Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đẹp +

Khủng hoảng niềm tin về kết quả thử nghiệm mỹ phẩm

Hoàng Anh

20/10/2025, 14:29

Từ điểm số SPF cho đến các tuyên bố về khả năng giảm nếp nhăn, kết quả thử nghiệm mỹ phẩm từ phòng thí nghiệm độc lập đã trở thành nền tảng của ngành công nghiệp làm đẹp hiện đại...

Các kết quả thử nghiệm được in trên nhãn mỹ phẩm đang khiến người tiêu dùng nghi ngờ hơn bao giờ hết.
Các kết quả thử nghiệm được in trên nhãn mỹ phẩm đang khiến người tiêu dùng nghi ngờ hơn bao giờ hết.

Các thử nghiệm này được yêu cầu theo quy định pháp luật để đảm bảo an toàn, đồng thời là công cụ tiếp thị hiệu quả khi thương hiệu mỹ phẩm có thể trích dẫn các kết quả thử nghiệm mù đôi từ phòng thí nghiệm độc lập trong các chiến dịch quảng bá.

Tuy nhiên, tên của các phòng thí nghiệm kiểm nghiệm hầu như không bao giờ được công bố, dù người tiêu dùng vẫn thường thấy các con số như “tăng 87% độ dày lông mi” hay “giảm 62% độ đỏ da” trên bao bì sản phẩm.

Thế nhưng, những vụ bê bối đang diễn ra tại Úc liên quan đến hiệu quả của kem chống nắng đã khiến quy trình kiểm nghiệm trong ngành làm đẹp bị soi xét ở mức độ chưa từng có. Điều này buộc các thương hiệu mỹ phẩm phải xem xét lại cách họ hợp tác và công bố kết quả thử nghiệm với bên thứ ba.

Những vụ bê bối đang diễn ra tại Úc liên quan đến hiệu quả của kem chống nắng đã khiến quy trình kiểm nghiệm trong ngành làm đẹp bị soi xét ở mức độ chưa từng có.
Những vụ bê bối đang diễn ra tại Úc liên quan đến hiệu quả của kem chống nắng đã khiến quy trình kiểm nghiệm trong ngành làm đẹp bị soi xét ở mức độ chưa từng có.

Ngày 29/9, khủng hoảng về độ hiệu quả của chỉ số SPF tại Úc tiếp tục leo thang khi Cơ quan Quản lý Hàng hóa Trị liệu (TGA) công bố danh sách 21 loại kem chống nắng được cho là có cùng công thức nền với sản phẩm Ultra Violette Lean Screen SPF 50+ — loại kem mà thương hiệu này đã tự nguyện thu hồi tại Australia sau khi kết quả kiểm nghiệm SPF cho thấy sự không nhất quán.

TGA cũng cho biết cơ quan này đang xem xét các “biện pháp quản lý” đối với các sản phẩm kem chống nắng nằm trong danh sách, đồng thời sẽ tiến hành điều tra công ty Princeton Consumer Research (PCR) — đơn vị phụ trách thử nghiệm hiệu quả cho “nhiều thương hiệu” trong nhóm sản phẩm trên.

GIỮ BÍ MẬT VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Việc kiểm nghiệm sản phẩm là một quy trình tiêu chuẩn đối với hầu hết các công ty mỹ phẩm. Riêng kem chống nắng – thường được quản lý như một loại dược phẩm – bắt buộc phải trải qua các thử nghiệm về độ an toàn và hiệu quả.

Tuy nhiên, các công thức trong sản phẩm chăm sóc da, trang điểm hay sơn móng tay thường đi kèm với những tuyên bố về công dụng hoặc hiệu quả, được chứng minh bởi các phòng thí nghiệm kiểm nghiệm độc lập – vốn thường được giữ bí mật.

“Các thương hiệu rất kín tiếng về phòng thí nghiệm, nhà sản xuất hay cơ sở thử nghiệm của họ, vì họ không muốn đối thủ biết được ‘công thức bí mật’,” TS. Julian Sass - một nhà khoa học mỹ phẩm chia sẻ. Một chuyên gia hóa mỹ phẩm khác cho biết thêm: “Một phần lý do cũng có thể đến từ việc phòng thí nghiệm yêu cầu không công khai tên họ gắn liền với thương hiệu”.

