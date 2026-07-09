Bưu điện Việt Nam vận chuyển mẫu ADN trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngay sau Lễ phát động cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (Chiến dịch 500 ngày đêm) đã đồng loạt được triển khai tại nhiều địa phương, đơn vị.
Để mỗi mẫu sinh phẩm được chuyển từ điểm thu nhận đến đơn vị tiếp nhận an toàn, nguyên vẹn và đúng thời gian quy định, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) được giao đảm nhận công tác chuyển phát mẫu sinh phẩm tại 10 tỉnh, thành phố trong giai đoạn đầu của chiến dịch, góp phần vào bảo đảm quá trình giám định, đối sánh ADN phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Trước khi triển khai chiến dịch, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt yêu cầu bảo mật và an toàn cho lực lượng tham gia. Đồng thời, bố trí phương tiện, nhân sự phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của đơn vị chủ trì.
Tại các điểm thu nhận mẫu, sau khi cán bộ chuyên môn hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ và thực hiện lấy mẫu, toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được bảo quản, đóng gói nhiều lớp, niêm phong và dán tem nhận diện để bàn giao cho Bưu điện Việt Nam.
Đây là loại bưu gửi đặc thù với yêu cầu rất nghiêm ngặt về thời gian vận chuyển, điều kiện bảo quản, bảo mật thông tin và khả năng truy xuất trong toàn bộ hành trình.
Ngay khi tiếp nhận, nhân viên Bưu điện luôn kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng ngoại quan của từng thùng mẫu, đối chiếu số lượng, niêm phong, mã định danh và các chứng từ liên quan trước khi ký biên bản bàn giao. Mọi khâu giao nhận đều được ghi nhận đầy đủ để phục vụ công tác kiểm tra, đối soát khi cần thiết.
Toàn bộ các thùng mẫu sinh phẩm ADN được ưu tiên xử lý theo hình thức chuyển phát nhanh siêu tốc. Việc chất xếp thực hiện theo quy định riêng đối với loại bưu gửi đặc thù, các thùng mẫu được cố định bằng phương tiện, dụng cụ chuyên dụng nhằm hạn chế tối đa rung lắc, va đập trong quá trình di chuyển.
Đồng thời, toàn bộ hành trình được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm mẫu sinh phẩm luôn được giữ nguyên trạng cho đến khi bàn giao cho đơn vị tiếp nhận.
Bưu điện Việt Nam đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao mẫu sinh phẩm.
Dự kiến trong giai đoạn cao điểm đầu tiên của Chiến dịch, đến ngày 25/7/2026, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp nhận, vận chuyển khoảng hơn 77.700 mẫu tại 10 tỉnh, thành phố.
Ngoài ra, tại một số điểm thu nhận mẫu ADN, cán bộ, đoàn viên thanh niên của Bưu điện Việt Nam tại một số địa phương cũng sẽ đồng hành cùng chương trình bằng các hoạt động tình nguyện như hỗ trợ, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ và cấp phát nước uống, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để chương trình diễn ra chu đáo, trang trọng, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa".
Với nhiều thân nhân liệt sĩ, chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN không chỉ mang ý nghĩa khoa học, mà còn thắp lên hy vọng sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
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