Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố
TThu Hằng
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Việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại, nhằm bảo đảm quyền lợi của các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp đơn vị ở cơ sở....
Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính
sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do
sắp xếp, tổ chức lại.
Hướng dẫn nhằm triển khai thực hiện ý kiến
chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Văn bản số
6435/VPCP-TCCV ngày 3/7 của Văn phòng Chính phủ về giải quyết chính sách đối
với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp,
tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP.
Đồng thời, căn
cứ quy định về chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.
Theo đó, đối với người hoạt động không
chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của
việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ
Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện việc giải quyết chính sách theo
đúng quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.
Kết quả thực hiện báo cáo về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 30/7/2026 để
theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Đối với các trường hợp nghỉ việc
do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ, nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của
Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, các địa
phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách để chủ động ban
hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo thẩm quyền. Báo cáo kết quả thực hiện về
Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp (số liệu dự kiến gửi về trước ngày 30/7/2026).
Theo Nghị định 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng người
hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người, gồm các chức danh: Trưởng
thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư Chi bộ; Trưởng Ban Công tác Mặt trận.
Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đã quy định sách đối với
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ
dân phố nghỉ ngay kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.
Theo đó, người hoạt động không chuyên
trách ở thôn, tổ dân phố chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng
các chế độ sau:
Đối với người có dưới 5 năm công
tác,được hưởng trợ cấp một lần bằng
0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ
cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện
hưởng để tìm việc làm.
Với người có từ đủ 5 năm công tác trở
lên, và có tuổi đời còn
dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu:Được
hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số
tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi
năm công tác; trợ cấp 3
tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm.
Trường hợp người có từ đủ 5 năm công tác
trở lên, và có tuổi đời
từ đủ 5 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu: Được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng
hiện hưởng nhân với 60 tháng; trợ
cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; trợ cấp 3 tháng phụ cấp
hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm.
Ngoài ra, tất cả các trường hợp nêu trên đều được
bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Đối với cán bộ, công chức cấp xã
do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 nên được bố trí sang
làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, thì được hưởng các chế độ tương tự như trên. Tuy nhiên, tiền
lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là tiền lương tháng liền kề của chức
danh cán bộ, công chức cấp xã trước khi được bố trí sang làm người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Người hoạt động không chuyên
trách ở thôn, tổ dân phố đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ
mất sức lao động, thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hàng
tháng hiện hưởng.
Việc giải quyết chính sách đối với
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ
chức lại, nhằm bảo đảm quyền lợi của các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong
quá trình sắp xếp đơn vị ở cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện để các địa phương triển
khai đồng bộ các quy định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.
Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp
(bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội) để chi phụ cấp hàng tháng đối với người
hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở
lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị
hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải
đảo, thôn đặc biệt khó khăn được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở.
Đối với thôn, tổ dân phố còn lại, được khoán quỹ
phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.
Căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân
sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố, khả năng cân đối của ngân sách địa phương; quy định của pháp luật
có liên quan và đặc thù của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt
động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Đồng thời, quy định việc kiêm nhiệm chức
danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức
phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh và mức
hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.
Trường hợp tỉnh, thành phố sử dụng
ngân sách địa phương để quy định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức khoán của
ngân sách nhà nước quy định, thì
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyết định mức khoán cụ thể phù hợp với khả
năng cân đối của ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan
trung ương.
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