Các thương hiệu rất kín tiếng về phòng thí nghiệm, nhà sản xuất hay cơ sở thử nghiệm của họ.
Các thương hiệu rất kín tiếng về phòng thí nghiệm, nhà sản xuất hay cơ sở thử nghiệm của họ.

Việc các thương hiệu giữ bí mật về đối tác phòng thí nghiệm thường dẫn đến kết quả là nếu xảy ra sự cố, sẽ không có bất kỳ sự liên hệ công khai nào nhằm tránh gây ảnh hưởng đến thương hiệu.

PCR không phải là phòng thí nghiệm đầu tiên bị đưa vào vòng giám sát. AMA Laboratories từng là một trong những đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm hàng đầu cho các tập đoàn quốc tế lớn như L’Oréal, Estée Lauder, Unilever và Johnson & Johnson.

Năm 2022, chủ sở hữu AMA Laboratories – ông Gabriel Letizia Jr. – bị kết án 60 tháng tù giam và buộc phải nộp lại hơn 46 triệu USD, sau khi bị xác định gian lận trong kết quả thử nghiệm bằng cách làm giả dữ liệu kiểm nghiệm.

GIÁM SÁT CHẶT CHẼ HƠN

Khủng hoảng niềm tin về chỉ số chống nắng SPF tại Úc từ mùa hè năm nay đã mang lại mức độ minh bạch chưa từng có cho quy trình thử nghiệm sản phẩm.

Sau khi các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng phát hiện giá trị SPF thực tế thấp hơn mức ghi trên nhãn trong các thử nghiệm được tiến hành tại một số phòng thí nghiệm khác, nhiều thương hiệu như đã tự nguyện rút sản phẩm kem chống nắng khỏi thị trường Úc. 

Nhiều thương hiệu mỹ phẩm chủ động thu hồi hoặc tạm dừng bán sản phẩm kem chống nắng tại Úc do kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu.
Nhiều thương hiệu mỹ phẩm chủ động thu hồi hoặc tạm dừng bán sản phẩm kem chống nắng tại Úc do kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu.

Hiện tại, hầu như tất cả số các sản phẩm chống nắng nằm trong danh sách cần được giám sát của TGA đã được các thương hiệu tự nguyện thu hồi hoặc tạm ngừng kinh doanh tại Úc. Cơ quan này cũng đã tiến hành kiểm tra Wild Child Laboratories, đơn vị sản xuất công thức nền cho các sản phẩm kem chống nắng, và “không phát hiện bất kỳ vấn đề nào trong quy trình sản xuất”. Wild Child sau đó tuyên bố rằng họ sẽ không tiếp tục hợp tác thử nghiệm với PCR.

Về phía Ultra Violette, thương hiệu cho biết họ đã tiến hành thử nghiệm lại toàn bộ danh mục sản phẩm tại nhiều phòng thí nghiệm độc lập khác nhau, và liên tục ghi nhận kết quả SPF trên mức 50. Ultra Violette cũng cam kết rằng trong tương lai, họ sẽ hợp tác song song với hai phòng thí nghiệm khác nhau, đồng thời thực hiện thử nghiệm định kỳ mỗi 18 tháng để đảm bảo độ chính xác và minh bạch.

Trong khi đó, Naked Sundays trước đó thông báo rằng họ đang phối hợp với TGA để cải thiện các quy định về thử nghiệm, với vai trò thành viên của Nhóm tư vấn sức khỏe người tiêu dùng của TGA.

People4Ocean đăng tải tuyên bố trên trang web của mình rằng hãng đã “thiết lập một mạng lưới đối tác thử nghiệm mới và rộng hơn, được kiểm chứng độc lập” và “không còn hợp tác với phòng thí nghiệm thử nghiệm ban đầu.” Còn Mcobeauty cho biết trên website rằng họ đang “tiến hành rà soát toàn diện tất cả các mối quan hệ với các đối tác sản xuất”.

Trên thực tế, các kết quả thử nghiệm sản phẩm thường có thể dao động khá lớn và đôi khi xuất hiện những giá trị ngoại lệ, do đó các thương hiệu cần có đội ngũ mạnh về chuyên môn để nhận biết khi kết quả có vẻ “hoàn hảo” một cách bất thường. Vấn đề hiện nay là nhiều thương hiệu lại thiếu đi chính đội ngũ đó.

