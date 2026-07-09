InnoEx 2026: Doanh nghiệp tìm cơ hội từ AI và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang định hình lại phương thức vận hành của doanh nghiệp, InnoEx 2026 sẽ tập trung vào các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư, đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...

Các đại biểu tại phiên thảo luận trong khuôn khổ lễ công bố InnoEx 2026

Ngày 9/7, Ban tổ chức Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới sáng tạo (InnoEx) 2026 đã lễ công bố sự kiện với chủ đề “The Inflection Point - Where Global Shifts Fuel Business Reinvention” (Điểm bước ngoặt - Khi những chuyển dịch toàn cầu tái thiết mô hình tăng trưởng). Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 19 - 20/8 tại TP. Hồ Chí Minh, tập trung vào các xu hướng công nghệ mới, đổi mới mô hình tăng trưởng và kết nối đầu tư cho doanh nghiệp.

Theo Ban tổ chức, InnoEx 2026 dự kiến thu hút hơn 30.000 lượt khách tham dự, quy tụ doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ, startup và các tổ chức đổi mới sáng tạo đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sự kiện năm nay tiếp tục có sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế như Qualcomm, Lotte Ventures, Rabo Foundation, NIPA (Hàn Quốc), AB InBev, Grab for Business cùng các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đến từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản và châu Âu.

Ngoài chuỗi diễn đàn, InnoEx 2026 còn tổ chức triển lãm, hoạt động kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp với các đối tác công nghệ....7.000m2 với 300 doanh nghiệp, từ các tập đoàn quốc tế đến startup tiềm năng, tập trung vào công nghệ và AI, công nghệ xanh, fintech và y tế số.

Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA HCM), cho biết InnoEx được khởi xướng từ năm 2023 với mục tiêu tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho doanh nghiệp trong bối cảnh hậu đại dịch. Sau 4 năm, diễn đàn đã mở rộng quy mô, trở thành nơi kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các tổ chức quốc tế, đồng thời tạo không gian trao đổi về chính sách, chiến lược kinh doanh và đầu tư.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của năm nay là Green Innovation Fellowship - sáng kiến kết nối doanh nghiệp, startup và tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh như một lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA HCM), Trưởng Ban Tổ chức InnoEx, cho rằng đổi mới sáng tạo không thể là nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp mà cần sự kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái. Thách thức lớn hiện nay không chỉ đến từ những yếu tố chưa được biết đến, mà còn từ việc duy trì các mô hình từng thành công trong bối cảnh thị trường đang thay đổi nhanh chóng.

Bà Phi nhận định nhiều ngành đang bước vào giai đoạn tái định hình mạnh mẽ, trong đó các vấn đề như AI, năng suất, dữ liệu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng xanh đã trở thành những bài toán quản trị hiện hữu, thay vì chỉ là xu hướng trong tương lai. Theo đó, InnoEx được xây dựng như một nền tảng kết nối doanh nghiệp với các công nghệ, mô hình kinh doanh mới và các đối tác có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn chuyển đổi.

Liên quan triển vọng đầu tư vào startup trong năm 2026, Ban tổ chức cho biết giá trị của InnoEx không nằm ở việc đưa ra các dự báo thị trường mà ở khả năng quy tụ doanh nghiệp, quỹ đầu tư và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Qua các phiên thảo luận và giới thiệu công nghệ, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thêm cơ sở để nhận diện những xu hướng đang hình thành trên thị trường.