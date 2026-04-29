Khu kinh tế mở Chu Lai (Đà Nẵng): Vùng đất hứa cho các nhà đầu tư tiềm năng

Ngô Anh Văn

29/04/2026, 10:13

Với định hướng phát triển bền vững và ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, Khu kinh tế mở Chu Lai (Đà Nẵng) đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế Việt Nam. Đây là một trong những dự án phát triển kinh tế quan trọng của Đà Nẵng, đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thiết bị cẩu khung RTG có sức nâng 40 tấn tại Cảng Tam Hiệp-Khu kinh tế mở Chu Lai.

TỪ PHÁT TRIỂN THEO MÔ HÌNH ĐA DẠNG KHU CHỨC NĂNG

Được thành lập tại quyết định số 108 ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ; và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với quy mô tổng diện tích tự nhiên là 27.040ha, Khu kinh tế mở Chu Lai không chỉ là một trung tâm công nghiệp mà còn là một mô hình phát triển đa dạng với nhiều khu chức năng khác nhau.

Từ khi được thành lập, Khu kinh tế mở Chu Lai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư nhờ vào vị trí địa lý chiến lược và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Nằm ở trung tâm của miền Trung Việt Nam, Chu Lai có lợi thế về giao thông khi nằm sát các tuyến đường quốc lộ, thông thương với vùng Tây Nguyên rộng lớn cùng cảng biển và sân bay quốc tế. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa mà còn giúp kết nối dễ dàng với các thị trường lớn trong khu vực và trên thế giới cả về đường biển và đường hàng không.

Một trong những điểm nổi bật của Khu kinh tế mở Chu Lai là sự đa dạng trong các khu chức năng. Khu công nghiệp tại đây được thiết kế để thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và giảm phát thải. Điều này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, khu phi thuế quan và khu cảng logistics cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại và dịch vụ logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Phân xưởng lắp ráp ô tô của THACO tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Điển hình về sự thành công của doanh nghiệp khi đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai phải kể đến là Tập đoàn THACO Trường Hải. Là Tập đoàn tiên phong đầu tư vào Chu Lai, dù đối mặt với nhiều khó khăn, THACO đã gặt hái nhiều thành công cả về kinh tế và ý nghĩa xã hội. Chỉ tính riêng năm 2025, THACO luôn duy trì đà tăng trưởng vững chắc, từng bước khẳng định vị thế tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu Việt Nam, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nhà máy thông minh, làm chủ công nghệ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. THACO đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Tập đoàn đã đưa Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) vào hoạt động, khánh thành và vận hành hàng loạt nhà máy mới tại Chu Lai; tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng, phương tiện và mở rộng mạng lưới logistics quốc tế; đưa vào khai thác bến cảng 5 hàng vạn tấn, mở thêm các tuyến hàng hải mới đã nâng cao năng lực cảng Chu Lai. Điều này góp phần từng bước hình thành trung tâm logistics và trung chuyển hàng hóa quốc tế của khu vực miền Trung. Những bước đi này giúp mở rộng hệ sinh thái sản xuất, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong năm 2025, THACO đóng góp hơn 21.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, trong đó riêng tại Đà Nẵng hơn 17.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng vạn lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định.

ĐẾN MỞ RỘNG CÁC KHU DU LỊCH-DỊCH VỤ TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngoài việc thu hút phát triển công nghiệp, Khu kinh tế mở Chu Lai còn chú trọng phát triển các khu du lịch và dịch vụ tập trung, khu đô thị và trung tâm đào tạo. Đây là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Khu du lịch và dịch vụ tập trung không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí của người dân mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Trong khi đó, các trung tâm đào tạo sẽ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp tại khu kinh tế.

Một yếu tố không thể không nhắc đến là sự phát triển của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các khu dân cư nông thôn gắn với phát triển du lịch làng nghề. Đây là mô hình phát triển bền vững, kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và du lịch, giúp nâng cao thu nhập cho người dân địa phương và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Với những tiềm năng và lợi thế vượt trội, Khu kinh tế mở Chu Lai đang trở thành một điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư. Sự hỗ trợ từ chính phủ và các chính sách ưu đãi đầu tư cũng là những yếu tố quan trọng giúp khu kinh tế này thu hút ngày càng nhiều dự án lớn. Trong tương lai, Chu Lai hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của cả nước.

Theo nhìn nhận của các chuyên gia kinh tế, Khu kinh tế mở Chu Lai không chỉ là một trung tâm công nghiệp mà còn là một mô hình phát triển đa dạng và bền vững. Với sự đầu tư đúng đắn và chiến lược phát triển hợp lý, Chu Lai chắc chắn sẽ trở thành một trong những khu kinh tế hàng đầu của Việt Nam, mang lại lợi ích to lớn cho các nhà đầu tư và cộng đồng địa phương.