Các thương hiệu cần có đội ngũ mạnh về chuyên môn để nhận biết khi kết quả có vẻ “hoàn hảo” một cách bất thường. 
Các thương hiệu cần có đội ngũ mạnh về chuyên môn để nhận biết khi kết quả có vẻ “hoàn hảo” một cách bất thường. 

Kết quả từ “khủng hoảng kết quả SPF” tại Hàn Quốc năm 2020 có thể được xem như một dấu hiệu báo trước cho mức độ minh bạch mà thị trường có thể kỳ vọng trong tương lai. Hiện nay, nhiều thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đã công khai tên phòng thí nghiệm và kết quả thử nghiệm cụ thể ngay trên website của họ.

Ví dụ, trên trang giới thiệu sản phẩm kem chống nắng của Beauty of Joseon, hãng liệt kê chính xác kết quả giá trị SPF được đo tại các phòng thí nghiệm ở Tây Ban Nha và Hàn Quốc, đồng thời đưa cả kết quả thử nghiệm khả năng chống thấm nước, nêu rõ tên phòng thí nghiệm và tiêu đề nghiên cứu đầy đủ.

Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán rằng với các thương hiệu mỹ phẩm không đến từ Hàn Quốc, khả năng xảy ra một “làn sóng” công bố công khai tên phòng thí nghiệm cùng kết quả chi tiết vẫn còn thấp. Dù vậy, nhiều thương hiệu có thể sẽ hành động mạnh mẽ hơn trong quy trình này.

Thu hồi lô mỹ phẩm do quảng cáo “nổ” công dụng

15:59, 28/08/2025

Thu hồi lô mỹ phẩm do quảng cáo “nổ” công dụng

Kiểm nghiệm SPF có đem lại độ tin cậy cho kem chống nắng?

17:11, 08/09/2025

Kiểm nghiệm SPF có đem lại độ tin cậy cho kem chống nắng?

Những hương nước hoa thú vị mới của mùa thu 2025

15:57, 10/10/2025

Những hương nước hoa thú vị mới của mùa thu 2025

Từ khóa:

làm đẹp mỹ phẩm tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Thời trang Việt có thể vươn ra toàn cầu thông qua phát triển bền vững

Thời trang Việt có thể vươn ra toàn cầu thông qua phát triển bền vững

Trong bối cảnh toàn cầu, ngành thời trang vốn được xem là “công nghiệp sáng tạo” đang chịu áp lực lớn từ những yêu cầu bền vững như giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên và bảo đảm quyền lợi người lao động...

Các thương hiệu chuẩn bị đón khách hàng Thế hệ Beta

Các thương hiệu chuẩn bị đón khách hàng Thế hệ Beta

Rõ ràng, sẽ còn rất lâu nữa trước khi thế hệ Thế hệ Beta có thể tạo ra tác động thực sự. Tuy nhiên, những em bé này đã kịp thổi bùng những cuộc thảo luận sôi nổi ngay từ khi vừa xuất hiện…

Hé lộ các sản phẩm chăm sóc cá nhân được Taylor Swift yêu thích

Hé lộ các sản phẩm chăm sóc cá nhân được Taylor Swift yêu thích

Trong đoạn trailer giới thiệu cho phần phim tài liệu sắp ra mắt của Taylor Swift, dù thoáng qua nhưng các sản phẩm làm đẹp được Taylor Swift sử dụng đã được hé lộ...

“Đòn bẩy” mới của ngành hàng làm đẹp

“Đòn bẩy” mới của ngành hàng làm đẹp

Khi Hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe răng miệng (Oral Health Summit 2025) đang đến gần, ngành chăm sóc răng miệng đang chứng kiến một kỷ nguyên đổi mới chưa từng có, nơi những tiến bộ không chỉ hướng đến sức khỏe toàn diện mà còn tập trung vào yếu tố thẩm mỹ...

Doanh thu của LVMH tăng trưởng trở lại

Doanh thu của LVMH tăng trưởng trở lại

Cổ phiếu LVMH đã tăng mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ, nhờ tín hiệu phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

Tiêu điểm

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Nông sản

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy