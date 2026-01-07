Khung kiến trúc số TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 07/01/2026
Mộc Đình
07/01/2026, 07:29
UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Khung kiến trúc số đến năm 2030, xác lập nền tảng thống nhất cho chuyển đổi số toàn diện, lấy dữ liệu làm trung tâm và làm căn cứ bắt buộc cho các chương trình, dự án đầu tư công nghệ thông tin trên địa bàn…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Khung kiến trúc số Thành phố, qua đó hình thành nền tảng thống nhất cho quá trình chuyển đổi số toàn diện đến năm 2030, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các định hướng lớn của Trung ương.
Theo đó, Khung kiến trúc số được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các nghị quyết của Quốc hội, Bộ Chính trị, Chính phủ cùng hệ thống pháp luật mới liên quan đến giao dịch điện tử, dữ liệu và an ninh mạng; đồng thời bảo đảm đồng bộ với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và mô hình liên thông số trong hệ thống chính trị.
UBND Thành phố cho biết Khung kiến trúc số giữ vai trò định hướng kế hoạch phát triển và lộ trình chuyển đổi số đến năm 2030, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý số hiện đại, toàn diện, lấy dữ liệu làm trung tâm, phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác điều hành của chính quyền. Đây cũng là căn cứ bắt buộc trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn.
Theo UBND Thành phố, Khung kiến trúc số TP. Hồ Chí Minh được thiết kế gồm 4 phân lớp: Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; Dữ liệu và nền tảng lõi; Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung; Kênh tương tác và đo lường hiệu quả.
Qua đó, giúp các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong triển khai chuyển đổi số đồng bộ, tránh đầu tư trùng lặp, tăng cường tích hợp và liên thông hệ thống.
Bên cạnh đó, Khung kiến trúc số cũng xác lập 7 nguyên tắc cốt lõi, trong đó nhấn mạnh quản trị dựa trên kết quả; lãnh đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực; vận hành thông minh với định hướng ưu tiên “AI First”. Cùng với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên nền tảng số; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; thúc đẩy dữ liệu mở, minh bạch và đổi mới sáng tạo.
Về phạm vi áp dụng, Khung kiến trúc số được triển khai đối với toàn bộ các cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, từ cấp Thành phố đến cấp xã và các đơn vị trực thuộc. Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội khi sử dụng chung hạ tầng, nền tảng, dữ liệu với chính quyền Thành phố có trách nhiệm phối hợp và tuân thủ Khung kiến trúc số.
Đồng thời, Quyết định ban hành Khung kiến trúc số TP. Hồ Chí Minh thay thế Quyết định số 5933/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 về cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử, định hướng phát triển chính quyền số của Thành phố.
Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính thực hiện là tiếp tục tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…
Kể từ giữa tháng 12, các cá voi Bitcoin (BTC) đã tích lũy thêm tổng cộng 56.227 BTC...
Hai xưởng đúc bán dẫn lớn nhất Trung Quốc đang cùng lúc thực hiện các thương vụ hợp nhất để mở rộng quy mô sản xuất...
Một số việc làm sẽ bị thay thế bởi AI, nhưng công việc này cũng mở ra một làn sóng việc làm mới...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: