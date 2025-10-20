Khủng hoảng niềm tin về kết quả thử nghiệm mỹ phẩm

Từ điểm số SPF cho đến các tuyên bố về khả năng giảm nếp nhăn, kết quả thử nghiệm mỹ phẩm từ phòng thí nghiệm độc lập đã trở thành nền tảng của ngành công nghiệp làm đẹp hiện đại...

Các thử nghiệm này được yêu cầu theo quy định pháp luật để đảm bảo an toàn, đồng thời là công cụ tiếp thị hiệu quả khi thương hiệu mỹ phẩm có thể trích dẫn các kết quả thử nghiệm mù đôi từ phòng thí nghiệm độc lập trong các chiến dịch quảng bá.

Tuy nhiên, tên của các phòng thí nghiệm kiểm nghiệm hầu như không bao giờ được công bố, dù người tiêu dùng vẫn thường thấy các con số như “tăng 87% độ dày lông mi” hay “giảm 62% độ đỏ da” trên bao bì sản phẩm.

Thế nhưng, những vụ bê bối đang diễn ra tại Úc liên quan đến hiệu quả của kem chống nắng đã khiến quy trình kiểm nghiệm trong ngành làm đẹp bị soi xét ở mức độ chưa từng có. Điều này buộc các thương hiệu mỹ phẩm phải xem xét lại cách họ hợp tác và công bố kết quả thử nghiệm với bên thứ ba.

Những vụ bê bối đang diễn ra tại Úc liên quan đến hiệu quả của kem chống nắng đã khiến quy trình kiểm nghiệm trong ngành làm đẹp bị soi xét ở mức độ chưa từng có.

Ngày 29/9, khủng hoảng về độ hiệu quả của chỉ số SPF tại Úc tiếp tục leo thang khi Cơ quan Quản lý Hàng hóa Trị liệu (TGA) công bố danh sách 21 loại kem chống nắng được cho là có cùng công thức nền với sản phẩm Ultra Violette Lean Screen SPF 50+ — loại kem mà thương hiệu này đã tự nguyện thu hồi tại Australia sau khi kết quả kiểm nghiệm SPF cho thấy sự không nhất quán.

TGA cũng cho biết cơ quan này đang xem xét các “biện pháp quản lý” đối với các sản phẩm kem chống nắng nằm trong danh sách, đồng thời sẽ tiến hành điều tra công ty Princeton Consumer Research (PCR) — đơn vị phụ trách thử nghiệm hiệu quả cho “nhiều thương hiệu” trong nhóm sản phẩm trên.

GIỮ BÍ MẬT VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Việc kiểm nghiệm sản phẩm là một quy trình tiêu chuẩn đối với hầu hết các công ty mỹ phẩm. Riêng kem chống nắng – thường được quản lý như một loại dược phẩm – bắt buộc phải trải qua các thử nghiệm về độ an toàn và hiệu quả.

Tuy nhiên, các công thức trong sản phẩm chăm sóc da, trang điểm hay sơn móng tay thường đi kèm với những tuyên bố về công dụng hoặc hiệu quả, được chứng minh bởi các phòng thí nghiệm kiểm nghiệm độc lập – vốn thường được giữ bí mật.

“Các thương hiệu rất kín tiếng về phòng thí nghiệm, nhà sản xuất hay cơ sở thử nghiệm của họ, vì họ không muốn đối thủ biết được ‘công thức bí mật’,” TS. Julian Sass - một nhà khoa học mỹ phẩm chia sẻ. Một chuyên gia hóa mỹ phẩm khác cho biết thêm: “Một phần lý do cũng có thể đến từ việc phòng thí nghiệm yêu cầu không công khai tên họ gắn liền với thương hiệu”.

Các thương hiệu rất kín tiếng về phòng thí nghiệm, nhà sản xuất hay cơ sở thử nghiệm của họ.

Việc các thương hiệu giữ bí mật về đối tác phòng thí nghiệm thường dẫn đến kết quả là nếu xảy ra sự cố, sẽ không có bất kỳ sự liên hệ công khai nào nhằm tránh gây ảnh hưởng đến thương hiệu.

PCR không phải là phòng thí nghiệm đầu tiên bị đưa vào vòng giám sát. AMA Laboratories từng là một trong những đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm hàng đầu cho các tập đoàn quốc tế lớn như L’Oréal, Estée Lauder, Unilever và Johnson & Johnson.

