhất định đến không khí giao dịch chung, nhưng không quá mạnh. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 153 mã tăng/185 mã giảm (phiên sáng 207 mã tăng/126 mã giảm). Tuy nhiên mặt bằng giá thì thấp đi rõ rệt. Có 108 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% trong khi buổi sáng là 73 mã.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chỉ sót lại các mã "họ Vin" là xanh.

Sức ép lộ rõ ở loạt cổ phiếu giảm sâu nhất và thanh khoản rất lớn ngoài dầu khí, phân bón, cao su: VIX giảm 2,84%, MWG giảm 4,05%, HAH giảm 5,07%, DXG giảm 3,09%, PNJ giảm 4,05%, TCX giảm 3,23%, GMD giảm 2,15%... thanh khoản đều trên 200 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Ngay cả nhóm cổ phiếu rất mạnh buổi sáng là chứng khoán cũng chịu tác động. Một số quay đầu giảm xuống dưới tham chiếu như HCM, VCI, VIX, TCX, VPX. Số khác co hẹp mức tăng đáng kể: Buổi sáng nhóm này có tới 20 mã tăng từ 3% trở lên và 13 mã tăng trong khoảng 1% tới 3% thì đóng cửa chỉ còn 6 mã tăng vượt 3%.

Ở nhóm tăng giá, 74 cổ phiếu còn tăng trên 1% thì giao dịch chủ yếu tập trung tại 20 mã hàng đầu, những cổ phiếu đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm này xuất hiện biên độ lùi giá đáng kể, như GEL lùi 3,78% so với đỉnh, còn tăng 2,89%; GEX lùi 4,13%, còn tăng 2,57%; VCG lùi 3,43%, còn tăng 2,87%; KDH lùi 2,55%, còn tăng 1,9%; CII lùi 2,7%, còn tăng 2,86%. Các cổ phiếu này đều có thanh khoản rất cao vượt 200 tỷ đồng mỗi mã. Một mặt thanh khoản cao và giá còn xanh xác nhận có dòng tiền nâng đỡ tốt. Mặt khác, biên độ lùi giá quá rộng phản ánh áp lực bán tại vùng giá cao đã phát huy tác động.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng là một nhân tố “bất ổn” phiên này. Chiều nay khối ngoại xả cực mạnh 3.517 tỷ đồng, tăng 30% so với phiên sáng và mức ròng -1.860 tỷ đồng, sau khi đã bán ròng 1.265 tỷ đồng trước đó. Tổng giá trị bán ròng phiên này ở HoSE vọt lên 3.124 tỷ đồng, cao kỷ lục kể từ đầu tháng 9/2025. Nếu tính cả HNX và UpCOM, tổng giá trị bán ròng của khối ngoại đạt hơn 3.200 tỷ.

Các cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất là FPT -573,8 tỷ, HPG -289,7 tỷ, VHM -225,9 tỷ, SSI -185,3 tỷ, PVD -140,3 tỷ, MWG -138,4 tỷ, SHB -111,7 tỷ. Phía mua ròng có KDH +123,4 tỷ, DPM +67 tỷ.