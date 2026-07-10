Không sắp xếp đồng loạt xã, phường chưa đạt chuẩn

Theo định hướng, việc sắp xếp, điều chỉnh, tổ chức lại cấp xã, phường không phải là một đợt sắp xếp đồng loạt, mà tùy vào điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa bàn, từng địa phương...

Ảnh minh họa.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành Nội vụ ngày 9/7, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết vừa qua, dư luận và các địa phương rất quan tâm đến vấn đề có tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh, tổ chức lại cấp xã, phường hay không.

Theo ông Tuấn, nội dung này đã được báo cáo Đảng ủy Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị, và dự kiến trình Hội nghị Trung ương 3 tới đây để xem xét, cho chủ trương. "Việc sắp xếp các xã, phường sẽ được Trung ương trao đổi, thảo luận, nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi kết luận để triển khai, thực hiện", ông Tuấn thông tin.

Thực tế, trong quá trình tổng hợp ý kiến của các địa phương, và sau thời điểm tổ chức Hội nghị sơ kết toàn quốc về mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp vừa qua, Bộ Nội vụ đã chủ động nghiên cứu vấn đề này. Ngay sau khi Trung ương có kết luận, Bộ sẽ tham mưu Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời để các địa phương triển khai thực hiện.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ). Ảnh: Tống Giáp.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, tại các cuộc họp và chỉ đạo gần đây, Trung ương đã có ý kiến về việc nghiên cứu sắp xếp đối với một số đơn vị hành chính cấp xã có quy mô nhỏ, thiếu dư địa phát triển, chưa đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, định hướng việc nghiên cứu hình thành các xã, phường hạt nhân, trọng điểm.

Trong danh sách 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, ông Phan Trung Tuấn cho biết sẽ có những trường hợp thuộc diện đặc thù liên quan đến biên giới, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, địa hình phức tạp, có các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa.

“Do vậy, có rất nhiều đơn vị trong danh sách trên có thể không thuộc trường hợp sắp xếp như giai đoạn 2023-2025. Còn lại, các đơn vị nhỏ lẻ, chưa đủ tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, quy mô dân số thì các địa phương có thể chủ động nghiên cứu điều chỉnh theo quy định”, ông Tuấn thông tin.

Sau khi Trung ương có kết luận, Bộ Nội vụ sẽ lấy ý kiến địa phương và báo cáo Chính phủ hướng dẫn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương.

Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương cho biết theo định hướng bước đầu của Trung ương, đây sẽ không phải là một đợt sắp xếp đồng loạt, mà tùy vào điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa bàn, từng địa phương có thể đề xuất cụ thể.

Bên cạnh đó, cấp có thẩm quyền đã định hướng sẽ xây dựng các xã, phường hạt nhân, trọng điểm để hình thành cực tăng trưởng mới của các tỉnh, thành phố.

Theo định hướng này, đối với những đô thị lớn, sẽ nghiên cứu mô hình các phường có quy mô dân số lớn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và quản trị đô thị.

Vì vậy, các địa phương cần chủ động rà soát hiện trạng đơn vị hành chính, đánh giá quy mô dân số, diện tích tự nhiên cũng như điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn; đồng thời nghiên cứu các phương án điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Trên cơ sở đó, khi Trung ương có kết luận và Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn, các địa phương sẽ có đầy đủ căn cứ để đề xuất phương án cụ thể, bảo đảm việc điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương