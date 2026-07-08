Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố

Việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại, nhằm bảo đảm quyền lợi của các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp đơn vị ở cơ sở....

Đảm bảo quyền lợi cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp. Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại.

Hướng dẫn nhằm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Văn bản số 6435/VPCP-TCCV ngày 3/7 của Văn phòng Chính phủ về giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP.

Đồng thời, căn cứ quy định về chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Theo đó, đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện việc giải quyết chính sách theo đúng quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Kết quả thực hiện báo cáo về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 30/7/2026 để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đối với các trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ, nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, các địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách để chủ động ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo thẩm quyền. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp (số liệu dự kiến gửi về trước ngày 30/7/2026).

Theo Nghị định 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người, gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư Chi bộ; Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đã quy định sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố nghỉ ngay kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng các chế độ sau:

Đối với người có dưới 5 năm công tác, được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm.

Với người có từ đủ 5 năm công tác trở lên, và có tuổi đời còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu: Được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm.

Trường hợp người có từ đủ 5 năm công tác trở lên, và có tuổi đời từ đủ 5 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu: Được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với 60 tháng; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm.

Ngoài ra, tất cả các trường hợp nêu trên đều được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 nên được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, thì được hưởng các chế độ tương tự như trên. Tuy nhiên, tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là tiền lương tháng liền kề của chức danh cán bộ, công chức cấp xã trước khi được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.

Việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại, nhằm bảo đảm quyền lợi của các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp đơn vị ở cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện để các địa phương triển khai đồng bộ các quy định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.