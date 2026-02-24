Nhà đầu tư Mỹ rút khỏi Phố Wall nhiều nhất 16 năm

6 tháng qua, các quỹ đầu tư có trụ sở tại Mỹ đã rút khoảng 75 tỷ USD khỏi cổ phiếu Mỹ, khi các thị trường quốc tế trở nên hấp dẫn hơn...

Theo dữ liệu từ Lipper - bộ phận theo dõi dòng vốn quỹ của Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG), nhà đầu tư Mỹ đang rút tiền khỏi thị trường cổ phiếu nước này nhiều nhất trong ít nhất 16 năm.

Trong 6 tháng qua, các quỹ đầu tư có trụ sở tại Mỹ đã rút khoảng 75 tỷ USD khỏi các sản phẩm đầu tư cổ phiếu Mỹ. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, dòng vốn rút ròng đạt 52 tỷ USD - mức lớn nhất ghi nhận trong 8 tuần đầu năm kể từ ít nhất năm 2010.

Đáng chú ý, dòng tiền vẫn chảy ra khỏi cổ phiếu Mỹ dù USD suy yếu, khiến nhà đầu tư Mỹ phải bỏ nhiều tiền hơn để mua tài sản ở nước ngoài. Diễn biến này cho thấy xu hướng đa dạng hóa khỏi tài sản Mỹ - từng xuất hiện ở một bộ phận nhà đầu tư quốc tế trong năm qua - đang lan sang cả nhà đầu tư Mỹ.

Kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, chiến lược “mua cổ phiếu Mỹ” thường mang lại mức sinh lời cao nhờ kinh tế Mỹ tăng trưởng vững, lợi nhuận doanh nghiệp ổn định và nhóm cổ phiếu công nghệ giữ vai trò dẫn dắt, qua đó kéo thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng mạnh.

Trào lưu trí tuệ nhân tạo (AI) đã kéo chỉ số S&P 500 liên tục lập đỉnh trong năm ngoái. Đà tăng này tạo “vùng đệm” cho thị trường trước cách tiếp cận khó đoán của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chính sách thương mại và ngoại giao, cũng như các động thái bị đánh giá là làm suy yếu tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy nhiên, khi lo ngại về rủi ro và chi phí triển khai AI tăng lên, sức hút của cổ phiếu Phố Wall, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ, bắt đầu sụt giảm. Bên cạnh đó, sau giai đoạn tăng mạnh của nhóm công nghệ vốn hóa siêu lớn - động lực chính của thị trường thời gian qua - nhà đầu tư trở nên chọn lọc hơn và chuyển sang tìm cơ hội ở các thị trường khác.

Theo khảo sát với các nhà quản lý quỹ trong tháng 2/2026 của ngân hàng Bank of America, tốc độ dịch chuyển khỏi cổ phiếu Mỹ sang cổ phiếu thị trường mới nổi đang nhanh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

“Tôi đã trao đổi rất nhiều với bộ phận quản lý tài sản của chúng tôi tại Mỹ trong năm nay. Ai cũng nói về việc tăng đầu tư ra nước ngoài vì vào cuối năm ngoái, khi nhìn lại mức sinh lời của các thị trường nước ngoài tính theo USD, họ nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội”, ông Gerry Fowler, trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu châu Âu và chiến lược phái sinh toàn cầu tại UBS, chia sẻ với hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu từ LSEG, từ đầu năm đến nay nhà đầu tư Mỹ đã rót khoảng 26 tỷ USD vào cổ phiếu thị trường mới nổi. Trong đó, Hàn Quốc là điểm đến lớn nhất theo quốc gia, với vốn ròng chảy vào đạt 2,8 tỷ USD, tiếp đến là Brazil với 1,2 tỷ USD.

Một trong những hệ quả dễ thấy từ các chính sách của ông Trump là đồng USD đã giảm khoảng 10% so với rổ tiền tệ lớn kể từ tháng 1 năm ngoái. USD yếu đi khiến nhà đầu tư Mỹ phải tốn kém hơn khi mua tài sản ở nước ngoài, nhưng nếu các thị trường quốc tế tăng giá tốt, mức sinh lời khi quy đổi sang USD cũng có thể cao hơn.

Trong 12 tháng qua, chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ tăng khoảng 14%. Trong khi đó, tính theo USD, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 43%, STOXX 600 của châu Âu tăng 26%, CSI 300 của Trung Quốc tăng 23%, còn KOSPI của Hàn Quốc tăng gấp đôi.

Theo các nhà phân tích, giới đầu tư giờ đây đang nhìn nhận lại đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu AI đầu tàu như hãng chế tạo chip Nvidia, tập đoàn Meta và tập đoàn Microsoft, trong bối cảnh lo ngại rủi ro từ mức định giá quá cao. Thay vì tiếp tục dồn tiền vào nhóm này, nhiều nhà đầu tư chuyển sang săn cổ phiếu “giá trị” ở các doanh nghiệp công nghiệp truyền thống và nhóm cổ phiếu phòng thủ - vốn chiếm tỷ trọng lớn tại một số thị trường như Đức, Anh, Thụy Sỹ và Nhật Bản.

Bà Laura Cooper, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại công ty Nuveen, cho rằng xu hướng dịch chuyển khỏi trên Phố Wall - rời cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu tăng trưởng để sang cổ phiếu giá trị - đang lan ra toàn cầu.

“Ngày càng nhiều nhà đầu tư Mỹ đánh giá cơ hội ở thị trường quốc tế dựa trên mặt bằng định giá”, bà Cooper nhận xét, đồng thời cho rằng đà tăng trưởng theo chu kỳ đang thể hiện rõ nhất ở châu Âu và Nhật Bản.

Cổ phiếu ngân hàng châu Âu đã tăng 67% trong năm ngoái và tăng thêm 4% từ đầu năm 2026 đến nay.

“Khi xem xét đồng thời yếu tố định giá và triển vọng tăng trưởng, chúng tôi cũng thấy nhà đầu tư Mỹ đang dịch chuyển theo hướng đó”, bà Cooper nói thêm.

Tuy nhiên, mặt bằng định giá cổ phiếu Mỹ vẫn cao hơn rõ rệt so với phần còn lại của thế giới. S&P 500 hiện giao dịch quanh 21,8 lần lợi nhuận dự phóng, trong khi mức này của châu Âu là khoảng 15 lần, Nhật Bản và Trung Quốc lần lượt là khoảng 17 lần và 13,5 lần.

Theo dữ liệu từ LSEG, kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái, các quỹ đầu tư có trụ sở tại Mỹ đã rót gần 7 tỷ USD vào các sản phẩm đầu tư cổ phiếu châu Âu. Diễn biến này đảo chiều so với 4 năm nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên của ông Trump - từ năm 2017 đến năm 2021 - khi cổ phiếu châu Âu ghi nhận dòng vốn rút ròng khoảng 17 tỷ USD.

“Nếu nhìn theo góc độ rất dài hạn, đây có thể là dấu hiệu cho thấy một cuộc xoay trục dòng vốn toàn cầu quy mô lớn đang diễn ra”, ông Thozet nhận xét.