Năm 2022, chủ sở hữu AMA Laboratories – ông Gabriel Letizia Jr. – bị kết án 60 tháng tù giam và buộc phải nộp lại hơn 46 triệu USD, sau khi bị xác định gian lận trong kết quả thử nghiệm bằng cách làm giả dữ liệu kiểm nghiệm.

GIÁM SÁT CHẶT CHẼ HƠN

Khủng hoảng niềm tin về chỉ số chống nắng SPF tại Úc từ mùa hè năm nay đã mang lại mức độ minh bạch chưa từng có cho quy trình thử nghiệm sản phẩm.

Sau khi các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng phát hiện giá trị SPF thực tế thấp hơn mức ghi trên nhãn trong các thử nghiệm được tiến hành tại một số phòng thí nghiệm khác, nhiều thương hiệu như đã tự nguyện rút sản phẩm kem chống nắng khỏi thị trường Úc.

Nhiều thương hiệu mỹ phẩm chủ động thu hồi hoặc tạm dừng bán sản phẩm kem chống nắng tại Úc do kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu.

Hiện tại, hầu như tất cả số các sản phẩm chống nắng nằm trong danh sách cần được giám sát của TGA đã được các thương hiệu tự nguyện thu hồi hoặc tạm ngừng kinh doanh tại Úc. Cơ quan này cũng đã tiến hành kiểm tra Wild Child Laboratories, đơn vị sản xuất công thức nền cho các sản phẩm kem chống nắng, và “không phát hiện bất kỳ vấn đề nào trong quy trình sản xuất”. Wild Child sau đó tuyên bố rằng họ sẽ không tiếp tục hợp tác thử nghiệm với PCR.

Về phía Ultra Violette, thương hiệu cho biết họ đã tiến hành thử nghiệm lại toàn bộ danh mục sản phẩm tại nhiều phòng thí nghiệm độc lập khác nhau, và liên tục ghi nhận kết quả SPF trên mức 50. Ultra Violette cũng cam kết rằng trong tương lai, họ sẽ hợp tác song song với hai phòng thí nghiệm khác nhau, đồng thời thực hiện thử nghiệm định kỳ mỗi 18 tháng để đảm bảo độ chính xác và minh bạch.

Trong khi đó, Naked Sundays trước đó thông báo rằng họ đang phối hợp với TGA để cải thiện các quy định về thử nghiệm, với vai trò thành viên của Nhóm tư vấn sức khỏe người tiêu dùng của TGA.

People4Ocean đăng tải tuyên bố trên trang web của mình rằng hãng đã “thiết lập một mạng lưới đối tác thử nghiệm mới và rộng hơn, được kiểm chứng độc lập” và “không còn hợp tác với phòng thí nghiệm thử nghiệm ban đầu.” Còn Mcobeauty cho biết trên website rằng họ đang “tiến hành rà soát toàn diện tất cả các mối quan hệ với các đối tác sản xuất”.

Trên thực tế, các kết quả thử nghiệm sản phẩm thường có thể dao động khá lớn và đôi khi xuất hiện những giá trị ngoại lệ, do đó các thương hiệu cần có đội ngũ mạnh về chuyên môn để nhận biết khi kết quả có vẻ “hoàn hảo” một cách bất thường. Vấn đề hiện nay là nhiều thương hiệu lại thiếu đi chính đội ngũ đó.

Các thương hiệu cần có đội ngũ mạnh về chuyên môn để nhận biết khi kết quả có vẻ “hoàn hảo” một cách bất thường.

Kết quả từ “khủng hoảng kết quả SPF” tại Hàn Quốc năm 2020 có thể được xem như một dấu hiệu báo trước cho mức độ minh bạch mà thị trường có thể kỳ vọng trong tương lai. Hiện nay, nhiều thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đã công khai tên phòng thí nghiệm và kết quả thử nghiệm cụ thể ngay trên website của họ.

Ví dụ, trên trang giới thiệu sản phẩm kem chống nắng của Beauty of Joseon, hãng liệt kê chính xác kết quả giá trị SPF được đo tại các phòng thí nghiệm ở Tây Ban Nha và Hàn Quốc, đồng thời đưa cả kết quả thử nghiệm khả năng chống thấm nước, nêu rõ tên phòng thí nghiệm và tiêu đề nghiên cứu đầy đủ.

Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán rằng với các thương hiệu mỹ phẩm không đến từ Hàn Quốc, khả năng xảy ra một “làn sóng” công bố công khai tên phòng thí nghiệm cùng kết quả chi tiết vẫn còn thấp. Dù vậy, nhiều thương hiệu có thể sẽ hành động mạnh mẽ hơn trong quy trình này.