Khu Đông TP.HCM: 4 lớp giá trị định hình phong cách sống hàng hiệu
Tuấn Sơn
29/04/2026, 11:17
Câu chuyện thành công của những đô thị mẫu mực trên thế giới như Vauban hay Hammarby Sjöstad đang được vận hành theo 4 lớp giá trị cốt lõi: Lớp quy hoạch - nền tảng giá trị; Lớp hạ tầng - đòn bẩy tăng trưởng; Lớp cộng đồng - yếu tố tạo nên sức sống; Lớp tài sản mang giá trị biểu tượng.
Đặt vào bối cảnh khu Đông TP.HCM, một trật tự tương tự đang dần được thiết lập, mở ra hệ sinh thái sống toàn diện và tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng bền vững của bất động sản trong tương lai.
LỚP QUY HOẠCH - NỀN TẢNG GIÁ TRỊ
Khái niệm “lõi sống trung tâm” (Residential Core) bản chất là bài toán tối ưu hóa không gian và nguồn lực trong đô thị hiện đại. Theo các nghiên cứu chuyên sâu từ Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) chỉ rõ mô hình đô thị “mixed-use” (tích hợp đa chức năng) quy tụ trọn vẹn các nhu cầu an cư, làm việc và thương mại vào một bán kính di chuyển ngắn. Cấu trúc này giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, đồng thời tái định hình nhịp sống đô thị theo hướng hiệu quả và bền vững.
Trên nền tảng giá trị này, một số dự án bất động sản ở khu Đông đã tích hợp được mô hình tích hợp đa chức năng, tạo ra một cộng đồng tự chủ, năng động mà còn gia tăng giá trị thương mại cho bất động sản khu vực.
Đơn cử, khái niệm “Residential Core” đang được áp dụng thông qua khu đô thị quốc tế The Global City – phát triển bởi Masterise Homes. Với quy mô 117,4ha, mọi điểm chạm từ tổ hợp thương mại, công viên 8ha đến kênh đào ngay trung tâm, bệnh viện và trường học quốc tế đều được quy hoạch bài bản, tuân thủ nguyên tắc đô thị đi bộ chỉ trong 15 phút, tạo nên hệ sinh thái bền vững và thiết lập chuẩn mực giá trị mới cho toàn khu vực.
LỚP HẠ TẦNG - ĐÒN BẨY TĂNG TRƯỞNG
Khởi điểm của đà bứt phá nằm ở bài toán tối ưu thời gian. Dọc trục Xa lộ Hà Nội, tuyến Metro số 1 cùng dải quần thể bất động sản như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, LUMIÈRE Riverside đang thiết lập nhịp sống nhịp nhàng, đưa giới chuyên gia về khu vực phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút.
Đóng vai trò điều phối toàn bộ trục di chuyển này là nút giao An Phú, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn giao thông lịch sử, khơi thông dòng phương tiện di chuyển, rút ngắn khoảng cách giữa khu Đông với thế giới thông qua cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây. Mạch lưu thông nội đô càng trở nên hoàn chỉnh khi tuyến đường Liên Phường mở trục kết nối thẳng từ cộng đồng quốc tế Thảo Điền đến thế hệ cư dân quốc tế mới.
Sự cộng hưởng giữa cao tốc huyết mạch, Vành đai 3 và sức vóc của sân bay quốc tế Long Thành tạo thành một hành trình liên vùng liền mạch tỏa đi Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tọa lạc tại các giao điểm vàng này, những tổ hợp như LUMIÈRE Boulevard, Masteri Centre Point hay khu dinh thự hàng hiệu The Rivus nghiễm nhiên thụ hưởng trọn vẹn đặc quyền tiếp cận chiến lược.
LỚP CỘNG ĐỒNG - YẾU TỐ TẠO NÊN SỨC SỐNG
Trong cấu trúc của một siêu đô thị hiện đại, giá trị bất động sản không chỉ nằm ở những tiện ích hữu hình mà cốt lõi là “dòng vốn tri thức” từ cộng đồng cư dân. Việc chuyển dịch sang mô hình đô thị bài bản trên quỹ đất rộng lớn tại khu Đông đã tạo sức hút mạnh mẽ cho các dòng vốn FDI và doanh nghiệp quốc tế. Minh chứng rõ nét là sự hiện diện của những “gã khổng lồ” công nghệ như Samsung, Intel, Schneider Electric, Nidec hay FPT Software... khi chọn nơi đây làm cứ điểm sản xuất và nghiên cứu trọng điểm.
