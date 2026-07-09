Khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ phiên nay

Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng 479,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 459,8 tỷ đồng.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông nóng trở lại đã nhanh chóng phủ bóng lên tâm lý nhà đầu tư toàn cầu và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến VN-Index kết thúc phiên giảm 13 điểm, lùi về 1.840,70 điểm.

Độ rộng thị trường xấu đi rõ rệt khi có tới 206 mã giảm, trong khi chỉ 92 mã giữ được sắc xanh, phản ánh trạng thái phòng thủ đang chiếm ưu thế. Điểm sáng hiếm hoi thuộc về nhóm dầu khí và năng lượng khi giá dầu thế giới bật tăng khoảng 5% do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn bởi diễn biến mới của chiến sự Trung Đông. BSR tiếp tục dẫn đầu với mức tăng 5%, PVC tăng 3,9%, GAS tăng 2,9%, trong khi PLX, PVD và PVS đều tăng trung bình trên 2%.

Đà tăng của nhóm dầu khí cho thấy dòng tiền đang tìm đến những cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp từ biến động hàng hóa, thay vì các nhóm ngành mang tính chu kỳ của nền kinh tế.

Cùng xu hướng đó, cổ phiếu kim loại MSR cũng tăng mạnh hơn 3%. Ở chiều ngược lại, phần lớn các nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Nhóm Vingroup tiếp tục phân hóa khi VIC chỉ tăng nhẹ 0,14%, trong khi VHM, VRE và VPL đồng loạt giảm theo xu hướng chung của thị trường.

Ngân hàng trở thành lực cản lớn khi BID, CTG, TCB, VPB và LPB đồng loạt mất giá, kéo theo sự suy yếu của chỉ số. Bất động sản cũng chìm trong sắc đỏ với BCM, NVL, KDH, DXG, trong khi nhóm chứng khoán không tránh khỏi áp lực bán.

Các cổ phiếu tiêu dùng và bán lẻ cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực khi MCH, MSN, VPL, MWG và PNJ đồng loạt giảm, cho thấy dòng tiền đang rút khỏi những nhóm ngành nhạy cảm với triển vọng tăng trưởng kinh tế và tâm lý tiêu dùng.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản tiếp tục suy giảm, giá trị khớp lệnh trên ba sàn chưa đạt 16.000 tỷ đồng. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau những phát ngôn mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như diễn biến khó lường tại Trung Đông.

Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng 479,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 459,8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Dầu khí, Tiện ích. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: BSR, GAS, VNM, VIC, VCG, ACB, HVN, HCM, VPI, HDB.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: TCB, VPB, GEX, MSN, DCM, MBB, VHM, VCK, FPT.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 6,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 263,7 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, VIX, TCB, PNJ, POW, PVD, VPL, VHM, VND, GEX.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 9/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Dầu khí. Top bán ròng gồm: VIC, BSR, VNM, FPT, ACB, GAS, BID, VCG, MWG.

Tự doanh mua ròng 180,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 178,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của khối tự doanh trong phiên hôm nay gồm: FPT, HPG, STB, VNM, VCB, LPB, TCB, MWG, HAH, MSN.

Top bán ròng là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: VIC, EIB, ACB, OCB, HHV, BSR, VOS, POW, FUEVFVND, MBB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 278,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 17,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Chứng khoán. Top bán ròng gồm: VIX, PVD, VPL, PNJ, POW, HCM, VND, HDB, STB, NAB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng gồm: VIC, BSR, GEX, FPT, BID, DCM, ACB, MSN, ORS, MBB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.968,4 tỷ đồng, tăng 2,6%, chiếm 18,5% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, VJC tiếp tục có giao dịch thỏa thuận 498,5 tỷ đồng, được cá nhân trong nước trao tay (304,7 tỷ đồng) và bán cho tổ chức trong nước (193,9 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận trao tay giữa các cá nhân trong nước còn xuất hiện ở SSB (325,5 tỷ đồng), PC1 (286,8 tỷ đồng) và PVD (259,7 tỷ đồng).

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Chứng khoán, Dầu khí, Xây dựng, Thép, Thiết bị điện, Tiện ích, Kho bãi, Vận tải thủy, Hàng không; trong khi giảm ở các nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Công nghệ Thông tin, Khai khoáng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.