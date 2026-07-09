Bộ Nội vụ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể thực hiện cải cách tiền lương

Liên quan tới thể chế các chính sách về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, lao động, Bộ Nội vụ cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, đã tập trung xây dựng, chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình. Nội dung này đã được báo cáo Bộ Chính trị tại cuộc họp ngày 26/6/2026.
Bộ cũng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 798/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
Theo đó, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương trong khu vực công, theo hướng từng bước cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương. Bộ Nội vụ trình Chính phủ đã ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP, trên cơ sở đó, từ ngày 1/7/2026, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương cơ sở thêm 8% so với thời điểm 30/6.
Trên 45% số xã, phường được hưởng phụ cấp khu vực, trên 4,7% số xã, phường được hưởng phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Với khu vực sản xuất, kinh doanh, Bộ Nội vụ đánh giá, hệ thống chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp đã được xây dựng một cách khoa học, minh bạch, hướng đến đồng bộ, bảo đảm phù hợp theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực.
Triển khai kế hoạch của Hội đồng Tiền lương quốc gia; nhiệm vụ điều tra về lao động - tiền lương trong doanh nghiệp. Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ được điều chỉnh tăng bình quân 7,2%, góp phần nâng cao tiền lương cho người lao động.
Cùng với điều chỉnh tiền lương cho người lao động ở cả khu vực công và tư, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu chính sách cải cách bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của người lao động, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng đồng bộ, bền vững.
Đồng thời, tiếp tục triển khai Kế hoạch đàm phán Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đã triển khai thực hiện vòng đàm phán thứ 3. Hiện đang chuẩn bị phương án đàm phán vòng 4, dự kiến diễn ra vào quý 4/2026 tại Tokyo, Nhật Bản.
Bộ cũng đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Theo số liệu thống kê, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 21,7 triệu người (tăng 14,48% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 2,65 triệu người (tăng 40,06% so với cùng kỳ năm 2025). Số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng là 3,55 triệu người (tăng 5,98% so với cùng kỳ năm ngoái).
Để tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung cao độ nghiên cứu đề xuất Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5.
Cùng với đó là tập trung hoàn thiện và trình Quốc hội hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội. Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.
Cải cách chính sách tiền lương khu vực công, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh về tiền lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang phù hợp với yêu cầu thực tiễn về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh giản biên chế.
Bên cạnh đó, chính sách tiền lương khu vực sản xuất, kinh doanh cũng tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm phát huy vai trò của chính sách tiền lương trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, khuyến khích nâng cao năng suất lao động, giải phóng sức sản xuất, góp phần tích cực cho việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Ngoài ra, các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tiếp tục được thực hiện; trong đó thực hiện các giải pháp mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đẩy mạnh đàm phán, ký kết hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội.
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