Tại khu vực Thảo Điền và An Phú, các dự án hiện hữu như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú hay LUMIÈRE Riverside đã trở thành điểm đến ưu tiên của cộng đồng doanh nhân quốc tế. Khu đô thị biểu tượng The Global City dự kiến phục vụ 150.000 cư dân và người lao động đến sinh sống, làm việc, nhờ hệ tiện ích đồng bộ quy chuẩn quốc tế. Tại đây, con người chính là trung tâm, và sức sống của cộng đồng chính là minh chứng rõ nét nhất cho tầm nhìn của nhà phát triển bất động sản trong việc chuyển hóa tiềm năng quy hoạch thành một đô thị thông minh, bền vững.
LỚP TÀI SẢN TẠO GIÁ TRỊ BIỂU TƯỢNG
Thay vì những dự án đơn lẻ, nhà phát triển BĐS hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes đã kiến tạo những công trình mang tiêu chuẩn toàn cầu đã góp phần đưa khu Đông ngang tầm với các lõi đô thị hiện đại trên thế giới. Trong cấu trúc đó, The Rivus được xem là dấu ấn đặc trưng cho phong cách sống di sản, nơi sự giao thoa giữa nghệ thuật thời trang và không gian sống độc bản.
Trên địa thế “Song long hí châu” quý hiếm, The Rivus với bộ sưu tập dinh thự mang dấu ấn nghệ thuật từ bậc thầy Elie Saab là một tác phẩm sống động. Vượt trên tài sản thông thường, dinh thự hàng hiệu trở thành một mảnh ghép xứng tầm trong danh mục tích sản dài hạn của giới chủ nhân danh giá, nhằm thiết lập bản sắc và vị thế cá nhân qua những tài sản có khả năng lưu truyền vẹn nguyên giá trị.
Sự cộng hưởng giữa quy hoạch chiến lược, hạ tầng huyết mạch, cộng đồng mang bản sắc riêng và bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu đã kiến tạo nên một nền tảng tăng trưởng bền vững cho khu Đông. Bằng tư duy kiến tạo chiều sâu và tầm nhìn về một “Branded District” hiện hữu, Masterise Homes từng bước góp phần nâng tầm vị thế khu Đông trở thành tâm điểm phồn vinh trên bản đồ các đô thị hiện đại thế giới.
Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn
Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Hát Môn (Hà Nội), khoảng 3.767ha. Trong đó, quy mô lập quy hoạch di tích có diện tích 58,42ha, với Khu vực bảo vệ của di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn diện tích 16,33ha; Khu vực nghiên cứu, mở rộng 42,09ha…
Nấc thang giá trị tạo nên phong cách sống hàng hiệu khu Đông TP.HCM
Khái niệm “Nấc thang cuộc đời” (Ladder of Life) hay “Chu kỳ cư trú” (Residential Lifecycle) vốn là một nền tảng cơ bản trong nghiên cứu xã hội. Từ năm 1977, học giả Constance Perin đã mô tả cách thức một cá nhân dịch chuyển qua các nấc thang cuộc đời thông qua sự thay đổi hình thái cư trú.
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện 14 nhiệm vụ để tăng nguồn cung nhà ở xã hội
Trong công tác phát triển nhà ở xã hội, 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, lũy kế khởi công xây dựng là 226 dự án với quy mô 228.725 căn và đã hoàn thành 5.426 căn. Song hiện vẫn còn một số địa phương chưa chú trọng đến công tác này…
TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch
TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh triển khai đề án chỉnh trang đô thị, tập trung di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch; đồng thời tăng tốc đầu tư hạ tầng nhằm cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống...
Hà Nội lập quy hoạch cải tạo chung cư cũ theo lộ trình đến năm 2027
Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch nghiên cứu lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu kết thúc 100% công tác lập quy hoạch đối với các khu chung cư cũ vào quý 2/2027.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: