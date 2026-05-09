Trang chủ Tiêu điểm

Khuyến khích Hayleys PLC mở rộng đầu tư, kết nối chuỗi giá trị tại Việt Nam

Dũng Hiếu

09/05/2026, 10:18

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Hayleys PLC, khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư, mở rộng kết nối thị trường và chuỗi giá trị giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Mohan Pandithage, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hayleys. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp ông Mohan Pandithage, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hayleys PLC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Sri Lanka, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại và kết nối doanh nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng; khẳng định buổi gặp mang ý nghĩa thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực hàng không, du lịch và thương mại...

Đánh giá cao Tập đoàn Hayleys là một trong những doanh nghiệp lớn có uy tín và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trong bối cảnh hai nền kinh tế có tính bổ trợ và còn nhiều dư địa phát triển, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lớn của Sri Lanka, nhất là các tập đoàn có mạng lưới thị trường và năng lực kết nối khu vực như Hayleys.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Mohan Pandithage, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hayleys. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hayleys không chỉ dừng lại ở các hoạt động thương mại đơn lẻ, mà cần hướng tới việc xây dựng các kênh kết nối bền vững, phát huy vai trò là cầu nối thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hệ thống phân phối, logistics và khách hàng tại Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích Tập đoàn Hayleys tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam như: kết nối hàng không, du lịch và logistics; phát triển chuỗi giá trị trong các ngành như nông nghiệp, nguyên liệu công nghiệp và chế biến sâu; tán thành đề xuất của doanh nghiệp về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến, trong đó có phát triển chuỗi giá trị dừa và các sản phẩm chế biến.

Về phần mình, ông Mohan Pandithage khẳng định sự quan tâm tới thị trường Việt Nam và đề xuất được phát huy vai trò của Hayleys trong việc thúc đẩy kết nối hàng không, du lịch và thương mại hai chiều, đồng thời nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực có tính bổ trợ như nông nghiệp, chế biến và phân phối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

09:13, 09/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Việt Nam – Sri Lanka ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện

08:59, 09/05/2026

Việt Nam – Sri Lanka ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, cần coi thông tin dân nguyện là đầu vào quan trọng cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, lắng nghe dân phải thực chất; trả lời dân phải rõ ràng; giải quyết kiến nghị của dân phải đến nơi, đến chốn.

Theo bà Hà Thị Nga, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026 đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 1.136 đại biểu.

Dự kiến Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/10 với 2 đợt họp. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 6 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác...

