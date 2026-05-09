Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Tối 8/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Colombo của Sri Lanka về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7-8/5.

Tại các cuộc tiếp xúc, hội kiến và hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã được vun đắp hơn nửa thế kỷ, dựa trên tin cậy chính trị, sự ủng hộ lẫn nhau, tương đồng về văn hóa Phật giáo và cùng là thành viên tích cực của Phong trào Không Liên kết.

Hai bên nhất trí nâng cao tin cậy chính trị, thúc đẩy phát triển toàn diện quan hệ song phương; tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; đẩy mạnh quan hệ giữa các đảng cầm quyền; tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại và phối hợp về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hợp tác quốc phòng, an ninh được thống nhất thúc đẩy theo hướng thực chất, hiệu quả, chú trọng đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ, hợp tác an ninh hàng hải và an ninh mạng.

Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD; mở rộng hợp tác nông nghiệp, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Trên bình diện đa phương, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC HỘI KIẾN THỦ TƯỚNG SRI LANKA

Trước đó, chiều 8/5 theo giờ địa phương, tại thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Harini Amarasuriya.

Thủ tướng Harini Amarasuriya nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần đầu thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka - Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, Thủ tướng nhấn mạnh việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện có ý nghĩa quan trọng, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến chuyển.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Nhà nước và Nhân dân Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka; trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Sri Lanka dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Chính phủ Sri Lanka đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, từng bước phục hồi tăng trưởng; bày tỏ tin tưởng Sri Lanka sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển, nâng cao vai trò, vị thế tại khu vực Ấn Độ Dương.

Thông tin về kết quả hội đàm với Tổng thống Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao, tạo nền tảng mở rộng hợp tác toàn diện, thực chất.

Thủ tướng Harini Amarasuriya khẳng định, với nền tảng quan hệ Đối tác Toàn diện vừa được thiết lập, Chính phủ Sri Lanka sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị Thủ tướng Sri Lanka chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác song phương.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư còn nhiều dư địa, nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD.

Hai bên cũng xem xét thúc đẩy ký kết các thỏa thuận cấp Chính phủ, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như hạ tầng, du lịch, công nghệ, viễn thông, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, cảng biển và kết nối hàng không.

Thủ tướng Harini Amarasuriya bày tỏ ấn tượng về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka sáng 8/5, cho rằng những thành tựu phát triển của Việt Nam và các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư phù hợp với định hướng phát triển của Sri Lanka.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Sri Lanka sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Toàn diện; mong Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp Sri Lanka tăng cường hiện diện tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ và sinh viên Sri Lanka.

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng Diễn đàn Thương mại – Đầu tư – Du lịch Việt Nam – Sri Lanka được tổ chức dịp này cùng việc ký kết các văn kiện hợp tác sẽ tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC GẶP CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI SRI LANKA

Cũng trong chiều tối 8/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka.

Báo cáo tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa chiến lược, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Sri Lanka – đối tác hữu nghị truyền thống tại khu vực Nam Á, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đang hướng tới nâng tầm hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka - Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác và xác định các phương hướng, biện pháp cụ thể đưa quan hệ phát triển ở tầm cao mới.

Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka đoàn kết, gắn bó, luôn hướng về quê hương, tích cực đóng góp cho các hoạt động chung và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trao đổi với bà con kiều bào, cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin về những thành tựu kinh tế – xã hội nổi bật, việc triển khai các chủ trương chiến lược của đất nước thời gian qua; nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm trong thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thưởng thức chương trình văn nghệ do học sinh Sri Lanka đang học tiếng Việt biểu diễn - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương Đại sứ và Đại sứ quán đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm với nhiều hoạt động thiết thực, kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka, được vun đắp suốt 55 năm qua. Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước lần này, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác trên các lĩnh vực.

Đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka trong gìn giữ bản sắc văn hóa, giáo dục tiếng Việt và hướng về quê hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục đoàn kết, hội nhập tốt, chấp hành pháp luật nước sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động tham mưu thúc đẩy hợp tác song phương, khai thác hiệu quả khuôn khổ Đối tác Toàn diện, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, bảo hộ công dân và chăm lo đời sống cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka.