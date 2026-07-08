Chính thức công bố điểm sàn ngành y, cao nhất 22 điểm

Ngày 8/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, và lĩnh vực pháp luật trình độ đại học năm 2026.
Theo các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, được xác định từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp, gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng. Đồng thời, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các chương trình đào tạo giáo viên với trình độ đại học là 20 điểm.
Riêng các chương trình đào tạo Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc và Sư phạm mỹ thuật là 19 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa. Các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Chương trình Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa; các tổ hợp xét tuyển khác cũng thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu được xác định theo từng ngành đào tạo.
Cụ thể, 22 điểm với ngành Y khoa; Răng - Hàm - Mặt; 20 điểm với ngành Y học cổ truyền; Dược học.
Ngành Điều dưỡng; Y học dự phòng; Hộ sinh; Kỹ thuật phục hình răng; Kỹ thuật xét nghiệm y học; Kỹ thuật hình ảnh y học; Kỹ thuật phục hồi chức năng là với 18 điểm.
Đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật trình độ đại học, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 20 điểm.
Theo quy định, các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng có đào tạo các chương trình nêu trên, tổ chức xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng hiện hành, cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.
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