Khung kiến trúc số TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Khung kiến trúc số đến năm 2030, xác lập nền tảng thống nhất cho chuyển đổi số toàn diện, lấy dữ liệu làm trung tâm và làm căn cứ bắt buộc cho các chương trình, dự án đầu tư công nghệ thông tin trên địa bàn…

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Khung kiến trúc số Thành phố, qua đó hình thành nền tảng thống nhất cho quá trình chuyển đổi số toàn diện đến năm 2030, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các định hướng lớn của Trung ương.

Theo đó, Khung kiến trúc số được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các nghị quyết của Quốc hội, Bộ Chính trị, Chính phủ cùng hệ thống pháp luật mới liên quan đến giao dịch điện tử, dữ liệu và an ninh mạng; đồng thời bảo đảm đồng bộ với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và mô hình liên thông số trong hệ thống chính trị.

UBND Thành phố cho biết Khung kiến trúc số giữ vai trò định hướng kế hoạch phát triển và lộ trình chuyển đổi số đến năm 2030, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý số hiện đại, toàn diện, lấy dữ liệu làm trung tâm, phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác điều hành của chính quyền. Đây cũng là căn cứ bắt buộc trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Theo UBND Thành phố, Khung kiến trúc số TP. Hồ Chí Minh được thiết kế gồm 4 phân lớp: Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; Dữ liệu và nền tảng lõi; Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung; Kênh tương tác và đo lường hiệu quả.

Qua đó, giúp các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong triển khai chuyển đổi số đồng bộ, tránh đầu tư trùng lặp, tăng cường tích hợp và liên thông hệ thống.

Bên cạnh đó, Khung kiến trúc số cũng xác lập 7 nguyên tắc cốt lõi, trong đó nhấn mạnh quản trị dựa trên kết quả; lãnh đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực; vận hành thông minh với định hướng ưu tiên “AI First”. Cùng với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên nền tảng số; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; thúc đẩy dữ liệu mở, minh bạch và đổi mới sáng tạo.

Về phạm vi áp dụng, Khung kiến trúc số được triển khai đối với toàn bộ các cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, từ cấp Thành phố đến cấp xã và các đơn vị trực thuộc. Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội khi sử dụng chung hạ tầng, nền tảng, dữ liệu với chính quyền Thành phố có trách nhiệm phối hợp và tuân thủ Khung kiến trúc số.

Đồng thời, Quyết định ban hành Khung kiến trúc số TP. Hồ Chí Minh thay thế Quyết định số 5933/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 về cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử, định hướng phát triển chính quyền số của Thành phố.